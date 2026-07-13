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BSNL Recharge Plan: डेटाची चिंता विसरा! सरकारी कंपनी घेऊन आली नवा प्लॅन; कमी किंमतीत मिळणार भरपूर फायदे

Updated On: Jul 13, 2026 | 11:18 AM IST
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सारांश

BSNL New Plan: सरकारी कंपनीने एक नवीन प्लॅन लाँच केला आहे. या प्लॅनची किंमत 599 रुपये आहे आणि या प्लॅनमध्ये यूजर्सना दमदार फायदे ऑफर केले जाणार आहेत. ज्यामुळे हा प्लॅन व्हॅल्यू फॉर मनी ठरणार आहे. जास्त इंटरनेट डेटाची गरज असणाऱ्या लोकांसाठी हा प्लॅन एक चांगला पर्याय आहे.

BSNL Recharge Plan: डेटाची चिंता विसरा! सरकारी कंपनी घेऊन आली नवा प्लॅन; कमी किंमतीत मिळणार भरपूर फायदे

BSNL Recharge Plan: डेटाची चिंता विसरा! सरकारी कंपनी घेऊन आली नवा प्लॅन; कमी किंमतीत मिळणार भरपूर फायदे

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विस्तार
  • बीएसएनएलने 599 रुपयांचा नवीन प्रीपेड प्लॅन सादर केला असून यामध्ये 70 दिवसांची व्हॅलिडिटी आणि दररोज 3GB हाय-स्पीड डेटा मिळतो.
  • या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग, दररोज 100 एसएमएस आणि डेटा संपल्यानंतर 40Kbps वेगाने इंटरनेटची सुविधा मिळते.
  • जास्त डेटा वापरणारे, गेमिंग, स्ट्रीमिंग आणि दीर्घकाळ रिचार्जची चिंता नको असलेल्या यूजर्ससाठी हा प्लॅन फायदेशीर ठरू शकतो.
सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड म्हणजेच बीसीएनएल त्यांच्या यूजर्ससाठी पुन्हा एकदा एक नवीन रिचार्ज प्लॅन घेऊन आली आहे. कंपनीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर करत या नवीन रिचार्ज प्लॅनबाबत माहिती शेअर केली आहे. कंपनीच्या या नवीन प्लॅनमध्ये यूजर्सना भरपूर डेटा आणि दिर्घकाळ व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाणार आहे. कंपनीच्या या नवीन रिचार्ज प्लॅनची किंमत 600 रुपयांहून कमी आहे.

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कंपनीच्या या नवीन प्लॅनमध्ये दोन महिन्यांहून अधिक दिवसांची व्हॅलिडीटी मिळणार आहे. त्यामुळे जर तुम्हाला वारंवार रिचार्ज करण्याचा कंटाळा येत असेल आणि जास्त डेटाची देखील आवश्यकता असेल तर हा प्लॅन तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरणार आहे. बीएसएनएलचा नवीन रिचार्ज प्लॅन दिर्घकाळ व्हॅलिडीटी आणि भरपूर इंटरनेट डेटा यांचे परफेक्ट कॉम्बिनेशन आहे.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

नवीन रिचार्ज प्लॅनची किंमत आणि व्हॅलिडीटी

कंपनीच्या नवीन रिचार्ज प्लॅनची किंमत 599 रुपये आहे. या प्रीपेड प्लॅनची व्हॅलिडीटी 70 दिवसांची आहे. म्हणजेच एकदा रिचार्ज केल्यानंतर दोन महिने चिंता करण्याची गरज नाही. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंगची सुविधा देखील ऑफर केली जाणार आहे. तसेच हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना दररोज 3GB हाय-स्पीड डेटा देखील मिळणार आहे. रोजची डेटा लिमिट संपल्यानंतर इंटरनेट बंद होणार नाही तर स्पीड 40 Kbps होणार आहे. कंपनीच्या या प्रीपेड प्लॅनमध्ये कॉलिंग आणि इंटरनेट डेटाव्यतिरिक्त दररोज 100 एसएमएसची सुविधा देखील मिळणार आहे. हा प्लॅन अशा लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे, ज्यांना कॉलिंग आणि एसएमएससह जास्त इंटरनेट डेटाची देखील गरज असते.

कोणत्या यूजर्ससाठी फायदेशीर ठरणार नवा प्लॅन?

जर तुम्हाला जास्त इंटरनेट डेटाची आवश्यकता असेल, तर हा प्लॅन तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्हाला ऑनलाईन चित्रपट, वेब सिरीज किंवा युट्यूब व्हिडीओ पाहायला आवडत असेल किंवा गेमिंग करत असाल तर हा बीएसएनएल प्लॅन तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. अनलिमिटेड कॉलिंग आणि डेटा यामुळे हा ऑल-इन-वन प्लॅन ठरतो.

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सोशल मीडियावर शेअर केली पोस्ट

कंपनीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर करत या नवीन रिचार्ज प्लॅनची माहिती शेअर केली आहे. पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, जे लोक फक्त फोन वापरत नाहीत, तर त्यावरच जगतात, त्यांच्यासाठी. सतत स्क्रोलिंग आणि स्ट्रीमिंगपासून ते काम, गेमिंग आणि संपर्कात राहण्यापर्यंत, तुमच्या दिवसाला अशा रिचार्जची गरज आहे जो कधीही मागे पडणार नाही.

Web Title: Bsnl new recharge plan with 70 days validity and many other benefits know about price

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Published On: Jul 13, 2026 | 11:18 AM

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