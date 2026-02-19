‘enough- enough- enough’ म्हणत जया बच्चनने पुन्हा पापाराझींना फटकारले; करण जोहरने दिला पाठिंबा, चाहत्यांनी केले कौतुक

जया बच्चन नेहमीच त्यांच्या स्पष्टवक्त्या शैलीमुळे सोशल मीडियावर अनेकदा चर्चेत असतात. त्यांच्या रागाचे व्हिडिओ विशेषतः सामान्य आहेत. आता, मुंबईतील एका कार्यक्रमात, ज्येष्ठ अभिनेत्री जया बच्चन यांनी पुन्हा एकदा पापाराझींला फटकारले. या व्हायरल व्हिडिओमध्ये चित्रपट निर्माता करण जोहर देखील त्यांच्यासोबत दिसत आहे.
जया बच्चनचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये, करण जोहर तिला मिठी मारताना दिसत आहे. व्हिडिओमध्ये दोघे आनंदाने भेटत असल्याचे दिसत आहे. हे दोघेही ऑनर अवॉर्ड्स नाईटला उपस्थित होते, जिथे पापाराझींनी त्यांना बाहेर एकत्र पाहिले आणि त्यांना त्यांच्या कॅमेऱ्यात कॅप्चर केले. लोक या व्हिडिओवर कमेंट करून आता त्याला भरभरून प्रतिसाद देत आहेत.
जया बच्चनचा यांचा व्हायरल व्हिडिओ
जया बच्चनच या व्हिडिओमध्ये, पापाराझी त्यांना कॅमेऱ्यासमोर पोज देण्यासाठी बोलावताच “जया जी, जया जी” म्हणताच जया बच्चन रागावल्या आणि म्हणाल्या, “पुरे झाले, पुरे झाले, पुरे झाले.” हे ऐकून पापाराझी गप्प शांत बसतात. या व्हिडिओमध्ये, जया बच्चन करण जोहरशी बोलताना दिसत आहेत. व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे आणि लोक त्यावर कमेंट करत आहेत. या परिस्थिती करण जोहर पापाराझींना पाठिंबा देताना दिसला आहे.”
करणने जया बच्चनचे केले कौतुक
करणने गमतीने जया यांना सांगितले की Genz ते पापाराझीपर्यंत सगळेच अभिनेत्रीचे चाहते आहेत. हे ऐकून जया मोठ्याने हसताना दिसल्या आहेत. करणने पुढे त्यांना मिठी मारली आणि पापाराझींनी हा क्षण कैद केला आहे. करण निघून जाताना, पापाराझींकडे वळून हसून म्हणाला, “तुम्हाला माझ्यामुळे फोटो मिळाला.” अशा प्रकारे, त्याने पापाराझींना पाठिंबा दिला. त्यानंतर तो पुन्हा जयायांच्याशी बोलू लागला. जया आणि करणचा हा व्हिडिओ आता इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत आहे.
त्याच कार्यक्रमातील आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये जया बच्चन या पापाराझींना दूर राहून तिथून फोटो काढण्यास सांगत आहे. जया यांचा हा राग दाखवतानाचा व्हिडिओ व्हायरल होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, यापूर्वीही त्यांचे हे रागाचे भरात सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.