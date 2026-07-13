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Gaza News : गाझावासीयांसाठी FIFA World Cup चे स्क्रीनिंग करणाऱ्या सोशल वर्करचा मृत्यू; इस्रायलने हत्या केली?

Updated On: Jul 13, 2026 | 07:20 PM IST
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सारांश

Gaza News Today : गाझात झालेल्या इस्रायली हल्ल्यात एक सोशल वर्कर मोहम्मद अल-वाहिदी यांचा मृत्यू झाला आहे. परंतु इस्रायलने हमासशी संबंधित एका व्यक्तीला लक्ष्य केल्याचा हवाला दिला आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

Social Worker killed in Israeli Strike after FIFA World Cup Screening for Gaza People

Gaza News : गाझावासीयांसाठी FIFA World Cup चे स्क्रीनिंग करणाऱ्या सोशल वर्करचा मृत्यू; इस्रायलने हत्या केली? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • गाझावासीयांसाठी FIFA World Cup दाखवणाऱ्या सोशल वर्करचा मृत्यू
  • इस्रायलने हत्या केली?
  • २ मुलांसह ४ जणांचा मृत्यू
Gaza News in Marathi : गाझात इस्रायली हल्ले काही थांबण्याचे नावच घेईनात. नुकत्याच झालेल्या एका हल्ल्यात गाझातील एका सोशल वर्करचा आणि त्याच्यासह २ मुले आणि आणखी एकाचा मृत्यू झाला आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

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काय आहे नेमकं प्रकरण?

मिळालेल्या माहितीनुसार, सोशल वर्कर मोहम्मद अल-वाहिदी यांनी गाझातील विस्थापित आणि युद्धग्रस्त नागरिकांसाठी फिफा वर्ल्डकपचे सार्वजनिक आयोजन केले होते. याच्या काही दिवसानंतरच त्यांचा मृत्यू झाला आहे.

इस्रायल हल्ल्यात मोहम्मद यांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच त्यांच्यासह २ लहान मुलांसाह आणखी २ जण ठार झाले आहेत. यामुळे गाझात शोककळा पसरली आहे. सोशल मीडियावर मोहम्मद यांना श्रद्धांजली वाहिली जात आहे.

नेमकं काय घडलं?

मीडिया रिपोर्टनुसार, गेल्या आठवड्यात मोहम्मद गाझा शहरातील परिसरातून टॅक्सीने प्रवास करत होते. यावेळी इस्रायलचा अचानक हल्ला झाला. या हवाई हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्यात ८ आणि १० वर्षाच्या दोन लहान मुलांचा मृत्यूही झाला आहे. तसेच आणखी एका नागरिकाचाही बळी गेला आहे.

इस्रायलची प्रतिक्रिया

या घटनेनंतर इस्रायल लष्कराने एक निवेदन जारी केले आहे. हा हल्ला हमासशी संबंधित एका व्यक्तीला मारण्यासाठी करण्यात आला होता असे त्यांनी म्हटले. परंतु या कारवाईत संबंध नसलेल्या गाझा वासियांचा मृत्यू झाल्याचे इस्रायली लष्कराने मान्य केले. परंतु इस्रायलने नेमकं कोणाला लक्ष्य केले होते हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.

कोण होते मोहम्मद अल-वाहिदी?

मोहम्मद अल-वाहिदी (वय ६५) हे गाझात संघर्ष सुरु होण्यापूर्वी इंग्रजीचे शिक्षक होते. युद्ध सुरु झाल्यानंतर त्यांनी इजिप्शियन रिलीफ कमिटी मदत संस्थेत काम सुरु केले. ही संस्था गाझातील युद्धग्रस्त आणि विस्थापित नागरिकांना अन्न, औषधे आणि इतर मदत पोहोचवते.

मोहम्मद यांनी गाझा शहर, देर अल-बलाह आणि अल-मवासी भागांत नुकतेच फिफा वर्ल्ड कप सामन्यांचे प्रक्षेपण आयोजित केले होते. सततच्या युद्धामुळे विस्थापित नागरिक मानसिक तणावात होते. यामध्ये विशेष करुन मुलांचा समावेश होता. या वर्ल्डकपचे स्क्रीनिंग त्यांना आनंद मिळवून देण्याच्या हेतूने करण्यात आले होते. यामुळे ते सोशल मीडियावर चांगलेच चर्चेत आले होते.

त्यांच्या कार्यामुळए इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांना देखील गाझा वासियांसाठी एक आशेचा किरण दिसू लागला होता. मात्र, या वर्ल्ड कपच्या स्क्रीनिंगनंतर काही दिवसांतच त्यांचा मृत्यू झाल्याने मोठी खळबळ उडाली.


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Web Title: Gaza news social worker killed in israel strike after fifa world cup screening

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Published On: Jul 13, 2026 | 07:20 PM

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