Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Viral Social Jaya Bachchan Gets Irritated With Paparazzi Again Says Enough At Mumbai Award Event

‘enough- enough- enough’ म्हणत जया बच्चनने पुन्हा पापाराझींना फटकारले; करण जोहरने दिला पाठिंबा, चाहत्यांनी केले कौतुक

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री जया बच्चन पुन्हा एकदा पापाराझींवर टीका करताना दिसल्या आहेत. अभिनेत्रीचा एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये करण जोहर देखील दिसत आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 11:06 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • जया बच्चनने पुन्हा पापाराझींना फटकारले
  • करण जोहरने दिला पाठिंबा
  • सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल
 

जया बच्चन नेहमीच त्यांच्या स्पष्टवक्त्या शैलीमुळे सोशल मीडियावर अनेकदा चर्चेत असतात. त्यांच्या रागाचे व्हिडिओ विशेषतः सामान्य आहेत. आता, मुंबईतील एका कार्यक्रमात, ज्येष्ठ अभिनेत्री जया बच्चन यांनी पुन्हा एकदा पापाराझींला फटकारले. या व्हायरल व्हिडिओमध्ये चित्रपट निर्माता करण जोहर देखील त्यांच्यासोबत दिसत आहे.

जया बच्चनचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये, करण जोहर तिला मिठी मारताना दिसत आहे. व्हिडिओमध्ये दोघे आनंदाने भेटत असल्याचे दिसत आहे. हे दोघेही ऑनर अवॉर्ड्स नाईटला उपस्थित होते, जिथे पापाराझींनी त्यांना बाहेर एकत्र पाहिले आणि त्यांना त्यांच्या कॅमेऱ्यात कॅप्चर केले. लोक या व्हिडिओवर कमेंट करून आता त्याला भरभरून प्रतिसाद देत आहेत.

संविधानाची ताकद आणि अन्यायाविरोधातील लढा; ‘कलम का बादशाह’ मधून मोनालिसा बागलचा दमदार कमबॅक!

जया बच्चनचा यांचा व्हायरल व्हिडिओ

जया बच्चनच या व्हिडिओमध्ये, पापाराझी त्यांना कॅमेऱ्यासमोर पोज देण्यासाठी बोलावताच “जया जी, जया जी” म्हणताच जया बच्चन रागावल्या आणि म्हणाल्या, “पुरे झाले, पुरे झाले, पुरे झाले.” हे ऐकून पापाराझी गप्प शांत बसतात. या व्हिडिओमध्ये, जया बच्चन करण जोहरशी बोलताना दिसत आहेत. व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे आणि लोक त्यावर कमेंट करत आहेत. या परिस्थिती करण जोहर पापाराझींना पाठिंबा देताना दिसला आहे.”

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

‘बाहेरून पाहणे कठीण…’ जामीन मंजूर होताच राजपाल यादवने तिहार तुरुंगाची स्टेशन- विमानतळाशी केली तुलना

करणने जया बच्चनचे केले कौतुक

करणने गमतीने जया यांना सांगितले की Genz ते पापाराझीपर्यंत सगळेच अभिनेत्रीचे चाहते आहेत. हे ऐकून जया मोठ्याने हसताना दिसल्या आहेत. करणने पुढे त्यांना मिठी मारली आणि पापाराझींनी हा क्षण कैद केला आहे. करण निघून जाताना, पापाराझींकडे वळून हसून म्हणाला, “तुम्हाला माझ्यामुळे फोटो मिळाला.” अशा प्रकारे, त्याने पापाराझींना पाठिंबा दिला. त्यानंतर तो पुन्हा जयायांच्याशी बोलू लागला. जया आणि करणचा हा व्हिडिओ आता इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत आहे.

