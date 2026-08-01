पंतप्रधान मोदींचा व्हिडीओ हटवल्यानंतर Meta चा मोठा निर्णय! VIP अकाउंट्ससाठी जारी केले नवीन नियम; वाचा सविस्तर

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सरकारला दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर आता कंपनीने व्हिआयपी म्हणजेच प्रसिद्ध व्यक्तींचे अकाऊंट्स हँडल करण्यासाठी नविन नियमांची घोषणा केली आहे. मेटाने माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला दिलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटलं होतं की, पंंतप्रधान आणि इतर प्रसिद्ध व्यक्तींनी शेअर केलेल्या पोस्ट्स आणि कंटेटची अतिरिक्त छाननी केली जाईल. या कंटेटचे पुनरावलोकन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर केले जाईल. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
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पंतप्रधान मोदी यांनी शेअर केलेला जनरेशन झेड ला संबोधित करणारा व्हिडीओ डिलीट झाल्यानंतर माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ‘मेटा’ला स्पष्टिकरण देण्यासाठी बोलावले होते. यावेळी कंपनीच्या भारतातील प्रमुखांनी मेटाच्या वतीने सरकारला सांगितलं की, हे सर्व एआयच्या ऑटोमॅटेड कंटेंड मॉडरेशन टूलमुळे झाले आहे. यामुळे आता अतिरिक्त देखरेख करणार आहे. मेटाने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, व्हिआपी आणि प्रसिद्ध व्यक्तींच्या पोस्ट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय हटवल्या जाणार नाहीत.