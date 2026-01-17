Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Free Fire Max: प्लेअर्सना मिळालं नवं अपडेट, ‘या’ कॅरेक्टरसह गेंमिंगची मजा होणार दुपट्ट! असं करा डाऊनलोड

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 17 January 2026:फ्री फायर मॅक्स प्लेअर्ससाठी आनंदाची बातमी आहे. गेमर्ससाठी एक नवीन अपडेट जारी करण्यात आलं आहे. अपडेटमध्ये प्लेअर्सना नव्या कॅरेक्टरसह गेम खेळण्याची संधी मिळणार आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 08:55 AM
  • गरेनाने प्लेअर्ससाठी एक नवीन अपडेट जारी
  • गुगल प्ले स्टोअरवरून डाऊनलोड करू शकता अपडेट
  • गेममध्ये एका नवीन कॅरेक्टरची एंट्री
तुम्ही फ्री फायर मॅक्स प्लेअर आहात का? तुम्ही देखील गेल्या अनेक दिवसांपासून गेमिंगच्या नवीन अपडेटची वाट बघत आहात का? मग आता तुमची प्रतिक्षा संपली आहे. कारण गेमिंग कंपनी गरेनाने प्लेअर्ससाठी एक नवीन अपडेट जारी केलं आहे. गरेनाने फ्री फायर मॅक्स प्लेअर्ससाठी OB52 अपडेट अखेर जारी केलं आहे. यासाठी डेवलपरने पॉपुलर जॅपनीज एनीमे सीरीज Jujutsu Kaisen (JJK) सोबत हातमिळवणी केली आहे. याचा अर्थ असा आहे की, गेममध्ये पॉपुलर सीरीज संबंधित कॅरेक्टर्स आणि थीम-आइटम मिळणार आहेत, ज्यांचा वापर मॅच दरम्यान केला जाऊ शकतो. कॅरेक्टर्स आणि थीम-आइटम्समुळे तुमचा गेमिंग अनुभव अधिक चांगला होणार आहे. जर तुम्ही फ्री फायर मॅक्स प्लेअर असाल आणि तुम्हाला हे अपडेट डाऊनलोड करायचे असेल तर तुम्हाला काही सोप्या स्टेप्स फॉलो कराव्या लागणार आहेत.

Tecno Spark Go 3: 9 हजारांहून कमी किंमतीत लाँच झाला नवा स्मार्टफोन! दमदार प्रोसेसर आणि असे आहेत खास फीचर्स

फ्री फायर मॅक्सचे OB52 अपडेट

फ्री फायर मॅक्सचा OB52 अपडेट आता अखेर लाईव्ह झाला आहे. प्लेअर्स हे अपडेट गुगल प्ले स्टोअर वरून डाऊनलोड करू शकतात. अपडेटची साईज डिव्हाईनुसार बदलण्याची शक्यता आहे. याशिवाय तुम्ही गरेनाच्या ऑफिशिअल वेबसाईटवर जाऊन अपडेट डाऊनलोड करू शकतात. यासाठी तुम्हाला साइटवर उपलब्ध असलेल्या एपीके फाईल्स डाऊनलोड करून इंस्टॉल कराव्या लागणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

प्लेअर्सना मिळणार नवीन कॅरेक्टर

फ्री फायर मॅक्स ओबी52 अपडेटसह प्लेअर्ससाठी आणखी एक खास सरप्राईज जारी करण्यात आलं आहे. गेममध्ये एका नवीन कॅरेक्टरची एंट्री झाली आहे. या कॅरेक्टरचे नाव Morse असं आहे. या कॅरेक्टरमध्ये स्टिल्थ बाइट्स पावर आहे. ही पावर अ‍ॅक्टिव्ह असल्यास कॅरेक्टरची मुव्हमेंट स्पीड अधिक वाढते. यामुळे दूर असलेल्या शत्रूंना हे कॅरेक्टर ट्रॅक करणं अधिक कठीण होतं. यामुळे प्लेअर्सना लवकर किल मिळवण्यासाठी मदत होते. Morse कॅरेक्टर व्यतिरिक्त गेममधील इतर कॅरेक्टर जसे नीरो, झेयनसह इत्यादी देखील अपग्रेड करण्यात आले आहे. यामुळे कॅरेक्टरची शक्ती वाढली आहे आणि गेममध्ये उपलब्ध असलेली वेपन्स अपडेट झाली आहेत.

निऑन सिटी

अपडेटसह गेममध्ये एक नवीन शहर जोडण्यात आलं आहे. याचे नाव निऑन सिटी असं आहे. यामध्ये नाईट थीम आहे. यामध्ये टेलीपोर्ट गेट्स मिळतात. ज्यामुळे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी अगदी सहज प्रवास केला जाऊ शकतो.

Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro: दमदार कॅमेरा की पावरफुल सॉफ्टवेअर? तुमच्यासाठी कोण आहे किंग? वाचा फीचर्स आणि किंमत

इतर डिटेल

नवीन कॅरेक्टर आणि लोकेशन व्यतिरिक्त मॅप्स देखील अपडेट करण्यात आले आहे. सेटिंगमध्ये देखील अपग्रेडेशन आहे.

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • WD2ATK3ZEA55
  • FFIC33NTEUKA
  • HFNSJ6W74Z48
  • FFTILM659TYL
  • FFML9KGFS5LM
  • FFPLZJUDKPTJ
  • FFGYBGD8H1H4
  • XZJZE25WEFJJ
  • FFCMCPSJ99S3
  • FF9MJ31CXKRG
  • FFW2Y7NQFV9S
  • FFICMCPSBN9CU
  • FFMCF8XLVNKC
  • FFMC2SJLKXSB
  • FFPLUFBVSLOT
  • MCPW3D28VZD6
  • ZZZ76NT3PDSH
  • XZJZE25WEFJJ
  • V427K98RUCHZ
  • J3ZKQ57Z2P2P
  • 3IBBMSL7AK8G
  • B3G7A22TWDR7X
  • 4ST1ZTBE2RP9
  • 6KWMFJVMQQYG
  • EYH2W3XK8UPG
  • FF7MUY4ME6SC
  • U8S47JGJH5MG
  • VNY3MQWNKEGU
  • ZZATXB24QES8

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Published On: Jan 17, 2026 | 08:55 AM

