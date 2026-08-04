iPhones मधून अचानक गायब झाला Telegram! ना सर्चमध्ये दिसतंय, ना डाऊनलोड होतंय... नेमकं प्रकरण आहे तरी काय?

वॉर्निंगशिवाय रिव्यू केले जात आहेत WhatsApp अकाऊंट! नेमकं प्रकरण आहे तरी काय? जाणून घ्या सविस्तर
अलीकडेच समोर आलेल्या काही रिपोर्ट्सनुसार, जगभरातील अनेक भागांमध्ये आयफोन आणि आयपॅड यूजर्सना ॲप स्टोअरवर टेलिग्राम दिसत नाही. जेव्हा यूजर्स टेलिग्राम प्लॅटफॉर्म सर्च करत आहेत, तेव्हा निकालांत, त्यांना कोणतेही ॲप दिसत नाही. मात्र मॅक ॲप स्टोअरवर हे मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म अजूनही उपलब्ध आहे आणि अँड्रॉईड यूजर्स देखील गूगल प्ले स्टोअरवरून अगदी सहज हे ॲप डाऊनलोड करू शकणार आहेत. सर्वात दिलासादायक गोष्ट म्हणजेच, ज्यांनी आधीच फोनमध्ये टेलिग्राम डाऊनलोड केले आहे, त्यांच्यासाठी मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मची सर्विस बंद करण्यात आली नाही.
Apple: We briefly removed Telegram from the App Store after our review found content that violates our strict guidelines prohibiting child sexual abuse material. The app was subsequently restored after the developer promptly removed the content and banned the user who posted it. — Mark Gurman (@markgurman) August 4, 2026
भारतातील यूजर्ससाठी दिलासादायक गोष्ट आहे. भारतातील यूजर्सवर अद्याप या निर्णयाचा परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे देशातील आयफोन यूजर्स अजूनही ॲप स्टोअरमधून टेलिग्राम डाऊनलोड करू शकणार आहेत आणि त्याचा वापर देखील करू शकतात.
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ब्लूमबर्गचे दिग्गज टेक रिपोर्टर मार्क गुरमन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी कंपनीने घेतलेल्या या निर्णयाचे कारण स्पष्टपणे सांगितलं आहे. ॲपलने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, टेलिग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित आक्षेपार्ह मजकूर आढळला, जो त्यांच्या कठोर धोरणांचे उल्लंघन करतो. ॲपलच्या म्हणण्यानुसार, टेलिग्रामच्या डेव्हलपर्सनी तो आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकून तो पोस्ट करणाऱ्या वापरकर्त्याला ब्लॉक करताच, ॲपला स्टोअरमध्ये त्वरित री-स्टोअर करण्यात आले.