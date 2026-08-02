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जगातील सर्वाधिक पाऊस भारताच्या या ठिकाणी होतो! निसर्गप्रेमींची पहिली पसंत आहे हे ठिकाण…

Updated On: Aug 02, 2026 | 08:47 AM IST
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सारांश

मेघालयातील चेरापुंजी (सोहरा) हे जगातील सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या ठिकाणांपैकी एक मानले जाते. हिरवाईने नटलेले डोंगर, भव्य धबधबे आणि निसर्गरम्य दृश्यांमुळे हे ठिकाण पर्यटकांसाठी खास आकर्षण ठरते.

जगातील सर्वाधिक पाऊस भारताच्या या ठिकाणी होतो! निसर्गप्रेमींची पहिली पसंत आहे हे ठिकाण...

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • पावसाळ्यात अधिक खुलणारे निसर्गसौंदर्य आणि प्रसिद्ध धबधब्यांचा मनमोहक अनुभव.
  • जिवंत झाडांच्या मुळांपासून तयार झालेले अनोखे पूल आणि ट्रेकिंगची संधी.
  • निसर्गप्रेमी, फोटोग्राफीची आवड असणारे आणि शांत सुट्टी शोधणाऱ्यांसाठी आदर्श पर्यटनस्थळ.
मेघालयातील चेरापुंजी हे ठिकाण आपल्या नैसर्गिक साैंदर्यासाठी ओळखले जाते. स्थानिक भाषेत याला “सोहरा” या नावानेही ओळखले जाते. हे जगभरातील एकमेव असे ठिकाण आहे जिथे सर्वाधिक पाऊस पडतो. हिरवळीने भरलेले डोंगर, ढगांनी वेढलेल्या दऱ्या, गुफा आणि जिवंत मुळांपासून बनवलेले पूल चेरापुंजीला एक अद्भुत पर्यटन स्थळ बनवतात. निसर्गप्रेमींसाठी, प्रवासाची आवड असणाऱ्यांसाठी आणि फोटोग्राफी लव्हर्ससाठी हे ठिकाण एक चांगला पर्याय ठरेल.

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Nohkalikai Falls

चेरापूंजीतील सर्वात प्रसिद्ध ठिकाण म्हणजे नोहकालिकाय धबधबा. हा भारतातील सर्वात उंच धबधब्यांपैकी एक मानला जाणारा धबधबा आहे. हा सुमारे १,१०० फूट उंचीवरून कोसळतो आणि एक मनमोहक दृश्य सादर करतो. पावसाळ्यात तर या ठिकाणाचे साैंदर्य आणखीनच खुलते. धबधब्याखालील निळे तळे हे पर्यटकांसाठी एक विशेष आकर्षण आहे.

Seven Sisters Falls

धबधबा व्यतिरिक्त इथले सेव्हन सिस्टर्स फाॅल्स देखील पर्यटकांमध्ये चांगलेच लोकप्रिय आहे. इथे सात प्रवाहांचा सुंदर धबधबा पाहता येतो. पावसाळ्यात याची भव्यता आणखी वाढते. इथून टेकड्या आणि दऱ्यांचे विहंगम दृष्य पाहता येते.

Living Root Bridge

चेरापूंजीतील एक आणखी लोकप्रिय ठिकाण म्हणजे “लिविंग रूट ब्रिज”. हे जिवंत मुळांपासून बनवलेले पूल आहे. हे ब्रिज देखील अनेक पर्यटकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. रबराच्या झाडांची मुळे वर्षानुवर्षे वाकवून आणि जोडून हे ब्रिज बनवण्यात आले आहे. स्थानिक जमातींच्या अद्भीत पारंपारिक तंत्राचे आणि निसर्गातील सामंजस्याचे हे एक उत्तम प्रतीक आहे. या ब्रिजपर्यंत जाण्यासाठी ट्रेकिंग करावी लागते. ट्रेकिंग करताना तुम्ही आजूबाजूच्या सुंदर दृष्यांचा अनुभव घेऊ शकता.

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एकंदरीतच चेरापुंजी हे एक असे ठिकाण आहे जिथे तुम्हाला निसर्गाने बहरलेला परिसर पाहता येईल. येथील पाऊस, हिरवळ, धबधबे, गुहा आणि शांत वातावरण अनेकांचा थकवा दूर करुन एक चांगली आठवण मनात साठवून ठेवते. शहराच्या गजबटापासून दूर जर तुम्हाला शांततेत आपल्या कुटुंबासोबत किंवा प्रियजनांसोबत चांगला मोकळा वेळ घालवायचा असेल तर चेरापूंजी तुमच्यासाठी सर्वोत्तम ठिकाण ठरेल.

 

Web Title: Cherrapunji meghalaya best tourist places nohkalikai falls living root bridge seven sisters falls travel guide

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Published On: Aug 02, 2026 | 08:46 AM

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