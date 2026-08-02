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फ्रेंडशिप डे निमित्त Airtel ची खास ऑफर; आता रिचार्जसोबत मित्राला द्या डिजिटल फ्रेंडशिप बँड, जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: Aug 02, 2026 | 09:12 AM IST
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सारांश

फ्रेंडशिप डे निमित्त Airtel ने आपल्या ग्राहकांसाठी एक अनोखी डिजिटल सुविधा सुरू केली आहे. आता Airtel प्रीपेड रिचार्जसोबत मित्राला पर्सनलाइज्ड डिजिटल फ्रेंडशिप बँड आणि शुभेच्छा पाठवून मैत्रीचा दिवस आणखी खास पद्धतीने साजरा करता येणार आहे.

फ्रेंडशिप डे निमित्त Airtel ची खास ऑफर; आता रिचार्जसोबत मित्राला द्या डिजिटल फ्रेंडशिप बँड, जाणून घ्या सविस्तर

फ्रेंडशिप डे निमित्त Airtel ची खास ऑफर; आता रिचार्जसोबत मित्राला द्या डिजिटल फ्रेंडशिप बँड, जाणून घ्या सविस्तर

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विस्तार
  • फ्रेंडशिप डे निमित्त एअरटेलने प्रीपेड रिचार्जसोबत पर्सनलाइज्ड डिजिटल फ्रेंडशिप बँड पाठवण्याची खास सुविधा सुरू केली आहे.
  • यूजर्स व्हॉट्सॲप किंवा एसएमएसद्वारे “जिम बडी”, “फूडी फ्रेंड”, “मीम डीलर”सारखे डिजिटल फ्रेंडशिप बँड मित्रांना शेअर करू शकतात.
  • रिसीव्हरही पुढे दुसऱ्या मित्राला डिजिटल फ्रेंडशिप बँड पाठवून ही मैत्रीची साखळी सुरू ठेवू शकतो.
2 ऑगस्ट रोजी आज फ्रेंडशिप डे साजरा केला जात आहे. आजचा फ्रेंडशिप डे साजरा करण्यासाठी भारतातील आघाडीच्या टेलिकॉम कंपनी एअरटेलने ग्राहकांसाठी एक विशेष ऑफर सादर केली आहे. एअरटेल ॲपद्वारे यूजर्स आता कोणत्याही मित्राच्या एयरटेल प्रीपेड नंबरवर रिचार्ज करू शकणार आहेत आणि त्याला एक एक पर्सनलाइज्ड डिजिटल फ्रेंडशिप बँडसोबत जोडले जाऊ शकणार आहे. ही ऑफर 2 ऑगस्ट 2026 पर्यंत व्हॅलिड असणार आहे. यामुळे दैनंदिन व्यवहारांना एक खास आणि विचारपूर्वक स्पर्श मिळतो.

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विविध प्रकारचे डिजिटल फ्रेंडशिप बँड

जेव्हा यूजर त्यांच्या मित्राचा एयरटेल प्रीपेड नंबर एंटर करतात, प्रीपेड रिचार्ज निवडतात आणि व्यवहार पूर्ण करतात, त्यानंतर हा अनुभव सुरु होणार आहे. यानंतर यूजर्स वेगवेगळ्या मैत्रीसाठी डिझाईन केलेले विविध प्रकारचे डिजिटल फ्रेंडशिप बँड निवडू शकणार आहेत. यामध्ये “जिम बडी,” “मीम डीलर,” “गेडी पार्टनर,” “फूडी फ्रेंड,” “गॉसिप स्पिलर” आणि “फ्री थेरेपिस्ट” यांचा समावेश आहे.

फ्रेंडशिप डेच्या शुभेच्छांसह करा शेअर

तुम्ही एखाद्या डिजीटल फ्रेंडशिप बँडची निवड केल्यानंतर, हा फ्रेंडशिप बँड फ्रेंडशिप डेच्या शुभेच्छांसह व्हॉट्सॲप किंवा एसएमएसद्वारे शेअर केले जाऊ शकते. यामुळे मेसेज जास्त पर्सनल दिसू लागतो. यानंतर, समोरील यूजरला असा पर्याय दिला जातो की, ते कँपेन पेजद्वारे एखाद्या दुसऱ्या यूजरला फ्रेंडशिप बँड देऊन ही चैन पुढे सुरु ठेऊ शकतात.

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एअरटेलची खास ऑफर

या उपक्रमाद्वारे, एअरटेल आजच्या डिजिटल जगासाठी मैत्रीच्या बँड्सची (फ्रेंडशिप बँड्स) पारंपरिक देवाणघेवाण एका नव्या रूपात सादर करत आहे. प्रीपेड रिचार्जसह शुभेच्छांचा एक छान संदेश जोडून, ​​कंपनी ग्राहकांना मैत्री साजरी करण्याचा एक साधा पण खास मार्ग उपलब्ध करून देत आहे. हे कँपेन सामान्य रिचार्जला अशा एका अनुभवात बदलते जो इतरांसोबत शेअर केला जाऊ शकतो; यामुळे मित्रांशी जोडले जाणे आणि विविध प्रसंग अविस्मरणीय पद्धतीने साजरे करणे सोपे होते. तुम्ही देखील यंदाचा फ्रेंडशिप डे साजरा करण्यासाठी एअरटेलच्या या खास ऑफरचा फायदा घेऊ शकता.

Web Title: Airtel friendship day 2026 digital friendship band with prepaid recharge offer

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Published On: Aug 02, 2026 | 09:12 AM

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