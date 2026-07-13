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Smartphone Price Hike: Samsung यूजर्सना धक्का! लाँचनंतर लगेचच महागला ‘हा’ स्मार्टफोन, जाणून घ्या नवीन किंमत

Updated On: Jul 13, 2026 | 12:08 PM IST
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सारांश

Samsung Galaxy M47 5G Price Hike: सॅमसंगने अलीकडेच लाँच केलेल्या स्मार्टफोनची किंमत आता 7 ते 8 हजार रुपयांनी वाढवली आहे. 10 दिवसांपूर्वी लाँच झालेल्या या फोनची किंमत वाढवल्याने ग्राहकांना मोठा धक्का बसला आहे. स्मार्टफोनच्या नवीन किंमत ॲमेझॉनवर दिसत आहेत.

Smartphone Price Hike: Samsung यूजर्सना धक्का! लाँचनंतर लगेचच महागला 'हा' स्मार्टफोन, जाणून घ्या नवीन किंमत

Smartphone Price Hike: Samsung यूजर्सना धक्का! लाँचनंतर लगेचच महागला 'हा' स्मार्टफोन, जाणून घ्या नवीन किंमत

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विस्तार
  • सॅमसंग गॅलेक्सी एम 47 5G लाँच झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच कंपनीने या स्मार्टफोनच्या सर्व व्हेरिअंटच्या किंमतीत मोठी वाढ केली आहे.
  • 6GB+128GB व्हेरिअंटची किंमत ₹25,999 वरून ₹32,999 झाली असून इतर व्हेरिअंट्सही ₹8,000 ते ₹11,000 पर्यंत महागले आहेत.
  • कंपनीने किंमतवाढीमागील अधिकृत कारण जाहीर केलेले नसले तरी वाढत्या मेमरी चिप्सच्या किमती हे एक संभाव्य कारण मानले जात आहे.
Samsung Smartphone Price Hike: टेक कंपनी सॅमसंगने अलीकडेच भारतात Samsung Galaxy M47 5G हा नवीन स्मार्टफोन लाँच केला होता. कंपनीने सुमारे 25,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत हा स्मार्टफोन भारतात लाँच केला होता. स्मार्टफोनचे रंग पर्याय आणि फीचर्स पाहून ग्राहकांनी या डिव्हाईसला पसंती दिली होती. मात्र आता ग्राहकांना एक मोठा धक्का बसणार आहे. कंपनीने लाँचनंतर अवघ्या काहीच दिवसांत या स्मार्टफोनची किंमत वाढवली आहे. ॲमेझॉनवर इंडियावर आता हा स्मार्टफोन 7 ते 8 हजार रुपयांनी महागला आहे. त्यामुळे आता ग्राहकांना हा स्मार्टफोन खरेदी करण्यासाठी जास्तीचे पैसे खर्च करावे लागणार आहे.

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सॅमसंग गॅलेक्सी एम 47 5G ची नवीन किंमत

सॅमसंगचा नवीन स्मार्टफोन कंपनीने 6GB+128GB व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला होता. या व्हेरिअंटची किंमत 25,999 रुपये ठेवण्यात आली होती. कंपनीने 4 जुलै रोजी या स्मार्टफोनची विक्री सुरु केली. ऑफरअंतर्गत ग्राहकांना हा स्मार्टफोन 22,999 रुपयांच्या किंमतीत खरेदी करण्याची संधी उपलब्ध होती. मात्र आता कंपनीने या स्मार्टफोनच्या किंमतीत मोठी वाढ केली आहे. सध्या ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ॲमेझॉनवर हा स्मार्टफोन 32,999 रुपयांच्या किंमतीत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य: Samsung)

ऑफर किंमतीपेक्षा स्मार्टफोनच्या 6GB+128GB व्हेरिअंटची किंमत आता 10 हजार रुपये आणि लाँच किंमतीपेक्षा 7 हजार रुपयांनी वाढली आहे. तर डिव्हाईसचे 8GB + 128GB व्हेरिअंट 25,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केले होते, ते आता 36,999 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे. तर 8GB+ 256GB व्हेरिअंट आता 30,999 रुपयांऐवजी 41,999 रुपयांच्या किंमतीत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. दोन्ही व्हेरिअंटची किंमत 8,000 रुपयांनी वाढवली आहे.

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वाढत्या किंमतीमुळे वाढले प्रश्न

गेल्या काही महिन्यांत स्मार्टफोन्सच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मेमरी चिप्सच्या वाढत्या किमतींचे कारण देत नथिंग, रिअलमी, विवो आणि शाओमी सारख्या कंपन्यांनीही त्यांच्या काही विद्यमान स्मार्टफोन्सच्या किमती वाढवल्या आहेत. मात्र, सॅमसंग गॅलेक्सी एम 47 5G च्या बाबतीत हे प्रकरण थोडे मानले जात आहे, कारण हा स्मार्टफोन 10 दिवसांआधीच लाँच करण्यात आला होता. तज्ज्ञांचं असं मत आहे की, कंपनीला लाँचवेळीच कंपोनेंट्स आणि मेमोरीच्या किंमतींचा पूर्ण अंदाज होता. स्मार्टफोनची किंमत वाढवण्याचं अधिकृत कारण अद्याप कंपनीने जाहीर केलं नाही.

Web Title: Samsung increases galaxy m47 5g price just days after launch in india here is the new pricing

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Published On: Jul 13, 2026 | 11:57 AM

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