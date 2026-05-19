Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Moto G37 And Moto G37 Power Smartphones Launched In India With Powerful Battery And Processor Tech News Marathi

भारतात Motorola चा डबल धमाका! दमदार बॅटरी आणि तगड्या फीचर्ससह नव्या स्मार्टफोन्सची एंट्री… सुरुवातीची किंमत केवळ 13,999 रुपये

Moto G37 and Moto G37 Power Launched: मोटोरोलाने भारतात दोन नवीन स्मार्टफोन्स लाँच करत मोठा धमाका केला आहे. या डिव्हाईसमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट, 1,050 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस दिली आहे. डिव्हाईस बजेट व्हेरिअंटमध्ये उपलब्ध आहेत.

Updated On: May 19, 2026 | 02:34 PM
भारतात Motorola चा डबल धमाका! दमदार बॅटरी आणि तगड्या फीचर्ससह नव्या स्मार्टफोन्सची एंट्री... सुरुवातीची किंमत केवळ 13,999 रुपये

भारतात Motorola चा डबल धमाका! दमदार बॅटरी आणि तगड्या फीचर्ससह नव्या स्मार्टफोन्सची एंट्री... सुरुवातीची किंमत केवळ 13,999 रुपये

Follow Us:
Follow Us:
  • Motorola ने भारतात Moto G37 आणि Moto G37 Power हे दोन नवीन बजेट 5G स्मार्टफोन लाँच केले आहेत.
  • दोन्ही स्मार्टफोनमध्ये 120Hz डिस्प्ले, 50MP कॅमेरा आणि MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर देण्यात आला आहे.
  • Moto G37 Power मध्ये 7000mAh बॅटरी आणि 30W फास्ट चार्जिंगसारखे दमदार फीचर्स मिळतात.
Motorola Smartphone Launched: टेक कंपनी मोटोरोलाने भारतात दोन नवीन 5G स्मार्टफोन्स लाँच केले आहेत. यामध्ये Moto G37 आणि Moto G37 Power या स्मार्टफोन्सचा समावेश आहे. कंपनीने हे दोन्ही स्मार्टफोन्स नवीन G-सीरीजअंतर्गत लाँच केले आहेत. बजेट सेगमेंटमध्ये लाँच करण्यात आलेल्या या स्मार्टफोन्समध्ये अनेक दमदार आणि पावरफुल फीचर्स देण्यात आले आहेत. कंपनीने लाँच केलेल्या या नव्या स्मार्टफोनची किंमत, फीचर्स आणि स्पेसिफेकशन्स जाणून घेऊया.

Google I/O 2026: अवघे काही तास शिल्लक! AI पासून अँड्रॉईड 17 पर्यंत… सुंदर पिचाई आज करू शकतात या घोषणा

Moto G37, Moto G37 Power ची किंमत आणि उपलब्धता

Moto G37 सिंगल 4GB + 64GB व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला असून या डिव्हाईसची किंमत 13,999 रुपये आहे. Moto G37 Power स्मार्टफोन 4GB + 128GB आणि 8GB + 128GB या व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. डिव्हाईसच्या 4GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 15,999 रुपये आणि 8GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 18,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. दोन्ही डिव्हाईस 25 मेपासून फ्लिपकार्ट, मोटोरोला इंडिया वेबसाईट आणि देशभरातील रिटेल स्टोअर्सवर उपलब्ध असणार आहे. कंपनी या डिव्हाइसेसवर एक विशेष लाँच ऑफर देखील देत आहे, ज्यामध्ये ग्राहक आयडीएफसी, आयसीआयसीआय आणि एसबीआय क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट केल्यास Moto G37 आणि Moto G37 Power वर 5,000 रुपयांची त्वरित सूट मिळवू शकतात. (फोटो सौजन्य – Motorola) 

Moto G37, Moto G37 Power चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

कंपनीने लाँच केलेल्या दोन्ही हँडसेटमध्ये 8-bit वाली 6.6-इंच HD+ LCD स्क्रीन देण्यात आली आहे. यासोबतच डिव्हाईसमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट, 1,050 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस आणि कॉर्निंग गोरिला ग्लास 7i प्रोटेक्शन दिले आहे.

चिपसेट

डिव्हाईसमध्ये पावरफुल मीडियाटेक डेमेन्सिटी 6400 चिपसेट देण्यात आला आहे. तर, G37 मध्ये 4GB एलपीडीडीआर4एक्स रॅम दिले आहे, तर G37 पावर मध्ये 8GB पर्यंत एलपीडीडीआर4एक्स रॅम दिले आहे. दोन्ही डिव्हाईसमध्ये खास रॅम बूस्ट फीचर देखील दिले आहे, ज्याचा वापर करून तुम्ही फोनची रॅम 12GB पर्यंत वाढवू शकता.

कॅमेरा

फोटोग्राफीसाठी Moto G37 आणि Moto G37 Power मध्ये डुअल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा दिला आहे, ज्याचा अपर्चर f/1.8 आहे. तर डिव्हाईसचा दुसरा कॅमेरा 2-इन-1 लाइट सेंसर आहे. डिव्हाईसच्या समोरील बाजूला 8-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा दिला आहे.

24000rpm कूलिंग फॅन अन् PC गेमिंग फीचर…. Red Magic 11S Pro सीरीज धुमाकूळ घालण्यास सज्ज, किंमत केवळ इतकी

बॅटरी

Motorola G37 मध्ये 20W फास्ट चार्जिंगस सपोर्टसह 5,200mAh बॅटरी दिली आहे. तर G37 Power मध्ये 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7,000mAh बॅटरी दिली आहे. हे स्मार्टफोन मॉडेल 6W च्या रिवर्स वायर्ड चार्जिंगला देखील सपोर्ट करते.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Moto G37 सीरीजमध्ये 5G सपोर्ट आहे का?

    Ans: होय, Moto G37 आणि Moto G37 Power दोन्ही स्मार्टफोन 5G नेटवर्कला सपोर्ट करतात.

  • Que: Moto G37 मध्ये किती रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आहे?

    Ans: दोन्ही स्मार्टफोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेटसह 6.6-इंच HD+ LCD डिस्प्ले देण्यात आला आहे.

  • Que: Moto G37 Power ची बॅटरी किती आहे?

    Ans: Moto G37 Power मध्ये 7000mAh दमदार बॅटरी दिली आहे.

Web Title: Moto g37 and moto g37 power smartphones launched in india with powerful battery and processor tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 02:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

24000rpm कूलिंग फॅन अन् PC गेमिंग फीचर…. Red Magic 11S Pro सीरीज धुमाकूळ घालण्यास सज्ज, किंमत केवळ इतकी
1

24000rpm कूलिंग फॅन अन् PC गेमिंग फीचर…. Red Magic 11S Pro सीरीज धुमाकूळ घालण्यास सज्ज, किंमत केवळ इतकी

लाँचिंगनंतर पुन्हा महागला हा OnePlus स्मार्टफोन! तब्बल 7 हजारांनी वाढली किंमत, आता किती पैसे मोजावे लागणार?
2

लाँचिंगनंतर पुन्हा महागला हा OnePlus स्मार्टफोन! तब्बल 7 हजारांनी वाढली किंमत, आता किती पैसे मोजावे लागणार?

iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय
3

iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय

Amazon Sale 2026: घाई करा! बजेट किंमतीत खरेदी करा ‘हा’ OnePlus 5G फोन… असे आहे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स
4

Amazon Sale 2026: घाई करा! बजेट किंमतीत खरेदी करा ‘हा’ OnePlus 5G फोन… असे आहे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारतात Motorola चा डबल धमाका! दमदार बॅटरी आणि तगड्या फीचर्ससह नव्या स्मार्टफोन्सची एंट्री… सुरुवातीची किंमत केवळ 13,999 रुपये

भारतात Motorola चा डबल धमाका! दमदार बॅटरी आणि तगड्या फीचर्ससह नव्या स्मार्टफोन्सची एंट्री… सुरुवातीची किंमत केवळ 13,999 रुपये

May 19, 2026 | 02:34 PM
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनो, सरकारला कांदा विकू नका! अनिल घनवट यांचे ‘नाफेड’च्या खरेदीवर बहिष्काराचे आवाहन

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनो, सरकारला कांदा विकू नका! अनिल घनवट यांचे ‘नाफेड’च्या खरेदीवर बहिष्काराचे आवाहन

May 19, 2026 | 02:30 PM
रणवीर सिंहला पाहून भारावली होती रकुल प्रीत सिंह; अभिनेत्रीने शेअर केली पहिल्या भेटीची खास आठवण

रणवीर सिंहला पाहून भारावली होती रकुल प्रीत सिंह; अभिनेत्रीने शेअर केली पहिल्या भेटीची खास आठवण

May 19, 2026 | 02:27 PM
कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला आतून मिळेल थंडावा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा सत्तूचे देसी ड्रिंक, नोट करून घ्या रेसिपी

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला आतून मिळेल थंडावा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा सत्तूचे देसी ड्रिंक, नोट करून घ्या रेसिपी

May 19, 2026 | 02:25 PM
Gurugram Metro: आता World Bank च्या भरोश्यावर धावणार गुरुग्राम मेट्रो! Budget थेट दुप्पट, पाहा किती हजार कोटी होणार खर्च

Gurugram Metro: आता World Bank च्या भरोश्यावर धावणार गुरुग्राम मेट्रो! Budget थेट दुप्पट, पाहा किती हजार कोटी होणार खर्च

May 19, 2026 | 02:20 PM
FASTag च्या रंगांमागचं सीक्रेट माहितीये का? तुमच्या गाडीला कोणत्या रंगाचा फास्टॅग मिळतो ते जाणून घ्या

FASTag च्या रंगांमागचं सीक्रेट माहितीये का? तुमच्या गाडीला कोणत्या रंगाचा फास्टॅग मिळतो ते जाणून घ्या

May 19, 2026 | 02:18 PM
Parbhani Crime: परभणीत थरार! कोयत्याने सपासप वार; तरुणाचा पंजा मनगटापासून वेगळा

Parbhani Crime: परभणीत थरार! कोयत्याने सपासप वार; तरुणाचा पंजा मनगटापासून वेगळा

May 19, 2026 | 02:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM