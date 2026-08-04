गेमिंगचा खर्च वाढला! Sony ने अचानक वाढवली PS5 ची किंमत, आता मोजावे लागणार अधिक पैसे

Samsung Galaxy F70 Pro 5G ची भारतात दमदार एंट्री! किंमत, ऑफर्स आणि दमदार स्पेसिफिकेशन्स एकाच ठिकाणी; जाणून घ्या
कंपनीने यापूर्वी भारतात पीएस5 स्टँडर्ड एडीशन 54,990 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केले होते. मात्र आता याची किंमत तब्बल 15 हजार रुपयांनी वाढली आहे. त्यामुळे आता स्टँडर्ड एडीशन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना 69,990 रुपये मोजावे लागणार आहेत. पीएस5 ची नवीन किंमत सोनीच्या अधिकृत ShopAtSC स्टोअरवर देखील अपडेट करण्यात आली आहे. पण सध्या या वेबसाईटवर पीएस5 आउट-ऑफ-स्टॉक आहे. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
कंपनीने पहिल्यांदाच पीएस5 च्या किंमतीत वाढ केली नाही. यापूर्वी कंपनीने गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात पीएस5 च्या डिजीटल एडीशनची किंमत वाढवली होती. 44,990 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आलेल्या या एडीशनची किंमत तब्बल 5 हजार रुपयांनी वाढवण्यात आली होती. त्यामुळे पीएस5 डिजीटल एडीशन खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना तब्बल 49,990 रुपये मोजावे लागत आहेत.
भारताव्यतिरिक्त कंपनीने त्यांच्या अनेक प्रोडक्ट्सच्या किंमती जागतिक स्तरावर वाढवल्या आहेत. या यादीमध्ये पीएस5, पीएस5 प्रो आणि प्लेस्टेशन पोर्टल रिमोट इत्यादींचा समावेश होता. गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यात कंपनीने पीएस5 ची किंमत युके, युरोप, मध्य पूर्व आणि आफ्रिका (EMEA), ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांमध्ये वाढवली होती. त्यावेळी कंपनीने किंमती वाढवण्याचे कारण जागतिक आर्थिक दबाव असल्याचे सांगितलं होते.
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गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात पीएस5, पीएस5 प्रो आणि प्लेस्टेशन पोर्टलच्या किंमती वाढवल्या होत्या. ही दरवाढ यूएस, युके आणि जपानमध्ये झाली होती. एप्रिल महिन्यात पीएस5 हार्डवेअरची किंमत आग्नेय आशिया भागांमध्ये वाढवली आहे. ज्यामध्ये थायलंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपिन्स, सिंगापूर आणि व्हिएतनाम इत्यादी समाविष्ट आहे. त्यावेळी भारतातील किंमती वाढवण्यात आल्या नव्हत्या.