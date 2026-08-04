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शिकार करायला गेला अन् क्षणात बेडकाने डावच पलटला, जंगलाच्या शिकाऱ्याला चावून खाल्लं अन्… शिकारीचा Video Viral

Updated On: Aug 04, 2026 | 11:31 AM IST
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सारांश

Frog VS Snack : काय सांगता... अन्नसाखळीचा नियम बदलला, इथे सापाने नाही तर बेडकानेच केली सापाची शिकार. अनोख्या शिकारीचा व्हिडिओ इंटरनेटवर व्हायरल झाला असून यूजर्स व्हिडिओतील दृष्ये पाहून अचंबित झाले आहेत.

शिकार करायला गेला अन् क्षणात बेडकाने डावच पलटला, जंगलाच्या शिकाऱ्याला चावून खाल्लं अन्... शिकारीचा Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • बेडकाने सापालाच शिकार बनवल्याचा अनोखा व्हिडिओ व्हायरल.
  • अन्नसाखळी उलटल्यासारखे दृश्य पाहून नेटकरी थक्क.
  • व्हिडिओवर लाखो प्रतिक्रिया; “आता काहीही होऊ शकतं” म्हणत यूजर्सच्या मजेशीर कमेंट्स.
निसर्गात अनेक रंजक घटना घडत असतात ज्यांची फारशी माहिती आपल्याला नसते. प्राण्यांचे आयुष्य हे शिकारीवर अवलंबून असते. इथे सर्वात बलवान जो विजय त्याचाच… इंटरनेटवर सिंह, वाघ, चित्ता तसेच सापाच्या शिकारीचे अनेक व्हिडिओज शेअर होत असतात. भक्षकाने भक्ष्याचे शिकार केल्याचे तर तुम्ही अनेकदा पाहिले असेल पण भक्ष्य भक्षकावर भारी पडल्याचं तुम्ही कधी पाहिलंय का? व्हायरल व्हिडिओमध्ये सापाचा डाव उधळून एक बेडून सापाची शिकार करताना दिसून आला. यातील दृष्यांनी सर्वांनाचा धक्का दिला असून शिकारीच्या या अनोख्या दृष्यांवर आता यूजर्सने प्रतिक्रिया व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे.

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काय घडलं व्हिडिओत?

अन्नसाखळीत आपण शिकलो आहोत की बेडकाची शिकार ही सापाद्वारे केली जाते. पण याच विज्ञानाला खोटं ठरवत व्हिडिओत वेगळ दृष्य दिसून आलं. यात आपल्याला दिसतंय की, साप बेडकाची नाही तर बेडूकच सापाला आपला शिकार बनवत आहे. व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता, यात बेडकाच्या तोंडात सापाची शेपटी असून सापाचे तोंड बेडकाच्या विरुद्ध दिशेला असते. आपला खातमा होणार आहे या विचाराने साप घाबरतो आणि मदतीसाठी याचना करु लागतो.

सापाचा चेहरा पाहून तो ओरडत असल्याचे स्पष्ट जाणवते पण बेडूक मात्र त्याला मुक्त करायला काही तयार नसतो. बेडकाने सापाची शिकार केल्याची ही घटना पहिल्यांदाच घडल्याने अनेकजण यातील दृष्ये पाहून थक्क झाले आहेत. व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत असून निसर्गातील नियम कधीकधी काळानुसार कसे बदलत जातात किंवा नियम हे काळानुसार बदलू देखील शकतात याचे उदाहरण आपल्याला व्हायरल व्हिडिओतून पाहता येते.

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हा व्हिडिओ @NayiSochHQ नावाच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, ‘हे कलियुग आहे, महाराज… इथे साप बेडकाला गिळत नाही, तर बेडूक सापाला गिळतो’. व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो व्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने व्हिडिओतील दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “अरे भावा, सगळंच उलटेपालटे झाले आहे, हा व्हिडिओ बघायला खूप मजा येतेय आणि हसू येतंय”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मी हे आज पहिल्यांदाच पाहिलं, भावा”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “आताच्या जगात काहीही होऊ शकतं”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Frog hunts snake viral video shocks internet unusual nature moment

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Published On: Aug 04, 2026 | 11:30 AM

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