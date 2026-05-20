Airtel ची ‘प्रायोरिटी पोस्टपेड’ सेवा लाँच; 5G स्लायसिंगमुळे यूजर्सना मिळणार सुपरफास्ट नेटवर्क अनुभव

‘प्रायोरिटी पोस्टपेड’ सेवा सुरु करण्यासाठी एअरटेलने आपल्या 5G नेटवर्कमध्ये स्लायसिंग तंत्रज्ञानाच्या प्रगत क्षमतांसह सुधारणा केली आहे. यामुळे आता नेटवर्क पूर्वीपेक्षा अधिक कार्यक्षम बनते, अधिक क्षमता निर्माण होते. ही क्षमता विशिष्ट पद्धतीने वापरून प्रायोरिटी ग्राहकांना उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करणं देखील शक्य होणार आहे. नेटवर्क क्षमतेचे हुशारीने आणि गतिमानतेने वाटप करून, एअरटेल जास्त रहदारीच्या परिस्थितीतही पोस्टपेड ग्राहकांना स्थिर, विश्वासार्ह आणि सातत्यपूर्ण अनुभव प्रदान करत आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
अमेरिका, सिंगापूर, युनायटेड किंगडम आणि मलेशिया यांसारख्या अनेक देशांमध्ये गेल्या वर्षभरात स्लायसिंग-आधारित 5G सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. आता भारतातील ग्राहकांना देखील याचा अनुभव घेण्याची संधी मिळणार आहे. भारतातील अशा प्रकारची ही एअरटेलची पहिलीच सेवा आहे. टेलिकॉम कंपनी एअरटेलने सुरु केलेली ही नवीन सेवा अधिक स्मार्ट, सक्षम आणि भविष्यकालीन डिजिटल नेटवर्क उभारण्यासाठी कंपनी करत असलेल्या सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीचे प्रतीक आहे. तसेच कंपनीची सेवा प्रगत तंत्रज्ञान आणि ग्राहक-केंद्रित नवकल्पना यांची सांगड घालण्याच्या कंपनीच्या वचनबद्धतेलाही हे अधोरेखित करते.
भारती एअरटेलच्या ‘प्रायोरिटी पोस्टपेड’ सेवेच्या लाँचिंगवेळी प्रतिक्रिया देताना एअरटेल इंडियाचे एमडी आणि सीईओ शाश्वत शर्मा म्हणाले की, “एअरटेल ग्राहकांचा अनुभव अधिक समृद्ध करणाऱ्या अर्थपूर्ण नवकल्पना सादर करण्यावर आमचा भर अधिक आहे. ‘प्रायोरिटी पोस्टपेड’ ही आमची नवीनतम सेवा 5G स्लायसिंग तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. ही नवीन सेवा ग्राहकांना अधिक दर्जेदार, विश्वासार्ह आणि सुलभ अनुभव देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे, मग ते वाहतूक कोंडीत अडकलेले असताना ग्राहकांशी संवाद साधत असोत, गर्दीच्या संगीत कार्यक्रमात थेट प्रक्षेपणाचा आनंद घेत असोत किंवा गर्दीच्या बाजारात टॅक्सी बुक करत असोत.”
एअरटेलची ‘प्रायोरिटी’ सेवा कंपनीच्या सर्व पोस्टपेड प्लॅन्सवरील ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे. विद्यमान ग्राहकांना हा लाभ आपोआप मिळण्यास सुरुवात होईल. प्रीपेड ग्राहक किंवा ज्या यूजर्सना ‘एअरटेल प्रायोरिटी पोस्टपेड’मध्ये स्विच करण्याची इच्छा असेल असे यूजर्स एअरटेल अॅपद्वारे किंवा कोणत्याही एअरटेल स्टोअरला भेट देऊन सहजपणे ही सेवा सक्रिय करू शकतात.
ग्राहक त्यांच्या 5G SA सक्षम स्मार्टफोनवर, नवीनतम सॉफ्टवेअर अपडेटसह, आमच्या प्रायोरिटी सेवेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. ज्या ग्राहकांच्या फोनमध्ये अपडेट प्रलंबित असेल, त्यांना त्यांच्या फोनच्या ‘सेटिंग्ज’ विभागात प्रलंबित कृती दिसेल. तसेच ग्राहक एअरटेल अॅप वर लॉग इन करून त्यांच्या फोनची ‘एअरटेल प्रायोरिटी’ सेवेसाठीची तयारी तपासू शकतात.
|मासिक शुल्क
|प्लॅन प्रकार
|फायदे
|उपलब्ध सुविधा
|449 + GST
|वैयक्तिक
|– फास्टलेन तंत्रज्ञानासह 5G वर प्रायोरिटी सेवा
– फसवणूक शोध आणि स्पॅम अलर्ट सेवा – अमर्यादित डेटा आणि कॉलिंग
– 3000 SMS
|– Airtel Xstream Play
– Adobe Express Premium
– 100 GB क्लाउड स्टोरेज
|699 + GST
|2 सदस्यांचे कुटुंब
|– फास्टलेन तंत्रज्ञानासह 5G वर प्रायोरिटी सेवा
– फसवणूक शोध आणि स्पॅम अलर्ट सेवा – अमर्यादित डेटा आणि कॉलिंग
– 3000 SMS
|वरील सर्व सुविधा + Amazon
Prime + Jio Hotstar
|999 + GST
|3 सदस्यांचे कुटुंब
|– फास्टलेन तंत्रज्ञानासह 5G वर प्रायोरिटी सेवा
– फसवणूक शोध आणि स्पॅम अलर्ट सेवा – अमर्यादित डेटा आणि कॉलिंग
– 3000 SMS
|वरील सर्व सुविधा + Apple TV +
Apple Music
|1199 + GST
|4 सदस्यांचे कुटुंब
|– फास्टलेन तंत्रज्ञानासह 5G वर प्रायोरिटी सेवा
– फसवणूक शोध आणि स्पॅम अलर्ट सेवा – अमर्यादित डेटा आणि कॉलिंग
– 3000 SMS
|वरील सर्व सुविधा + Apple TV +
Apple Music
|1749 + GST
|5 सदस्यांचे कुटुंब
|– फास्टलेन तंत्रज्ञानासह 5G वर प्रायोरिटी सेवा
– फसवणूक शोध आणि स्पॅम अलर्ट सेवा – अमर्यादित डेटा आणि कॉलिंग
– 3000 SMS
|वरील सर्व सुविधा + Netflix