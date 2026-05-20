Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

World Bee Day : धक्कादायक वास्तव! मधमाश्या संपल्या तर अवघ्या 4 वर्षांत माणूसही संपणार? पाहा शास्त्रज्ञांचा इशारा

World Bee Day : मधमाश्या केवळ मधच तयार करत नाहीत, तर ७५% पिकांच्या परागीभवनासदेखील मदत करतात. शास्त्रज्ञांच्या मते, जर मधमाश्या नामशेष झाल्या, तर मानवजातीला अन्नसंकटाचा सामना करावा लागू शकतो.

Updated On: May 20, 2026 | 07:30 AM
world bee day 20 may 2026 importance of honey bees extinction threat humanity

World Bee Day : धक्कादायक वास्तव! मधमाश्या संपल्या तर अवघ्या ४ वर्षांत माणूसही संपणार? पाहा शास्त्रज्ञांचा इशारा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • जागतिक मधमाशी दिन (२० मे)
  • अन्न साखळीचा मुख्य आधार
  • संकटात आलेले अस्तित्व

World Bee Day 2026 Theme : निसर्गाने निर्माण केलेल्या प्रत्येक जीवाचा या पृथ्वीवर एक विशिष्ट हेतू आहे, पण त्यातल्या त्यात मानवी अस्तित्वाला थेट जोडणारा एक छोटासा जीव म्हणजे ‘मधमाशी’. दरवर्षी २० मे हा दिवस जगभरात ‘जागतिक मधमाशी दिन’ (World Bee Day) म्हणून साजरा केला जातो. २०१७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) या दिवसाची अधिकृत घोषणा केली होती. या दिवसाचा मुख्य उद्देश हा आहे की, लोकांनी केवळ मधाचा एक गोड स्त्रोत म्हणून मधमाश्यांकडे न पाहता, आपली संपूर्ण परिसंस्था (Ecosystem) जिवंत ठेवणाऱ्या एका महान परागकण वाहकाच्या रूपात त्यांचे महत्त्व समजून घ्यावे. आजच्या आधुनिक युगात जर आपण या लहान जीवाचे रक्षण केले नाही, तर भविष्यात मानवजातीला मोठ्या अन्नसंकटाचा सामना करावा लागू शकतो.

जर मधमाश्या नसत्या, तर आपल्या ताटात अन्न आले नसते!

अनेक लोकांना असे वाटते की मधमाश्यांचे काम फक्त मध गोळा करणे आणि पोळे बनवणे एवढेच आहे. पण वास्तवात परिस्थिती खूप वेगळी आहे. आपण जे अन्न रोज खातो, त्यातील तब्बल ७५% पिकांचे आणि जगभरातील ९०% जंगली फुलांचे अस्तित्व हे पूर्णपणे मधमाश्यांच्या परागीभवन (Pollination) प्रक्रियेवर अवलंबून असते. जेव्हा मधमाशी एका फुलावरून दुसऱ्या फुलावर बसते, तेव्हा ती नकळतपणे वनस्पतींच्या प्रजननास मदत करते. सफरचंद, बदाम, टोमॅटो, कॉफी, आणि अनेक प्रकारच्या भाज्या व फळे यांचे उत्पादन मधमाश्यांशिवाय होणे अशक्य आहे. म्हणूनच, शास्त्रज्ञ आल्बर्ट आईन्स्टाईन यांनी म्हटले होते की, जर पृथ्वीवरून मधमाश्या नाहीशा झाल्या, तर मानवजात अवघ्या चार वर्षांत नष्ट होईल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

का साजरा केला जातो २० मे हाच दिवस?

२० मे या तारखेला एक ऐतिहासिक महत्त्व आहे. आधुनिक मधमाशी पालन तंत्रज्ञानाचे जनक मानले जाणारे अँटोन जानसा (Anton Janša) यांचा जन्म २० मे १७३४ रोजी झाला होता. त्यांनी मधमाश्यांच्या वर्तनाचा आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीचा सखोल अभ्यास करून जगाला मधमाशी पालनाचे महत्त्व पटवून दिले होते. त्यांच्या याच योगदानाचा आदर करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांचा जन्मदिवस ‘जागतिक मधमाशी दिन’ म्हणून निवडला. आज जगभरातील शाळा, कृषी विद्यापीठे, पर्यावरण संस्था आणि शेतकरी गट या दिवशी विविध मोहिमा राबवून लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करत आहेत.

आधुनिक शेती आणि हवामान बदलाचा मोठा फटका

सध्याच्या काळात मधमाश्यांच्या अस्तित्वावर खूप मोठे संकट आले आहे. शेतात केला जाणारा रासायनिक कीटकनाशकांचा अमर्याद वापर, मोबाईल टॉवर्सचे रेडिएशन, सिमेंटची जंगले उभारण्यासाठी होणारी वृक्षतोड आणि जागतिक तापमानवाढ (Global Warming) यामुळे मधमाश्यांचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होत आहेत. त्यांच्या अनेक प्रजाती आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. जर ही घसरण अशीच सुरू राहिली, तर केवळ जैवविविधता धोक्यात येणार नाही, तर जागतिक स्तरावर शेतीचे उत्पादन घटून भूकमारीची मोठी समस्या निर्माण होईल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

आपण काय करू शकतो? मधमाश्यांच्या संरक्षणासाठी सोपे उपाय

मधमाश्यांचे रक्षण करणे ही केवळ सरकारची किंवा पर्यावरणवाद्यांची जबाबदारी नाही, तर ती आपलीही आहे. आपल्या घराच्या गॅलरीत किंवा बागेत गॅलरी, झेंडू, सूर्यफूल किंवा तुळस यांसारखी मधमाश्यांना आकर्षित करणारी झाडे लावून आपण त्यांना मदत करू शकतो. शेतात रासायनिक खतांऐवजी सेंद्रिय पद्धतीचा वापर केल्यास या जीवांचे प्राण वाचू शकतात. तसेच, आपल्या परिसरात मधमाश्यांचे पोळे असल्यास त्यांना मारण्याऐवजी किंवा जाळण्याऐवजी सुरक्षितपणे कृत्रिमरीत्या हलवण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेतली पाहिजे. या जागतिक मधमाशी दिनाच्या निमित्ताने आपण सर्वांनी या मुक्या आणि कष्टाळू जीवाचे रक्षण करण्याचा संकल्प केला पाहिजे.

Web Title: World bee day 20 may 2026 importance of honey bees extinction threat humanity

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 07:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

AIDS Vaccine Day: एका रोग आणि विज्ञानाचे महायुद्ध! का साजरा केला जातो ‘जागतिक एड्स लस दिन’? वाचा यामागचा रंजक इतिहास
1

AIDS Vaccine Day: एका रोग आणि विज्ञानाचे महायुद्ध! का साजरा केला जातो ‘जागतिक एड्स लस दिन’? वाचा यामागचा रंजक इतिहास

International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम
2

International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला
3

World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला

World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो ‘जागतिक दूरसंचार दिन’?
4

World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो ‘जागतिक दूरसंचार दिन’?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World Bee Day : धक्कादायक वास्तव! मधमाश्या संपल्या तर अवघ्या 4 वर्षांत माणूसही संपणार? पाहा शास्त्रज्ञांचा इशारा

World Bee Day : धक्कादायक वास्तव! मधमाश्या संपल्या तर अवघ्या 4 वर्षांत माणूसही संपणार? पाहा शास्त्रज्ञांचा इशारा

May 20, 2026 | 07:30 AM
वारंवार लघवीला होते? पाणी न पिताही सतत लघवीला होत असेल तर चुकूनही करू नका दुर्लक्ष, जाणून घ्या लक्षणे

वारंवार लघवीला होते? पाणी न पिताही सतत लघवीला होत असेल तर चुकूनही करू नका दुर्लक्ष, जाणून घ्या लक्षणे

May 20, 2026 | 05:30 AM
महाराष्ट्रावर पाणी संकट! विहिरी, बोअरवेल आटले; तब्बल ‘इतक्या’ ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा

महाराष्ट्रावर पाणी संकट! विहिरी, बोअरवेल आटले; तब्बल ‘इतक्या’ ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा

May 20, 2026 | 02:35 AM
मराठी चित्रपट महामंडळासाठी ‘या’ तारखेला होणार मतदान; निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर

मराठी चित्रपट महामंडळासाठी ‘या’ तारखेला होणार मतदान; निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर

May 20, 2026 | 12:30 AM
LSG Vs RR Live: जयपूरमध्ये Vaibhav चा झंझावात! रॉयल्स क्वालिफाय करणार? लखनौचा दारुण पराभव

LSG Vs RR Live: जयपूरमध्ये Vaibhav चा झंझावात! रॉयल्स क्वालिफाय करणार? लखनौचा दारुण पराभव

May 19, 2026 | 11:28 PM
Maharashtra Politics: “हिंदू समुदायावर अन्याय करणाऱ्यांना…”; मंगलप्रभात लोढा काय म्हणाले?

Maharashtra Politics: “हिंदू समुदायावर अन्याय करणाऱ्यांना…”; मंगलप्रभात लोढा काय म्हणाले?

May 19, 2026 | 10:07 PM
Pravin Darekar: महायुतीच्या मतभेदांच्या चर्चेवर प्रवीण दरेकरांनी स्पष्ट केली भूमिका, तर मुंबईच्या पुनर्विकासाचा मांडला प्लॅन

Pravin Darekar: महायुतीच्या मतभेदांच्या चर्चेवर प्रवीण दरेकरांनी स्पष्ट केली भूमिका, तर मुंबईच्या पुनर्विकासाचा मांडला प्लॅन

May 19, 2026 | 09:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM