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JP Vaswani Jayanti : दादा जे. पी. वासवानी यांच्या १०८ व्या जयंतीनिमित्त विशेष कीर्तन; निर्वाण बिर्लांचे भावपूर्ण सादरीकरण

Updated On: Aug 04, 2026 | 11:38 AM IST
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सारांश

JP Vaswani Jayanti : दादा जे. पी. वासवानी यांच्या १०८ व्या जयंतीनिमित्त साधू वासवानी मिशनतर्फे विशेष कीर्तन जॅमिंग कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी गायक निर्वाण बिर्ला यांनी आपल्या भावपूर्ण सादरीकरणातून उपस्थितांना भक्तिमय वातावरणाचा अनुभव दिला

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • दादा जे. पी. वासवानी यांच्या १०८ व्या जयंतीनिमित्त विशेष कीर्तन
  • साधू वासवानी मिशनतर्फे कीर्तन जॅमिंग कार्यक्रमाचे आयोजन
  • लंगर प्रसादाने कार्यक्रमाची सांगता
JP Vaswani Jayanti: दादा जे. पी. वासवानी यांच्या १०८ व्या जयंतीनिमित्त साधू वासवानी मिशनतर्फे विशेष कीर्तन जॅमिंग कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात उद्योगपती आणि गायक निर्वाण बिर्ला यांनी आपल्या भावपूर्ण सादरीकरणातून उपस्थितांना भक्तिमय वातावरणाचा अनुभव दिला.

निर्वाण बिर्लांच्या सादरीकरणाने रंगला भक्तिमय सोहळा

कार्यक्रमाची सुरुवात पारंपरिक कीर्तनाने झाली. त्यानंतर विविध भक्तिगीते आणि नामस्मरणाच्या सुरांनी संपूर्ण सभागृह भक्तिरसात न्हाऊन निघाले. लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांनी उत्साहाने या संगीतमय सोहळ्यात सहभाग घेतला. संगीताच्या माध्यमातून दादा जे. पी. वासवानी यांनी दिलेला प्रेम, करुणा आणि क्षमाशीलतेचा संदेश उपस्थितांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. (JP Vaswani Jayanti)

निर्वाण बिर्लांनी व्यक्त केला आनंद

यावेळी बोलताना निर्वाण बिर्ला म्हणाले, “साधू वासवानी मिशनसोबतचे हे माझे तिसरे कीर्तन आहे. दादा जे. पी. वासवानी यांच्या १०८ व्या जयंतीनिमित्त या कार्यक्रमाचा भाग होता आल्याचा मला विशेष आनंद आहे. दादा आणि दीदी कृष्णा यांनी सुरू केलेली ही परंपरा प्रत्येकाला स्वतःशी आणि ईश्वराशी जोडण्याची संधी देते. येथे येणाऱ्या प्रत्येकाने काही क्षण संगीतासोबत घालवावेत आणि त्या माध्यमातून मनःशांतीचा अनुभव घ्यावा, हीच माझी इच्छा आहे. त्या काही क्षणांत जरी कोणाला अंतर्मनातील आनंद मिळाला, तरी माझ्यासाठी तेच या कीर्तनाचं यश आहे.”

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कार्यक्रमाच्या शेवटी पारंपरिक लंगर प्रसादाचे आयोजन करण्यात आले. भक्ती, संगीत आणि सामूहिक सहभागाचा सुंदर संगम अनुभवायला मिळालेल्या या कार्यक्रमाला उपस्थितांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. दादा जे. पी. वासवानी यांच्या विचारांचा संदेश संगीताच्या माध्यमातून समाजापर्यंत पोहोचवण्याचा हा उपक्रम यशस्वी ठरला.

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Web Title: Jp vaswani jayanti 108th birth anniversary special kirtan nirvaan birla

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Published On: Aug 04, 2026 | 11:38 AM

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