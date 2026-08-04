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iPhones मधून अचानक गायब झाला Telegram! ना सर्चमध्ये दिसतंय, ना डाऊनलोड होतंय… नेमकं प्रकरण आहे तरी काय?

Updated On: Aug 04, 2026 | 11:47 AM IST
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सारांश

इंस्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म टेलिग्राम ॲप स्टोअरवरून हटवण्यात आले. याबाबत ब्लूमबर्गचे दिग्गज टेक रिपोर्टर मार्क गुरमन यांनी एक्सवर एक पोस्ट शेअर करत माहिती दिली आहे. हे प्रकरण नेमकं काय आहे आणि कंपनीने हा निर्णय घेण्याचे कारण काय आहे, याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.

iPhones मधून अचानक गायब झाला Telegram! ना सर्चमध्ये दिसतंय, ना डाऊनलोड होतंय... नेमकं प्रकरण आहे तरी काय?

iPhones मधून अचानक गायब झाला Telegram! ना सर्चमध्ये दिसतंय, ना डाऊनलोड होतंय... नेमकं प्रकरण आहे तरी काय?

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विस्तार
  • ॲपलने काही देशांमध्ये ॲप स्टोअरवरून टेलिग्राम तात्पुरते हटवल्याने आयफोन यूजर्समध्ये गोंधळ निर्माण झाला.
  • भारतातील आयफोन यूजर्ससाठी टेलिग्राम अद्याप ॲप स्टोअरवर उपलब्ध असून त्याच्या वापरावर कोणताही परिणाम झालेला नाही.
  • आक्षेपार्ह मजकूर हटवल्यानंतर आणि संबंधित अकाऊंटवर कारवाई केल्यानंतर ॲप पुन्हा ॲप स्टोअरवर उपलब्ध करण्यात आले.
तुम्ही देखील आयफोन यूजर आहात का? तुम्ही देखील मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म टेलिग्रामचा वापर करता का? आता तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. टेक दिग्गज कंपनी ॲपलने जगभरातील अनेक देशांमध्ये त्यांच्या ॲप स्टोअरवरून टेलिग्राम अचानक हटवले आहे. ही बातमी समोर येताच आयफोन यूजर्सचा मोठा गोंधळ उडाला होता. जेव्हा सोमवारी अनेक यूजर्सनी ॲप स्टोअरवर टेलिग्राम सर्च केले तेव्हा त्यांना तिथे ॲप आढळला नाही. त्यामुळे यूजर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात गोंधळ निर्माण झाला होता. कंपनीने हा निर्णय का घेतला? भारतातील यूजर्सवर देखील याचा परिणाम होणार का? याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.

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ॲप स्टोअरवरून टेलिग्राम झाला गायब

अलीकडेच समोर आलेल्या काही रिपोर्ट्सनुसार, जगभरातील अनेक भागांमध्ये आयफोन आणि आयपॅड यूजर्सना ॲप स्टोअरवर टेलिग्राम दिसत नाही. जेव्हा यूजर्स टेलिग्राम प्लॅटफॉर्म सर्च करत आहेत, तेव्हा निकालांत, त्यांना कोणतेही ॲप दिसत नाही. मात्र मॅक ॲप स्टोअरवर हे मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म अजूनही उपलब्ध आहे आणि अँड्रॉईड यूजर्स देखील गूगल प्ले स्टोअरवरून अगदी सहज हे ॲप डाऊनलोड करू शकणार आहेत. सर्वात दिलासादायक गोष्ट म्हणजेच, ज्यांनी आधीच फोनमध्ये टेलिग्राम डाऊनलोड केले आहे, त्यांच्यासाठी मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मची सर्विस बंद करण्यात आली नाही.

भारतातील यूजर्सवर होणार का परिणाम?

भारतातील यूजर्ससाठी दिलासादायक गोष्ट आहे. भारतातील यूजर्सवर अद्याप या निर्णयाचा परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे देशातील आयफोन यूजर्स अजूनही ॲप स्टोअरमधून टेलिग्राम डाऊनलोड करू शकणार आहेत आणि त्याचा वापर देखील करू शकतात.

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कंपनीने का घेतला हा मोठा निर्णय?

ब्लूमबर्गचे दिग्गज टेक रिपोर्टर मार्क गुरमन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी कंपनीने घेतलेल्या या निर्णयाचे कारण स्पष्टपणे सांगितलं आहे. ॲपलने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, टेलिग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित आक्षेपार्ह मजकूर आढळला, जो त्यांच्या कठोर धोरणांचे उल्लंघन करतो. ॲपलच्या म्हणण्यानुसार, टेलिग्रामच्या डेव्हलपर्सनी तो आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकून तो पोस्ट करणाऱ्या वापरकर्त्याला ब्लॉक करताच, ॲपला स्टोअरमध्ये त्वरित री-स्टोअर करण्यात आले.

Web Title: Apple removes telegram from app store in some countries what is the reason behind it tech news marathi

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Published On: Aug 04, 2026 | 11:47 AM

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