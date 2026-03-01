Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Srinagar Shia Muslims Mourn Khamenei Death In Us Israeli Strikes Marathi News

Iran Israel वादाचे भारतात पडसाद; खामेनेईच्या मृत्यूनंतर शेकडो शिया मुस्लीम रस्त्यावर, श्रीनगरमध्ये जोरदार निदर्शने

Iran Israel : इराण-इस्रायल युद्धामध्ये इराणचे सुप्रीम नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येचे पडसाद भारतामध्ये देखील उमटू लागले आहेत. श्रीनगरमध्ये शिया मुस्लीमांनी रस्त्यावर येऊन आंदोलन केले आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 11:51 AM
Srinagar Shia Muslims Mourn Khamenei Death in US-Israeli Strikes marathi news

अमेरिका-इस्रायली हल्ल्यात श्रीनगरमधील शिया मुस्लिमांनी खमेनी यांच्या निधनावर निदर्शन केले (फोटो - istock)

Follow Us:
Follow Us:
  • इराण-इस्रायल वादाचे भारतात पडसाद
  • शिया मुस्लीमांची श्रीनगरमध्ये निदर्शने
  • अमेरिका आणि इस्रायल
Iran Israel : काश्मीर : जगामध्ये तिसऱ्या महायुद्धाचा भडका उडाला आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर भीषण हल्ला केला आहे. या युद्धामुळे विनाशकारी हत्याकांड सुरु झाला आहे. इराणचे सुप्रीम नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाल्यामुळे इराण आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या युद्धाचे पडसाद भारतामध्ये देखील पडू लागले आहे. शिया मुस्लीम बांधवांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून जोरदार निषेध दर्शवला आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये शिया मुस्लीमांनी पोस्टर घेऊन या हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला आहे.

अमेरिका-इस्रायली हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनी यांचा मृत्यू झाल्याची बातमी कळताच काश्मीर खोऱ्यातील लोक रस्त्यावर उतरले. अमेरिका-इस्रायली ऑपरेशन “ऑपरेशन एपिक फ्युरी” हे येथील अनेक लोक इस्लाम आणि विशेषतः शिया मुस्लिम समुदायावरील हल्ला मानतात. या ऑपरेशनमध्ये ४० हून अधिक इराणी नेत्यांचा मृत्यू झाला, ज्यामुळे मध्य पूर्वेतील तणाव आणखी वाढला. भारतामध्ये देखील शेकडो निदर्शक खामेनींचे मोठे फोटो आणि पोस्टर्स घेऊन रस्त्यावर उतरले. त्यांनी सतत “खामेनी चिरंजीव होवो” आणि “अमेरिका आणि इस्रायल मुर्दावाद” अशा घोषणा दिल्या, ज्या त्यांच्या तीव्र संताप आणि विरोधाचे प्रतिक आहे. काश्मीरमध्ये या हल्ल्याचा तीव्र विरोध करण्यात आला आहे. तसेच हा हल्ला भ्याड असल्याचे देखील म्हटले आहे.

हे देखील वाचा : शिया राजकारणाचा मेरुमणी कोसळला; इराणला अण्वस्त्रशक्ती बनवणाऱ्या ‘अदृश्य’ सम्राटाचा ‘असा’ होता जीवनप्रवास

अमेरिका-इस्रायल हल्ल्यात अयातुल्ला अली खमेनी यांच्या हत्येचा श्रीनगरमधील शिया मुस्लिमांनी निषेध केला.शिया मुस्लीमांनी आमचा नेता मारल्याचे कधी विसरणार नाही असे म्हणत शोक व्यक्त केला आहे. निदर्शकांनी अमेरिका आणि इस्रायलविरोधी जोरदार घोषणाबाजी केली, आंदोलकांनी खमेनींचे फोटो आणि इराणला पाठिंबा देणारे बॅनर घेतले होते. श्रीनगरच्या रस्त्यांवर काळे झेंडे, अयातुल्लाचे फोटो आणि पारंपारिक शोकगीते (नौहा) म्हटली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मोठा पोलीस फाटा देखील तैनात करण्यात आला आहे. मात्र निषेध शांततापूर्ण वातावरणामध्ये केला जात असून परिस्थिती नियंत्रणामध्ये आहे.

हा हल्ला केवळ आंतरराष्ट्रीय राजकारण नाही तर

काश्मीरमधील या निदर्शनांमागे खोलवर धार्मिक आणि राजकीय कारणे जोडलेली आहेत. अयातुल्ला अली खामेनी यांना काश्मीरमध्ये एक इस्लामिक क्रांतिकारी आणि पॅलेस्टिनी समर्थक नेते म्हणून ओळखले जात होते. त्यांनी इराणने काश्मीर मुद्द्याला, विशेषतः शिया समुदाय आणि इराण समर्थकांना दीर्घकाळापासून पाठिंबा दिला आहे. भारतामध्ये देखील त्यांची प्रचंड लोकप्रियता आहे. त्यांना इस्लामिक एकता आणि शिया मुस्लिम समुदायाचे प्रतीक मानले जात होते. मात्र त्यांच्या या हत्येमुळे संर्व शिया मुस्लीम आक्रमक आणि शोकाकुळ झाले आहेत. हा हल्ला केवळ आंतरराष्ट्रीय राजकारण नाही तर धार्मिक आणि सांप्रदायिक भावनांशी जोडलेला आहे. त्यामुळे याचे पडसाद भारतामध्ये देखील दिसून येत आहे.

