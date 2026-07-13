BSNL Recharge Plan: डेटाची चिंता विसरा! सरकारी कंपनी घेऊन आली नवा प्लॅन; कमी किंमतीत मिळणार भरपूर फायदे

Tech Tips: LinkedIn वर हजारो लोकांपर्यंत पोहोचायचंय? प्रोफाईलची रिच वाढवण्यासाठी फॉलो करा या स्मार्ट ट्रिक्स
कंपनीच्या या नवीन प्लॅनमध्ये दोन महिन्यांहून अधिक दिवसांची व्हॅलिडीटी मिळणार आहे. त्यामुळे जर तुम्हाला वारंवार रिचार्ज करण्याचा कंटाळा येत असेल आणि जास्त डेटाची देखील आवश्यकता असेल तर हा प्लॅन तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरणार आहे. बीएसएनएलचा नवीन रिचार्ज प्लॅन दिर्घकाळ व्हॅलिडीटी आणि भरपूर इंटरनेट डेटा यांचे परफेक्ट कॉम्बिनेशन आहे. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
कंपनीच्या नवीन रिचार्ज प्लॅनची किंमत 599 रुपये आहे. या प्रीपेड प्लॅनची व्हॅलिडीटी 70 दिवसांची आहे. म्हणजेच एकदा रिचार्ज केल्यानंतर दोन महिने चिंता करण्याची गरज नाही. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंगची सुविधा देखील ऑफर केली जाणार आहे. तसेच हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना दररोज 3GB हाय-स्पीड डेटा देखील मिळणार आहे. रोजची डेटा लिमिट संपल्यानंतर इंटरनेट बंद होणार नाही तर स्पीड 40 Kbps होणार आहे. कंपनीच्या या प्रीपेड प्लॅनमध्ये कॉलिंग आणि इंटरनेट डेटाव्यतिरिक्त दररोज 100 एसएमएसची सुविधा देखील मिळणार आहे. हा प्लॅन अशा लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे, ज्यांना कॉलिंग आणि एसएमएससह जास्त इंटरनेट डेटाची देखील गरज असते.
जर तुम्हाला जास्त इंटरनेट डेटाची आवश्यकता असेल, तर हा प्लॅन तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्हाला ऑनलाईन चित्रपट, वेब सिरीज किंवा युट्यूब व्हिडीओ पाहायला आवडत असेल किंवा गेमिंग करत असाल तर हा बीएसएनएल प्लॅन तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. अनलिमिटेड कॉलिंग आणि डेटा यामुळे हा ऑल-इन-वन प्लॅन ठरतो.
त्रुटी शोधा अन् जिंका लाखो रुपये! OpenAI ने सुरू केला Bounty Program, सहभागी होण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स
कंपनीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर करत या नवीन रिचार्ज प्लॅनची माहिती शेअर केली आहे. पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, जे लोक फक्त फोन वापरत नाहीत, तर त्यावरच जगतात, त्यांच्यासाठी. सतत स्क्रोलिंग आणि स्ट्रीमिंगपासून ते काम, गेमिंग आणि संपर्कात राहण्यापर्यंत, तुमच्या दिवसाला अशा रिचार्जची गरज आहे जो कधीही मागे पडणार नाही.
For the ones who don’t just use their phone-they live on it. From endless scrolling and streaming to work, gaming, and staying connected, your day deserves a recharge that never falls behind. Recharge smart with #BReX https://t.co/41wNbHpQ5c#BSNLIndia #StayConnected… pic.twitter.com/05btTtPmAS — BSNL India (@BSNLCorporate) July 10, 2026