कार खरेदीची सुवर्णसंधी! रेनॉल्टच्या ‘या’ गाड्यांवर मिळतेय ₹१.२५ लाखांपर्यंतची बंपर सूट! आत्ताच जाणून घ्या

जर तुम्ही या महिन्यात नवीन कार घेण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी एक मोठी आणि आनंदाची बातमी आहे. रेनॉल्ट इंडियाने जुलै २०२६ या महिन्यासाठी आपल्या प्रमुख गाड्यांवर बंपर डिस्काउंट जाहीर केला आहे. कंपनी आपल्या लोकप्रिय गाड्या – किगर, ट्रायबर आणि क्विड वर मॉडेलनुसार भरघोस ऑफर्स देत आहे. यामध्ये रेनॉल्ट ‘किगर’ या एसयूव्हीवर सर्वाधिक म्हणजेच १.२५ लाख रुपयांपर्यंतचा फायदा मिळत आहे.
हे लक्षात ठेवावे की या ऑफर्स केवळ जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंतच वैध आहेत. तसेच, ऑफरची अचूक रक्कम ही राज्य, डीलरशिप आणि वाहनाच्या उपलब्धतेनुसार बदलू शकते. कंपनीने नुकतीच लाँच केलेल्या नवीन जनरेशनच्या ‘डस्टर’वर मात्र कोणताही अधिकृत डिस्काउंट दिलेला नाही.
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गाड्यांनुसार मिळणारा डिस्काउंट खालीलप्रमाणे,
रेनॉल्ट किगर
रेनॉल्टच्या लाइनअपमध्ये ‘किगर’ या सब-फोर-मीटर एसयूव्हीवर सर्वात मोठी सवलत दिली जात आहे. केरळमधील ग्राहकांना सर्वाधिक म्हणजेच १.२५ लाख रुपयांपर्यंतचे एकूण फायदे मिळू शकतात; ज्यामध्ये ५०,००० रुपये कॅश डिस्काउंट, ५०,००० रुपयांपर्यंतचा एक्सचेंज बोनस, २५,००० रुपयांपर्यंतचा स्क्रॅपेज बेनिफिट आणि १८,००० रुपयांपर्यंतच्या लॉयल्टी बेनिफिट्सचा समावेश आहे. गुजरातमध्ये ग्राहकांना ३०,००० रुपये कॅश डिस्काउंट आणि ४०,००० रुपयांपर्यंतचा एक्सचेंज बोनस मिळत आहे. तर महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्ये २०,००० रुपये कॅश डिस्काउंट, २५,००० रुपयांपर्यंतचा एक्सचेंज बोनस आणि सोबत स्क्रॅपेज, लॉयल्टी व रेफरल ऑफर्स उपलब्ध आहेत.
रेनॉल्ट ट्रायबर
या लोकप्रिय ७-सीटर कौटुंबिक कारवर एकूण ६०,००० रुपयांपर्यंतचा फायदा मिळत आहे. केरळमध्ये ३०,००० रुपये कॅश डिस्काउंट आणि ३०,००० रुपये एक्सचेंज बोनस दिला जात आहे. गुजरातमध्ये हा एकूण डिस्काउंट ४५,००० रुपयांपर्यंत (२५,००० रुपये कॅश + २५,००० रुपये एक्सचेंज) आहे. महाराष्ट्र सह उर्वरित राज्यांमधील ग्राहक ३०,००० रुपयांपर्यंतच्या फायद्यांसह लॉयल्टी, कॉर्पोरेट आणि ग्रामीण ऑफर्सचा लाभ घेऊ शकतात.
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रेनॉल्ट क्विड
नुकत्याच अपडेट झालेल्या ‘२०२६ रेनॉल्ट क्विड’च्या नवीन मॉडेलवर निवडक राज्यांमध्ये १५,००० रुपयांपर्यंतचा कॅश डिस्काउंट दिला जात आहे. परंतु, जर ग्राहकांना डीलरशिपवर ‘क्विड’चा जुना स्टॉक उपलब्ध झाला, तर त्यावर तब्बल ३०,००० रुपयांपर्यंतचा मोठा कॅश डिस्काउंट मिळू शकतो.
येणारा सणासुदीचा काळ पाहता रेनॉल्टने ही मोठी सवलत दिली आहे. या सणांच्या काळात कंपनी आपली बहुप्रतिक्षित ‘स्ट्राँग हायब्रिड डस्टर’ देखील भारतीय बाजारात आणणार आहे.