त्याच कार्यक्रमातील आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये जया बच्चन या पापाराझींना दूर राहून तिथून फोटो काढण्यास सांगत आहे. जया यांचा हा राग दाखवतानाचा व्हिडिओ व्हायरल होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, यापूर्वीही त्यांचे हे रागाचे भरात सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

Web Title: Viral social jaya bachchan gets irritated with paparazzi again says enough at mumbai award event

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 10:22 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘बाहेरून पाहणे कठीण…’ जामीन मंजूर होताच राजपाल यादवने तिहार तुरुंगाची स्टेशन- विमानतळाशी केली तुलना
1

‘बाहेरून पाहणे कठीण…’ जामीन मंजूर होताच राजपाल यादवने तिहार तुरुंगाची स्टेशन- विमानतळाशी केली तुलना

संविधानाची ताकद आणि अन्यायाविरोधातील लढा; ‘कलम का बादशाह’ मधून मोनालिसा बागलचा दमदार कमबॅक!
2

संविधानाची ताकद आणि अन्यायाविरोधातील लढा; ‘कलम का बादशाह’ मधून मोनालिसा बागलचा दमदार कमबॅक!

‘तुम्बाड 2’ला इंटरनॅशनल टच; सायमन ली आणि‘हॅरी पॉटर’चे शॉन हॅरिसन प्रकल्पात सहभागी
3

‘तुम्बाड 2’ला इंटरनॅशनल टच; सायमन ली आणि‘हॅरी पॉटर’चे शॉन हॅरिसन प्रकल्पात सहभागी

धक्कादायक! कन्नड अभिनेत्रीचा स्टेडियमच्या वॉशरूममध्ये शूट केला अश्लील व्हिडिओ; ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार उघड
4

धक्कादायक! कन्नड अभिनेत्रीचा स्टेडियमच्या वॉशरूममध्ये शूट केला अश्लील व्हिडिओ; ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार उघड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Google ने भारतात लाँच केला नवा Pixel 10A, किंमत फक्त 49,999; ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार विक्री

Google ने भारतात लाँच केला नवा Pixel 10A, किंमत फक्त 49,999; ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार विक्री

Feb 19, 2026 | 11:06 AM
घरातील वातावरणात सकारात्मक आणि आनंदी ठेवण्यासाठी गॅलरीमध्ये लावा ‘या’ फुलांची झाडे, मन राहील ताजेतवाने

घरातील वातावरणात सकारात्मक आणि आनंदी ठेवण्यासाठी गॅलरीमध्ये लावा ‘या’ फुलांची झाडे, मन राहील ताजेतवाने

Feb 19, 2026 | 10:57 AM
US Iran War Alert : इराणचा नकाशा बदलणार? ट्रम्प यांचा ‘Kill List’ प्लॅन तयार; खामेनेई निशाण्यावर

US Iran War Alert : इराणचा नकाशा बदलणार? ट्रम्प यांचा ‘Kill List’ प्लॅन तयार; खामेनेई निशाण्यावर

Feb 19, 2026 | 10:49 AM
अबब! भल्यामोठ्या डोंगरावर चढवली चारचाकी, जणू मृत्यूलाच दिलं आव्हान… पाहून युजर्सही हैराण; Video Viral

अबब! भल्यामोठ्या डोंगरावर चढवली चारचाकी, जणू मृत्यूलाच दिलं आव्हान… पाहून युजर्सही हैराण; Video Viral

Feb 19, 2026 | 10:31 AM
Suryakumar Yadav ने मोडला Rohit Sharma चा विश्वविक्रम! बनला जगातील सर्वात यशस्वी T20 कर्णधार

Suryakumar Yadav ने मोडला Rohit Sharma चा विश्वविक्रम! बनला जगातील सर्वात यशस्वी T20 कर्णधार

Feb 19, 2026 | 10:28 AM
‘enough- enough- enough’ म्हणत जया बच्चनने पुन्हा पापाराझींना फटकारले; करण जोहरने दिला पाठिंबा, चाहत्यांनी केले कौतुक

‘enough- enough- enough’ म्हणत जया बच्चनने पुन्हा पापाराझींना फटकारले; करण जोहरने दिला पाठिंबा, चाहत्यांनी केले कौतुक

Feb 19, 2026 | 10:22 AM
Grah Ast: 22 दिवसांसाठी वरुण ग्रह होणार अस्त, या राशींच्या लोकांना मिळणार सुवर्णकाळाची संधी

Grah Ast: 22 दिवसांसाठी वरुण ग्रह होणार अस्त, या राशींच्या लोकांना मिळणार सुवर्णकाळाची संधी

Feb 19, 2026 | 10:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM