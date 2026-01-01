धोक्यात आहे तुमचा iPhone! Apple ने 1.8 अब्ज युजर्सना केले अलर्ट, सुरक्षित राहण्यासाठी ‘या’ टिप्स नक्की वापरा

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अ‍ॅपलने iPhone आणि आयपॅड वापरकर्त्यांना iOS आणि iPadOS तात्काळ अपडेट करण्याचा सल्ला दिला आहे. वेबकिटमधील एक त्रुटी हॅकिंगचा एक महत्त्वाचा धोका म्हणून ओळखली गेली आहे आणि सुरक्षित कसे राहावे याबद्दल टिप्स देखील दिल्या आहेत

Updated On: Jan 01, 2026 | 05:53 PM
Apple ला कोणता धोका (फोटो सौजन्य - iStock)

  • आयफोन आणि आयपॅडसाठी अपडेट 
  • हॅकिंगचा धोका 
  • कसे ठेवावे सुरक्षित 
जगभरातील आयफोन आणि आयपॅड वापरकर्त्यांना त्यांचे डिव्हाइस त्वरित अपडेट करण्याची चेतावणी अ‍ॅपलने दिली आहे. कंपनीने म्हटले आहे की त्यांच्या सिस्टममध्ये एक गंभीर सुरक्षा भेद्यता आढळली आहे, ज्याचा वापर हॅकर्स वापरकर्त्यांना लक्ष्य करण्यासाठी करू शकतात. अ‍ॅपलच्या मते, सफारीचा पाया असलेल्या वेबकिट आणि iOS वर चालणाऱ्या सर्व ब्राउझरमध्ये ही भेद्यता आढळली आहे. कंपनीने म्हटले आहे की या भेद्यता विशिष्ट व्यक्तींना लक्ष्य करून “अत्यंत प्रगत आणि लक्ष्यित सायबर हल्ल्यात” वापरल्या जात आहेत. दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट या धोक्याचे प्राथमिक स्त्रोत आहेत. जर एखाद्या वापरकर्त्याने चुकून अशी वेबसाइट उघडली तर त्यांचा आयफोन किंवा आयपॅड परवानगीशिवाय हानिकारक कोड चालवू शकतो. यामुळे हॅकर्सना डिव्हाइसवर नियंत्रण मिळू शकते.

ऑटोमेटिक अपडेट 

अ‍ॅपलने म्हटले आहे की ज्या वापरकर्त्यांनी ऑटोमॅटिक अपडेट्स चालू केले आहेत त्यांनी त्यांचे डिव्हाइस आधीच संरक्षित केले पाहिजेत. तथापि, ज्यांनी ही सेटिंग बंद केली आहे त्यांनी ताबडतोब iOS 26.2 किंवा iPadOS 26.2 मॅन्युअली डाउनलोड करावे.

नव्या वर्षात Apple देणार ग्राहकांना खास सरप्राईज! फोल्डेबल आयफोनसह iPhone Air 2 लाँच करण्याची शक्यता, इतकी असेल किंमत

कोणत्या डिव्हाइसेसना सर्वाधिक धोका आहे?

ही उपकरणे या सुरक्षा धोक्यासाठी विशेषतः असुरक्षित आहेत:

  • आयफोन ११ आणि त्यानंतरचे सर्व मॉडेल
  • आयपॅड प्रो १२.९-इंच (थर्ड जनरेशन आणि नंतरचे मॉडेल)
  • आयपॅड प्रो ११-इंच (फर्स्ट जनरेशन आणि नंतरचे मॉडेल)
  • आयपॅड एअर (थर्ड जनरेशन आणि नंतरचे मॉडेल)
  • आयपॅड (आठवे जनरेशन आणि नंतरचे मॉडेल)
  • आयपॅड मिनी (पाचवे जनरेशन आणि नंतरचे मॉडेल)
अ‍ॅपलने म्हटले आहे की या त्रुटी झिरो-डे व्हल्नेरेबिलिटीज आहेत, म्हणजेच त्या पूर्वी अज्ञात होत्या आणि पॅच रिलीज होण्यापूर्वी हॅकर्सद्वारे त्यांचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो.

अ‍ॅपल आणि गुगलच्या धमकी विश्लेषण पथकांनी संयुक्तपणे या त्रुटी शोधल्या. iOS आणि iPadOS व्यतिरिक्त, कंपनीने macOS, watchOS, tvOS, visionOS आणि Safari साठी नवीन सुरक्षा अद्यतने देखील जारी केली आहेत.

iPhone 18 Pro Max लीक! फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही… लाँचिंगपूर्वीच झाला मोठा खुलासा; कंपनीसाठी ठरणार का गेमचेंजर?

स्वतःला कसे सुरक्षित ठेवावे?

सायबरसुरक्षा तज्ज्ञ कर्ट नटसन यांच्या मते:

  • तुमच्या सर्व Apple डिव्हाइसवर स्वयंचलित अद्यतने चालू ठेवा
  • अज्ञात एसएमएस, व्हॉट्सअ‍ॅप, टेलिग्राम किंवा ईमेल लिंकवर क्लिक करू नका
  • जर तुम्हाला वेबसाइटला भेट द्यायची असेल तर लिंकवर टॅप करण्याऐवजी स्वतः पत्ता टाइप करा
  • विश्वसनीय अँटीव्हायरस किंवा सुरक्षा सॉफ्टवेअर वापरा
  • सोशल मीडियावर वैयक्तिक माहिती मर्यादित करा.
अ‍ॅपल स्पष्टपणे सांगते की, वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी, उपाय जाहीर होईपर्यंत ते सुरक्षा भेद्यतेवर चर्चा करत नाही. अशा परिस्थितीत, अपडेट करणे हा सर्वात सुरक्षित मार्ग आहे.

Published On: Jan 01, 2026 | 05:53 PM

