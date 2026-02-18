AI Impact Expo 2026: भारताच्या स्मार्ट ग्लासने टेक वर्ल्ड थक्क! Sarvam AI ने ईव्हेंटमध्ये केली कमाल, वेधले सर्वांचे लक्ष

Apple Event 2026: रहस्याचा पडदा उठणार! ‘या’ दिवशी कंपनी करणार धमाका, स्वस्त iPhone 17e आणि मॅकबुकसह लाँच करणार हे गॅझेट्स
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर शेअर करण्यात आलेल्या एका पोस्टमध्ये Sarvam AI चे को-फाउंडर प्रत्यूष कुमार यांनी घोषणा केली आहे की, भारतीय एआय फर्म एआय टूल्स पुरवण्यापलीकडे त्यांचे उत्पादन पोर्टफोलिओ वाढवत आहे. 16 फेब्रुवारी रोजी भारताच्या AI इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये कंपनीने त्यांचे पहिले प्रोडक्ट Sarvam Kaze AI स्मार्ट ग्लास सादर केले आहे. कंपनी यासा एआय फर्स्ट डिव्हाईस म्हणत आहे. सर्वमचे पहिले एआय वेअरेबल्स मे महिन्यात भारतात लाँच होण्याची पुष्टी झाली आहे. तथापि, सर्वम एआयने अद्याप अचूक लाँच तारीख जाहीर केलेली नाही. मात्र यूजर्सना या डिव्हाईसबाबत प्रचंड उत्सुकता लागली आहे. (फोटो सौजन्य – X)
Drop 12/14: Models, products, impact – today something different, very different. Launching Sarvam Kaze, our foray into getting our models into the your hands with our devices – designed and built here in India! pic.twitter.com/8RnqO16Idg — Pratyush Kumar (@pratykumar) February 17, 2026
डिव्हाईस अधिकृतपणे लाँच होण्यासाठी अद्याप काही महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. मात्र भारतीय टेक फर्मने Sarvam Kaze AI इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये डिव्हाईसचे डिजाईन आणि काही फीचर्स सादर केले आहेत. AI स्मार्ट ग्लास ब्लॅक रंगात सादर केले जाऊ शकते. यामध्ये दोन कॅमेरे देण्यात आले आहेत, ज्याचा वापर व्हिडीओ रेकॉर्ड करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, ईमेज क्लिक केल्या जाऊ शकतात आणि एआय असिस्टेंटला प्रश्न देखील विचारले जाऊ शकतात. याशिवाय समोरील बाजूला एक कटआउट LED रिकॉर्डिंग इंडिकेटर असू शकतो.
अपकमिंग Sarvam Kaze AI ग्लासमध्ये माइक्रोफोन देखील असणार आहेत, ज्याच्या मदतीने यूजर्स प्रश्न विचारू शकतात. याशिवाय यामध्ये एक स्पीकर सेटअप देखील आहे. कुमारने म्हटलं आहे की, सर्वम काझे यूजर जे पाहतो डिव्हाईस ते “ऐकतो, समजून घेतो, प्रतिसाद देतो आणि कॅप्चर करतो”. याव्यतिरिक्त, सर्वमच्या एआय प्लॅटफॉर्मसह येणाऱ्या वेअरेबलसाठी परिधान करणारे “कस्टम अनुभव” तयार करू शकतील. कंपनी के एग्जीक्यूटिवने म्हटलं आहे की, Sarvam Kaze AI स्मार्ट ग्लास भारतात तयार आणि डिझाईन करण्यात आले आहेत. कुमार म्हणाले की, आगामी डिव्हाइस वापरून पाहणारे पहिले व्यक्ती पंतप्रधान मोदी होते, जे एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये एआय एक्स्पोचे उद्घाटन करण्यासाठी उपस्थित होते.