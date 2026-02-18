Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Made In India Ai Smart Glasses Revealed At Ai Impact Expo 2026 Sarvam Ai Unveils Kaze Smart Glasses Tech News Marathi

AI Impact Expo 2026: भारताच्या स्मार्ट ग्लासने टेक वर्ल्ड थक्क! Sarvam AI ने ईव्हेंटमध्ये केली कमाल, वेधले सर्वांचे लक्ष

AI इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये Sarvam AI ने त्यांचे पहिले स्मार्ट ग्लास सादर केले आहे आहे. Sarvam Kaze कंपनीचे अपकमिंग स्मार्ट ग्लासेस आहेत. सर्वमचे पहिले एआय वेअरेबल्स मे महिन्यात भारतात लाँच केले जाणार आहेत.

Updated On: Feb 18, 2026 | 02:35 PM
AI Impact Expo 2026: भारताच्या स्मार्ट ग्लासने टेक वर्ल्ड थक्क! Sarvam AI ने ईव्हेंटमध्ये केली कमाल, वेधले सर्वांचे लक्ष

AI Impact Expo 2026: भारताच्या स्मार्ट ग्लासने टेक वर्ल्ड थक्क! Sarvam AI ने ईव्हेंटमध्ये केली कमाल, वेधले सर्वांचे लक्ष

Follow Us:
Follow Us:
  • AI वेअरेबल्समध्ये भारताची एंट्री! Sarvam Kaze ने सगळ्यांचे लक्ष वेधले
  • स्मार्ट ग्लास आता भारतात! Sarvam च्या नव्या डिव्हाइसची जोरदार चर्चा
  • भारतातून येतोय पुढचा टेक ट्रेंड? Sarvam AI ने दिली हिंट
Sarvam AI ने नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या AI इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये एक खास गॅझेट सादर केले आहे. या गॅझेटने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले आहे. Sarvam AI ने AI इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये त्यांचे पहिले स्मार्ट ग्लास सादर केले आहे आहेत. एक्सपो ईव्हेंटच्या पहिल्याच दिवशी भारतीय टेक फर्मने घोषणा केली की, कंपनी हार्डवेयर तयार करण्याऱ्या क्षेत्रात त्यांचे पहिले पाऊल ठेवत आहे. याची सुरुवात Sarvam Kaze पासून करण्यात आली आहे. Sarvam Kaze हे कंपनीचे अपकमिंग स्मार्ट ग्लासेस आहेत. ज्याची झलक AI इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये सादर करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 16 फेब्रुवारी रोजी AI एक्सपो 2026 चे उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमात जगभरातील AI फर्म, इंडस्ट्री लीडर, टेक्नोक्रेट आणि एक्सपर्ट सहभागी झाले आहेत. या ईव्हेंटमध्ये अनेक आकर्षक गॅझेट्स सादर करण्यात आले आहेत. या गॅझेट्सने संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलं आहे.

Apple Event 2026: रहस्याचा पडदा उठणार! ‘या’ दिवशी कंपनी करणार धमाका, स्वस्त iPhone 17e आणि मॅकबुकसह लाँच करणार हे गॅझेट्स

Sarvam Kaze AI स्मार्ट ग्लासेस

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर शेअर करण्यात आलेल्या एका पोस्टमध्ये Sarvam AI चे को-फाउंडर प्रत्यूष कुमार यांनी घोषणा केली आहे की, भारतीय एआय फर्म एआय टूल्स पुरवण्यापलीकडे त्यांचे उत्पादन पोर्टफोलिओ वाढवत आहे. 16 फेब्रुवारी रोजी भारताच्या AI इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये कंपनीने त्यांचे पहिले प्रोडक्ट Sarvam Kaze AI स्मार्ट ग्लास सादर केले आहे. कंपनी यासा एआय फर्स्ट डिव्हाईस म्हणत आहे. सर्वमचे पहिले एआय वेअरेबल्स मे महिन्यात भारतात लाँच होण्याची पुष्टी झाली आहे. तथापि, सर्वम एआयने अद्याप अचूक लाँच तारीख जाहीर केलेली नाही. मात्र यूजर्सना या डिव्हाईसबाबत प्रचंड उत्सुकता लागली आहे. (फोटो सौजन्य – X) 

लाँच होण्यासाठी अद्याप काही महिन्यांचा कालावधी शिल्लक

डिव्हाईस अधिकृतपणे लाँच होण्यासाठी अद्याप काही महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. मात्र भारतीय टेक फर्मने Sarvam Kaze AI इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये डिव्हाईसचे डिजाईन आणि काही फीचर्स सादर केले आहेत. AI स्मार्ट ग्लास ब्लॅक रंगात सादर केले जाऊ शकते. यामध्ये दोन कॅमेरे देण्यात आले आहेत, ज्याचा वापर व्हिडीओ रेकॉर्ड करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, ईमेज क्लिक केल्या जाऊ शकतात आणि एआय असिस्टेंटला प्रश्न देखील विचारले जाऊ शकतात. याशिवाय समोरील बाजूला एक कटआउट LED रिकॉर्डिंग इंडिकेटर असू शकतो.

Google I/O 2026: काउंटडाउन झाला सुरु… गुगलच्या बहुप्रतिक्षित ईव्हेंटची तारीख जाहीर, Gemini आणि अँड्रॉईडवर असणार फोकस

Sarvam Kaze AI स्मार्ट ग्लास भारतात तयार केले

अपकमिंग Sarvam Kaze AI ग्लासमध्ये माइक्रोफोन देखील असणार आहेत, ज्याच्या मदतीने यूजर्स प्रश्न विचारू शकतात. याशिवाय यामध्ये एक स्पीकर सेटअप देखील आहे. कुमारने म्हटलं आहे की, सर्वम काझे यूजर जे पाहतो डिव्हाईस ते “ऐकतो, समजून घेतो, प्रतिसाद देतो आणि कॅप्चर करतो”. याव्यतिरिक्त, सर्वमच्या एआय प्लॅटफॉर्मसह येणाऱ्या वेअरेबलसाठी परिधान करणारे “कस्टम अनुभव” तयार करू शकतील. कंपनी के एग्जीक्यूटिवने म्हटलं आहे की, Sarvam Kaze AI स्मार्ट ग्लास भारतात तयार आणि डिझाईन करण्यात आले आहेत. कुमार म्हणाले की, आगामी डिव्हाइस वापरून पाहणारे पहिले व्यक्ती पंतप्रधान मोदी होते, जे एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये एआय एक्स्पोचे उद्घाटन करण्यासाठी उपस्थित होते.

Web Title: Made in india ai smart glasses revealed at ai impact expo 2026 sarvam ai unveils kaze smart glasses tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 02:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Google I/O 2026: काउंटडाउन झाला सुरु… गुगलच्या बहुप्रतिक्षित ईव्हेंटची तारीख जाहीर, Gemini आणि अँड्रॉईडवर असणार फोकस
1

Google I/O 2026: काउंटडाउन झाला सुरु… गुगलच्या बहुप्रतिक्षित ईव्हेंटची तारीख जाहीर, Gemini आणि अँड्रॉईडवर असणार फोकस

भारत बनणार टेक लीडर? पंतप्रधान Narendra Modi च्या भाषणाने वाढली उत्सुकता! म्हणाले, तंत्रज्ञान माणसांसाठी, त्यांची जागा…
2

भारत बनणार टेक लीडर? पंतप्रधान Narendra Modi च्या भाषणाने वाढली उत्सुकता! म्हणाले, तंत्रज्ञान माणसांसाठी, त्यांची जागा…

एआय क्षेत्रात भारताची ऐतिहासिक झेप! बंगळुरूत उभारली जाणार देशातील पहिली Humanity AI City, काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री? जाणून घ्या
3

एआय क्षेत्रात भारताची ऐतिहासिक झेप! बंगळुरूत उभारली जाणार देशातील पहिली Humanity AI City, काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री? जाणून घ्या

YouTube Down: भारत, अमेरिकेसह अनेक देशांत व्हिडीओ स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्म डाऊन! ‘Something Went Wrong’ मुळे वाढली युजर्सची डोकेदुखी
4

YouTube Down: भारत, अमेरिकेसह अनेक देशांत व्हिडीओ स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्म डाऊन! ‘Something Went Wrong’ मुळे वाढली युजर्सची डोकेदुखी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
AI Impact Expo 2026: भारताच्या स्मार्ट ग्लासने टेक वर्ल्ड थक्क! Sarvam AI ने ईव्हेंटमध्ये केली कमाल, वेधले सर्वांचे लक्ष

AI Impact Expo 2026: भारताच्या स्मार्ट ग्लासने टेक वर्ल्ड थक्क! Sarvam AI ने ईव्हेंटमध्ये केली कमाल, वेधले सर्वांचे लक्ष

Feb 18, 2026 | 02:35 PM
Chandrapur Crime: चंद्रपूरमध्ये १९ वर्षीय तरुणाची विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या; पैशांच्या वादातून टोकाचे पाऊल

Chandrapur Crime: चंद्रपूरमध्ये १९ वर्षीय तरुणाची विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या; पैशांच्या वादातून टोकाचे पाऊल

Feb 18, 2026 | 02:35 PM
Mahabharat: महाभारत युद्धाच्या १६व्या दिवशी भीमाने कोणाचा केला वध? जाणून घ्या कथा

Mahabharat: महाभारत युद्धाच्या १६व्या दिवशी भीमाने कोणाचा केला वध? जाणून घ्या कथा

Feb 18, 2026 | 02:30 PM
IND vs NED, T20 World Cup: आज नेदरलँडपुढे बलाढ्य भारताचे आव्हान! अहमदाबादमध्ये सूर्या आर्मी गाठणार 300 धावांचा पल्ला?

IND vs NED, T20 World Cup: आज नेदरलँडपुढे बलाढ्य भारताचे आव्हान! अहमदाबादमध्ये सूर्या आर्मी गाठणार 300 धावांचा पल्ला?

Feb 18, 2026 | 02:23 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
“पर्यावरण संवर्धन हे…” ; Mumbai Climate Week दरम्यान मंत्री पंकजा मुंडेंचे भाष्य

“पर्यावरण संवर्धन हे…” ; Mumbai Climate Week दरम्यान मंत्री पंकजा मुंडेंचे भाष्य

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM
Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Feb 17, 2026 | 07:39 PM
Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Feb 17, 2026 | 07:32 PM
Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Feb 17, 2026 | 07:21 PM
Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Feb 17, 2026 | 07:12 PM
Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Feb 17, 2026 | 07:07 PM