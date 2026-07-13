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एक रुपयाही खर्च न करता घरच्या घरी मिळवा पार्लरसारखा ग्लो; हळदीचे ‘हे’ फेस पॅक नक्की करा ट्राय

Updated On: Jul 13, 2026 | 07:46 PM IST
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सारांश

Turmeric Face pack for glowing Skin: महागड्या स्किनकेअर प्रॉडक्ट्सशिवायही घरातील नैसर्गिक घटकांच्या मदतीने त्वचेची प्रभावी काळजी घेता येते. तुम्हालाही घरच्या घरी चमकदार त्वचा हवी असेल तर हे फेस पॅक नक्की ट्राय करा.

photo- yandex
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विस्तार
  • घरच्या घरी मिळवा पार्लरसारखा ग्लो
  • हळदीचे ‘हे’ फेस पॅक नक्की ट्राय करा
  • फेस पॅक वापरताना या गोष्टी लक्षात ठेवा
निरोगी, स्वच्छ आणि चमकदार त्वचा मिळवण्यासाठी अनेक जण महागडी ब्यूटी प्रोडक्टस वापरतात. तर काही जण पार्लर ट्रीटमेंटचा करतात. मात्र, घरातील काही नैसर्गिक घटकांच्या मदतीनेही त्वचेची योग्य काळजी घेता येते. त्यापैकी हळद हा भारतीय घरांमध्ये सहज उपलब्ध असलेला आणि पारंपरिक सौंदर्य उपचारांमध्ये अनेक वर्षांपासून वापरला जाणारा महत्त्वाचा घटक आहे. हळदीमध्ये अँटीऑक्सिडंट आणि इन्फ्लेमेशन कमी करण्यास मदत करणारे गुणधर्म असल्याने त्वचेला नैसर्गिक चमक मिळण्यास मदत होऊ शकते. मात्र कोणताही घरगुती उपाय वापरण्यापूर्वी त्वचेवर पॅच टेस्ट करणे आवश्यक आहे.

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हळद आणि बेसनचा फेस पॅक

एक चमचा बेसन, चिमूटभर हळद आणि आवश्यकतेनुसार गुलाबजल किंवा साधे पाणी मिसळून पेस्ट तयार करा. हा फेस पॅक चेहऱ्यावर १० ते १५ मिनिटे लावून कोमट पाण्याने धुवा. त्वचेवरील अतिरिक्त तेल कमी करण्यास आणि चेहरा ताजातवाना दिसण्यास मदत होऊ शकते.

हळद आणि दह्याचा फेस पॅक

दही आणि हळद एकत्र मिसळून तयार केलेला फेस पॅक कोरडी व निस्तेज त्वचेसाठी उपयुक्त ठरू शकतो. दह्यामधील नैसर्गिक घटक त्वचेला मऊपणा देण्यास मदत करतात, तर हळद त्वचेचा नैसर्गिक चमक वाढवण्यास मदत करू शकते.

हळद आणि मधाचा फेस पॅक

कोरड्या त्वचेसाठी एक चमचा मधामध्ये चिमूटभर हळद मिसळून चेहऱ्यावर लावा. १० ते १५ मिनिटांनंतर चेहरा स्वच्छ धुवा. यामुळे त्वचेला ओलावा मिळण्यास आणि तजेलदारपणा टिकवून ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

हळद आणि कोरफडीचा फेस पॅक

कोरफडीच्या जेलमध्ये थोडी हळद मिसळून तयार केलेला फेस पॅक संवेदनशील किंवा पिंपल्सची समस्या असलेल्या त्वचेसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. हा पॅक त्वचेला शांत ठेवण्यास मदत करतो.

फेस पॅक वापरताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

हळदीचा वापर मर्यादित प्रमाणात करा, अन्यथा त्वचेवर पिवळसर रंग राहू शकतो. आठवड्यातून एक किंवा दोन वेळाच फेस पॅक वापरा. त्वचेवर जखम, तीव्र अॅलर्जी किंवा जळजळ असल्यास घरगुती उपाय टाळा आणि त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. प्रत्येकाची त्वचा वेगळी असल्याने कोणताही नवीन उपाय करण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करणे आवश्यक आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Skin care tips turmeric face pack for natural glowing skin

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Published On: Jul 13, 2026 | 07:08 PM

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