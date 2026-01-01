धोक्यात आहे तुमचा iPhone! Apple ने 1.8 अब्ज युजर्सना केले अलर्ट, सुरक्षित राहण्यासाठी ‘या’ टिप्स नक्की वापरा

ऑटोमेटिक अपडेट
अॅपलने म्हटले आहे की ज्या वापरकर्त्यांनी ऑटोमॅटिक अपडेट्स चालू केले आहेत त्यांनी त्यांचे डिव्हाइस आधीच संरक्षित केले पाहिजेत. तथापि, ज्यांनी ही सेटिंग बंद केली आहे त्यांनी ताबडतोब iOS 26.2 किंवा iPadOS 26.2 मॅन्युअली डाउनलोड करावे.
कोणत्या डिव्हाइसेसना सर्वाधिक धोका आहे?
ही उपकरणे या सुरक्षा धोक्यासाठी विशेषतः असुरक्षित आहेत:
अॅपल आणि गुगलच्या धमकी विश्लेषण पथकांनी संयुक्तपणे या त्रुटी शोधल्या. iOS आणि iPadOS व्यतिरिक्त, कंपनीने macOS, watchOS, tvOS, visionOS आणि Safari साठी नवीन सुरक्षा अद्यतने देखील जारी केली आहेत.
स्वतःला कसे सुरक्षित ठेवावे?
सायबरसुरक्षा तज्ज्ञ कर्ट नटसन यांच्या मते: