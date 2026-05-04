Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Amazon Great Summer Sale 2026 Will Starts From 8 May Buyers Will Get Discount On Smartphones Electronics And Home Appliances Tech News Marathi

Amazon Great Summer Sale 2026: आता नाही तर कधीच नाही! स्मार्टफोन्सपासून होम अप्लायंसेजपर्यंत… डिस्काऊंट आणि ऑफर्ससह करा खरेदी

शॉपिंगसाठी तयार व्हा! कारण अ‍ॅमेझॉनवर लवकरच एक नवीन सेल सुरु होणार आहे. या सेलमध्ये ग्राहकांना ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह अनेक वस्तू खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. काही ऑफर्स सेल सुरु होण्यापूर्वीच जाहीर केल्या आहेत.

Updated On: May 04, 2026 | 01:07 PM
Amazon Great Summer Sale 2026: आता नाही तर कधीच नाही! स्मार्टफोन्सपासून होम अप्लायंसेजपर्यंत... डिस्काऊंट आणि ऑफर्ससह करा खरेदी

Amazon Great Summer Sale 2026: आता नाही तर कधीच नाही! स्मार्टफोन्सपासून होम अप्लायंसेजपर्यंत... डिस्काऊंट आणि ऑफर्ससह करा खरेदी

Follow Us:
Follow Us:
  • सेलमध्ये स्मार्टफोन्स, लॅपटॉप आणि होम प्रोडक्ट्सवर मोठे डिस्काऊंट मिळणार आहेत.
  • अ‍ॅमेझॉन प्राईम मेंबर्सना अर्ली अ‍ॅक्सेससह एक्स्ट्रा डिस्काऊंट आणि कॅशबॅक ऑफर्स मिळणार आहेत.
  • एचडीएफसी बँक कार्ड आणि ईएमआय द्वारे खरेदीवर 10% पर्यंत इंस्टंट डिस्काऊंट आणि नो-कॉस्ट ईएमआय सुविधा उपलब्ध आहे.
ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अ‍ॅमेझॉन पुन्हा एकदा त्यांच्या नव्या सेलसह ग्राहकांना चकित करण्यासाठी सज्ज झाले आहे. येत्या काहीच दिवसांत अ‍ॅमेझॉनवर ग्रेट समर सेल 2026 सुरु होणार आहे. या सेलची अधिकृतपणे घोषणा करण्यात आली असून कंपनीने सेलची तारीख देखील जाहीर केली आहे. येत्या 8 मे पासून अ‍ॅमेझॉन ग्रेट समर सेल 2026 सुरु होणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदा देखील करोडो ग्राहकांना सेलमध्ये स्मार्टफोन्स, लॅपटॉप, फॅशन आणि होम अप्लायंसेजच्या खरेदीवर मोठं डिस्काऊंट आणि अनेक ऑफर्स मिळणार आहेत.

Aaple Sarkar Portal: ‘आपले सरकार’ पोर्टल ६ दिवसांपासून ठप्प! नागरिक त्रस्त, हजारो कामे अडकली

प्राईम मेंबर्सना मिळणार अर्ली अ‍ॅक्सेस

सेलमध्ये ग्राहकांना डिस्काऊंटसह बँक ऑफर्स, नो-कॉस्ट ईएमआय आणि एक्सचेंज डील्सचा देखील फायदा मिळणार आहे. यामुळे प्रोडक्ट्सची किंमत आणखी कमी होणार आहे आणि ग्राहक बचत करू शकणार आहेत. कंपनीने सांगितलं आहे की, अ‍ॅमेझॉन प्राईम मेंबर्सना सेलचा अर्ली अ‍ॅक्सेस मिळणार आहे. त्यामुळे प्राईम मेंबर्ससाठी हा सेल इतरांपेक्षा लवकर सुरु होणार आहे. इतकंच नाही तर प्राईम मेंबर्सना एक्स्ट्रा डिस्काऊंट आणि कॅशबॅक सारख्या एक्सक्लूसिव ऑफर्सचा फायदा घेण्याची संधी देखील मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य –Amazon)

बँक ऑफर्स आण डिस्काऊंट

कंपनीने घोषणा केली आहे की, सेलदरम्यान एचडीएफसी बँक क्रेडिट कार्डद्वारे खरेदी केल्यास किंवा EASY EMI ऑप्शनद्वारे खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना 10 टक्क्यापर्यंत इंस्टंट डिस्काऊंट ऑफर केलं जाणार आहे. कंपनी त्यांच्या ग्राहकांना नो कॉस्ट ईएमआय ऑप्शन देखील देत आहे. यामध्ये हप्ते दररोज फक्त 9 रुपयांपासून सुरू होतात. प्राईम सदस्यांना 2 लाखाहून अधिक उत्पादनांवर अतिरिक्त ३% सूट देखील मिळेल.

13.2-इंच स्क्रीनवाला नवा OnePlus टॅब्लेट लाँच! स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसरसह असे आहेत पावरफुल फीचर्स, जाणून घ्या किंमत

अ‍ॅमेझॉन पे आयसीआयसीआय बँक क्रेटिड कार्डद्वारे पेमेंट केल्यास 5 टक्क्यांपर्यंत अनलिमिटेड कॅशबॅक आण काही प्रोडक्ट्सवर 1,250 रुपयांपासून 2,500 रुपयांपर्यंत एक्स्ट्रा फायदे मिळणार आहेत. या सेलमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, फॅशन आणि होम प्रोडक्ट्सवर खास ऑफर्स देखील मिळणार आहेत.

  • सेलमध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी एस 25 अल्ट्रा केवळ 94,999 रुपयांत उपलब्ध असणार आहे.
  • आयफोन 16 सेलमध्ये 60 हजार रुपयांच्या रेंजमध्ये खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.
  • शाओमी पॅड 8 सेलमध्ये 37,999 रुपयांऐवजी केवळ 30,999 रुपयांना मिळणार आहे.
  • आयक्यू 15 आर ग्राहकांना 53,999 रुपयांऐवजी केवळ 42,999 रुपयांना खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.
  • जीबीएल 800 प्रो साउंडबार आता 69,999 रुपयांऐवजी 49,999 रुपयांत उपलब्ध असणार आहे.

Web Title: Amazon great summer sale 2026 will starts from 8 may buyers will get discount on smartphones electronics and home appliances tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 01:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम
1

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?
2

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री
3

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज
4

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

May 16, 2026 | 09:24 PM
KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

May 16, 2026 | 09:17 PM
भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

May 16, 2026 | 09:07 PM
NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

May 16, 2026 | 08:56 PM
Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

May 16, 2026 | 08:49 PM
“EV गाड्या घेऊन बेसुमार वीज वापराल, माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास,” रोहिणी खडसे यांची मंत्र्यांवर टीका

“EV गाड्या घेऊन बेसुमार वीज वापराल, माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास,” रोहिणी खडसे यांची मंत्र्यांवर टीका

May 16, 2026 | 08:35 PM
Cricket News: अफगाणिस्तानविरूद्ध सॅमसनला डच्चू, पंतऐवजी ‘या’ खेळाडूची वर्णी; अहवालात मोठा दावा

Cricket News: अफगाणिस्तानविरूद्ध सॅमसनला डच्चू, पंतऐवजी ‘या’ खेळाडूची वर्णी; अहवालात मोठा दावा

May 16, 2026 | 08:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM