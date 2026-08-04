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गेमिंगचा खर्च वाढला! Sony ने अचानक वाढवली PS5 ची किंमत, आता मोजावे लागणार अधिक पैसे

Updated On: Aug 04, 2026 | 09:55 AM IST
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सारांश

PS5 Standard Edition Price Hike: सोनीने भारतीय गेमर्सना मोठा धक्का देत PS5 स्टँडर्ड एडिशनच्या किमतीत तब्बल 15 हजार रुपयांची वाढ केली आहे. यापूर्वी अनेक देशांमध्ये दरवाढ केल्यानंतर आता भारतातही नवीन किंमती लागू करण्यात आल्या असून, अधिकृत वेबसाइटवर त्या अपडेट करण्यात आल्या आहेत.

गेमिंगचा खर्च वाढला! Sony ने अचानक वाढवली PS5 ची किंमत, आता मोजावे लागणार अधिक पैसे

गेमिंगचा खर्च वाढला! Sony ने अचानक वाढवली PS5 ची किंमत, आता मोजावे लागणार अधिक पैसे

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विस्तार
  • PS5 स्टँडर्ड एडिशनची किंमत 54,990 रुपयांवरून थेट 69,990 रुपयांपर्यंत वाढली.
  • यापूर्वी PS5 डिजिटल एडिशनची किंमतही 5,000 रुपयांनी वाढवून 49,990 रुपये करण्यात आली होती.
  • अमेरिका, यूके, जपान आणि आग्नेय आशियानंतर आता भारतातही PS5 च्या किमती वाढवण्यात आल्या आहेत.
सोनी त्यांच्या लोकप्रिय गेमिंग कंसोल PS5 च्या किंमती जागतिक स्थरावर अनेकदा वाढवल्या आहेत. मात्र आता कंपनीने भारतीय यूजर्सना मोठा झटका दिला आहे. कंपनीने प्लेस्टेशनच्या किंमती आता भारतात देखील वाढवल्या आहेत. भारतापूर्वी कंपनीने अमेरिका, युनायटेड किंगडम, जपान आणि आग्नेय आशिया भागांमध्ये प्लेस्टेशनच्या किंमती वाढवल्या आहेत. अलीकडेच काही लीक समोर आले आहेत, यामध्ये असं सांगितलं होतं की, कंपनी भारतात देखील त्यांच्या गेमिंग कंसोलच्या किंमतीत वाढ करणार आहे. तसेच कंपनीच्या अधिकृत वेबसाईटवर देखील गेमिंग कंसोलच्या नवीन किंमती अपडेट करण्यात आल्या आहेत.

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पीएस5 स्टँडर्ड एडीशन किंमती

कंपनीने यापूर्वी भारतात पीएस5 स्टँडर्ड एडीशन 54,990 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केले होते. मात्र आता याची किंमत तब्बल 15 हजार रुपयांनी वाढली आहे. त्यामुळे आता स्टँडर्ड एडीशन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना 69,990 रुपये मोजावे लागणार आहेत. पीएस5 ची नवीन किंमत सोनीच्या अधिकृत ShopAtSC स्टोअरवर देखील अपडेट करण्यात आली आहे. पण सध्या या वेबसाईटवर पीएस5 आउट-ऑफ-स्टॉक आहे.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

पीएस5 च्या किंमतीत पुन्हा वाढ

कंपनीने पहिल्यांदाच पीएस5 च्या किंमतीत वाढ केली नाही. यापूर्वी कंपनीने गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात पीएस5 च्या डिजीटल एडीशनची किंमत वाढवली होती. 44,990 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आलेल्या या एडीशनची किंमत तब्बल 5 हजार रुपयांनी वाढवण्यात आली होती. त्यामुळे पीएस5 डिजीटल एडीशन खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना तब्बल 49,990 रुपये मोजावे लागत आहेत.

जागतिक स्तरावर कंपनीने वाढवली किंमत

भारताव्यतिरिक्त कंपनीने त्यांच्या अनेक प्रोडक्ट्सच्या किंमती जागतिक स्तरावर वाढवल्या आहेत. या यादीमध्ये पीएस5, पीएस5 प्रो आणि प्लेस्टेशन पोर्टल रिमोट इत्यादींचा समावेश होता. गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यात कंपनीने पीएस5 ची किंमत युके, युरोप, मध्य पूर्व आणि आफ्रिका (EMEA), ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांमध्ये वाढवली होती. त्यावेळी कंपनीने किंमती वाढवण्याचे कारण जागतिक आर्थिक दबाव असल्याचे सांगितलं होते.

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गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात पीएस5, पीएस5 प्रो आणि प्लेस्टेशन पोर्टलच्या किंमती वाढवल्या होत्या. ही दरवाढ यूएस, युके आणि जपानमध्ये झाली होती. एप्रिल महिन्यात पीएस5 हार्डवेअरची किंमत आग्नेय आशिया भागांमध्ये वाढवली आहे. ज्यामध्ये थायलंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपिन्स, सिंगापूर आणि व्हिएतनाम इत्यादी समाविष्ट आहे. त्यावेळी भारतातील किंमती वाढवण्यात आल्या नव्हत्या.

Web Title: Sony increase ps5 standard edition price in india now users have to pay more money tech news marathi

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Published On: Aug 04, 2026 | 09:55 AM

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