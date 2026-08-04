JP Vaswani Jayanti : दादा जे. पी. वासवानी यांच्या १०८ व्या जयंतीनिमित्त विशेष कीर्तन; निर्वाण बिर्लांचे भावपूर्ण सादरीकरण

कार्यक्रमाची सुरुवात पारंपरिक कीर्तनाने झाली. त्यानंतर विविध भक्तिगीते आणि नामस्मरणाच्या सुरांनी संपूर्ण सभागृह भक्तिरसात न्हाऊन निघाले. लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांनी उत्साहाने या संगीतमय सोहळ्यात सहभाग घेतला. संगीताच्या माध्यमातून दादा जे. पी. वासवानी यांनी दिलेला प्रेम, करुणा आणि क्षमाशीलतेचा संदेश उपस्थितांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. (JP Vaswani Jayanti)
यावेळी बोलताना निर्वाण बिर्ला म्हणाले, “साधू वासवानी मिशनसोबतचे हे माझे तिसरे कीर्तन आहे. दादा जे. पी. वासवानी यांच्या १०८ व्या जयंतीनिमित्त या कार्यक्रमाचा भाग होता आल्याचा मला विशेष आनंद आहे. दादा आणि दीदी कृष्णा यांनी सुरू केलेली ही परंपरा प्रत्येकाला स्वतःशी आणि ईश्वराशी जोडण्याची संधी देते. येथे येणाऱ्या प्रत्येकाने काही क्षण संगीतासोबत घालवावेत आणि त्या माध्यमातून मनःशांतीचा अनुभव घ्यावा, हीच माझी इच्छा आहे. त्या काही क्षणांत जरी कोणाला अंतर्मनातील आनंद मिळाला, तरी माझ्यासाठी तेच या कीर्तनाचं यश आहे.”
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कार्यक्रमाच्या शेवटी पारंपरिक लंगर प्रसादाचे आयोजन करण्यात आले. भक्ती, संगीत आणि सामूहिक सहभागाचा सुंदर संगम अनुभवायला मिळालेल्या या कार्यक्रमाला उपस्थितांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. दादा जे. पी. वासवानी यांच्या विचारांचा संदेश संगीताच्या माध्यमातून समाजापर्यंत पोहोचवण्याचा हा उपक्रम यशस्वी ठरला.
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