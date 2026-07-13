भारतातील संगीत क्षेत्रात करिअरचे सुवर्णयुग; ‘या’ प्रसिद्ध संस्थेतील विद्यार्थ्यांना मिळाली ₹४५ हजारांपेक्षा अधिकची नोकरी

या बदलत्या उद्योगपरिस्थितीचा विचार करून, एनएमआयएमएस स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स (SoPA) ने ऑनलाइन संगीत शिक्षण क्षेत्रातील आघाडीची संस्था आर्टियम अकॅडमी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या सहकार्याने विद्यार्थ्यांसाठी प्लेसमेंट सत्रांचे आयोजन केले. या उपक्रमाद्वारे संगीत क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरचित आणि व्यावसायिक करिअरच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या.
या प्लेसमेंट उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या विशेषीकरण आणि भूमिकेनुसार दरमहा ₹४५,००० आणि त्याहून अधिक मानधनाच्या नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. या यशामुळे भारतातील संघटित संगीत शिक्षण क्षेत्रात व्यावसायिकदृष्ट्या प्रशिक्षित संगीत शिक्षकांची वाढती मागणी अधोरेखित झाली आहे. विशेष म्हणजे, वेस्टर्न म्युझिक आणि इंडियन म्युझिक विभागातील तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण सुरू ठेवतानाच लवचिक ऑनलाइन कार्यपद्धतीद्वारे व्यावसायिक अध्यापन क्षेत्रात करिअर घडविण्याची संधी मिळाली आहे.
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पारंपरिकरित्या संगीत क्षेत्रातील करिअर हे प्रामुख्याने लाइव्ह परफॉर्मन्स आणि फ्रीलान्सिंगपुरते मर्यादित मानले जात होते. मात्र, डिजिटल शिक्षण प्लॅटफॉर्म्स आणि तंत्रज्ञान-सक्षम अध्यापनामुळे प्रशिक्षित संगीतकारांसाठी शाश्वत आणि संघटित रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत आहेत. या बदलामुळे संगीत क्षेत्रातील करिअरमध्ये अध्यापन, संगीत निर्मिती, संगीत संयोजन, रेकॉर्डिंग, कंटेंट क्रिएशन आणि सर्जनशील उद्योजकता यांसारख्या विविध क्षेत्रांचाही समावेश होत असून, आजचा संगीत उद्योग कलात्मक उत्कृष्टतेसोबत तांत्रिक आणि संवाद कौशल्यांनाही तितकेच महत्त्व देत आहे.
या उपक्रमाबाबत बोलताना एनएमआयएमएस स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्सचे डीन डॉ. विकास भारद्वाज म्हणाले, “दीर्घकाळापासून संगीतातील करिअरचा संबंध मुख्यतः स्टेज परफॉर्मन्स आणि फ्रीलान्सिंगशी जोडला जात होता. मात्र आज डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणामुळे या क्षेत्रात संघटित करिअरचे नवे मार्ग खुले होत आहेत. विद्यार्थ्यांना केवळ कलाकार म्हणून नव्हे, तर बदलत्या उद्योगपरिस्थितीत यशस्वी व्यावसायिक म्हणून घडविणे ही आमची जबाबदारी आहे. हा उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी अर्थपूर्ण आणि शाश्वत करिअरच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.”
एनएमआयएमएस स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्समध्ये उद्योगांशी थेट जोडले जाणे हा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा अविभाज्य भाग आहे. प्लेसमेंट उपक्रमांसोबतच, संस्थेने स्पर्धा स्कूल ऑफ म्युझिक आणि ज्ञानस्थान एज्युकेशन सर्व्हिसेस एलएलपी यांसारख्या संस्थांसोबत इंटर्नशिप आणि शैक्षणिक सहकार्यही सुरू केले आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना १०० टक्के प्लेसमेंट सहाय्य, उद्योगानुरूप कौशल्ये, प्रत्यक्ष अनुभव आणि संगीत क्षेत्रात शाश्वत करिअर घडविण्यासाठी आवश्यक संधी उपलब्ध करून देण्याची SoPAची वचनबद्धता अधिक बळकट होत आहे.
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