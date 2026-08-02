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Uttarpradesh Crime : लपंडाव खेळात असताना ९ वर्षीय मुलीसोबत घडलं भयंकर! ७ ते १२ वर्षीय मुलांनी केला सामूहिक अत्याचार

Updated On: Aug 02, 2026 | 09:11 AM IST
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सारांश

उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूर जिल्ह्यात लपंडाव खेळताना 9 वर्षीय मुलीवर पाच अल्पवयीन मुलांकडून सामूहिक लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पीडितेच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • गावातील प्राथमिक शाळेजवळ लपंडाव खेळताना 9 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप.
  • घटनेची माहिती मिळताच कुटुंबीयांनी पोलिसांत धाव घेत पाच अल्पवयीन मुलांविरुद्ध तक्रार दाखल केली.
  • पोलिसांनी संबंधित कलमांनुसार गुन्हा नोंदवून प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लंपडाव खेळतांना एका ९ वर्षीय मुलीसोबत भयंकर घडलं. पीडितेवर पाच अल्पवयीन मुलांनी लैंगिक अत्याचार केला. एवढेच नाही तर त्या मुलांचे वय ऐकून कोणालाही धक्का बसेल. अत्याचार करणाऱ्या मुलांचा वय ७, १०, १२ असे वय आहे. पोलिसांनी आरोपी पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

घडलेली घटना उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपुर जिल्ह्यातील तिलहरी टाणे क्षेत्रातील आहे. गावातील प्राथमिक शाळेजवळ काही विध्यार्थी लपा छुपी खेळात होते. एक विध्यार्थी शेतात जाऊन लपला होता. शेत मालकाची नजर मुलांवर गेली होती. त्याने मुलांना मुलीसोबत जबरदस्ती करतांना पाहिले, त्यांनतर त्याने मुलीला आपल्या आई-वडिलांना बोलण्यास सांगितले. पीडितेने जेव्हा ही बाब कुटुंबायांना सांगितले तेव्हा त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली.

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तात्काळ पोलीस ठाण्यात धाव घेत आरोपी मुलांवर गंभीर गुन्हे दाखल केले. या संपूर्ण प्रकरणात धक्कादायक बाब आरोपींचं वय होतं. पीडितेच्या बाजूने ज्या पाच विद्यार्थ्यांवर आरोप लावला होता, ते सर्व जण अल्पवयीन होते. काही मुलांचे वय 7 वर्षे होते तर काही मुलांचे 10 तसेच काहींचे 12 वय वर्षे होते. वय आणि प्रकरणाचे गंभीर स्वरुप पाहून आरोपींची चौकशी करण्यात आली होती.

पोलिसांनी पीडित ९ वर्षीय मुलीला तात्काळपणे वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तिची वैधकीय तपासणी सुरु आहे. पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करण्यात आला आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

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उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका शिक्षिका असलेल्या सुनेने आपल्या सासऱ्याची निर्घृण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. सुनेने आधी डोळ्यात मिरचीपूड टाकली त्यांनतर इतर साथीदारांच्या मदतीने फावड्याच्या लाकडी दांड्याने डोक्यावर गंभीर वार करून त्यांचा जीव घेतला. हत्या केल्यांनतर मृतदेहाची विल्हेवाट देखील लावण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. घडलेली घटना उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज जिल्ह्यातील ही घटना आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: पीडित मुलीचे वय किती आहे?

    Ans: 9 वर्षे.

  • Que: आरोपींचे वय किती असल्याचे सांगितले जात आहे?

    Ans: 7 ते 12 वर्षे.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांचा तपास कशावर सुरू आहे?

    Ans: तक्रार, वैद्यकीय अहवाल आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे.

Web Title: Uttar pradesh crime horrific incident involving a 9 year old girl during a game of hide and seek boys aged 7 to 12 committed gang sexual assault

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Published On: Aug 02, 2026 | 09:11 AM

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