हे देखील वाचा :  खामेनेईंचा अंत! मृत्यूनंतर मुलगा बनला नवा ‘सुप्रीम लीडर’? देशाची कमान घेतली हाती

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येबद्दल शिया समुदायाचे नेते सय्यद समर काझमी यांनी प्रतिक्रिया दिली ते म्हणाले की, “आपण पहिल्यांदाच नेता गमावला नाही, परंतु आपल्या प्रिय नेत्याचा मृत्यू आपण विसरणार नाही. अमेरिका आणि इस्रायलने आपल्या नेत्याला फसवणुकीने कसे मारले हे आपण आपल्या पिढ्यांना सांगू… मुस्लिमांचा एक भाग नेहमीच प्रिय नेत्याच्या मार्गावर राहिला आहे आणि नेहमीच म्हणतो की आपण नेहमीच अत्याचारितांसाठी आवाज उठवू… जग शांत असताना पॅलेस्टाईनमधील हत्याकांडांसाठी आवाज उठवल्यामुळेच त्याला मारण्यात आले, अशी भूमिका काश्मीरी शिया बांधवांनी घेतली आहे.

Web Title: Srinagar shia muslims mourn khamenei death in us israeli strikes marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 11:51 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Operation Epic Fury: युद्ध नाही, हा तर विनाश! अमेरिकेच्या ‘Scorpion Strike’ने आकाशातून पाठवले मृत्यूदूत,पहा ‘हा’ थरारक VIRAL VIDEO
1

Operation Epic Fury: युद्ध नाही, हा तर विनाश! अमेरिकेच्या ‘Scorpion Strike’ने आकाशातून पाठवले मृत्यूदूत,पहा ‘हा’ थरारक VIRAL VIDEO

Ayatollah Ali Khamenei: शिया राजकारणाचा मेरुमणी कोसळला; इराणला अण्वस्त्रशक्ती बनवणाऱ्या ‘अदृश्य’ सम्राटाचा ‘असा’ होता जीवनप्रवास
2

Ayatollah Ali Khamenei: शिया राजकारणाचा मेरुमणी कोसळला; इराणला अण्वस्त्रशक्ती बनवणाऱ्या ‘अदृश्य’ सम्राटाचा ‘असा’ होता जीवनप्रवास

Iran Leadership : खामेनेईंचा अंत! मृत्यूनंतर मुलगा बनला नवा ‘सुप्रीम लीडर’? देशाची कमान घेतली हाती
3

Iran Leadership : खामेनेईंचा अंत! मृत्यूनंतर मुलगा बनला नवा ‘सुप्रीम लीडर’? देशाची कमान घेतली हाती

Middle East Crisis : खामेनेईंच्या गुप्त ठिकाणाचा इस्रायलला कसा लागला सुगावा? इराणच्या ‘त्या’ नेत्याने केला विश्वासघात? 
4

Middle East Crisis : खामेनेईंच्या गुप्त ठिकाणाचा इस्रायलला कसा लागला सुगावा? इराणच्या ‘त्या’ नेत्याने केला विश्वासघात? 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran Israel वादाचे भारतात पडसाद; खामेनेईच्या मृत्यूनंतर शेकडो शिया मुस्लीम रस्त्यावर, श्रीनगरमध्ये जोरदार निदर्शने

Iran Israel वादाचे भारतात पडसाद; खामेनेईच्या मृत्यूनंतर शेकडो शिया मुस्लीम रस्त्यावर, श्रीनगरमध्ये जोरदार निदर्शने

Mar 01, 2026 | 11:51 AM
ग्लॅमरच्या झगमगाटात नवी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीस; ‘मोहिनी’ मालिकेत पाहायला मिळणार प्रेमाचा नवा संग्राम

ग्लॅमरच्या झगमगाटात नवी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीस; ‘मोहिनी’ मालिकेत पाहायला मिळणार प्रेमाचा नवा संग्राम

Mar 01, 2026 | 11:49 AM
पुण्याच्या ‘पाताळलोक’ प्रकल्पाचा मार्ग बदलणार; 32 हजार कोटींच्या भुयारी मार्गासाठी आता ‘सहा पर्यायांचा’ अभ्यास

पुण्याच्या ‘पाताळलोक’ प्रकल्पाचा मार्ग बदलणार; 32 हजार कोटींच्या भुयारी मार्गासाठी आता ‘सहा पर्यायांचा’ अभ्यास

Mar 01, 2026 | 11:45 AM
लग्नाचा बाजारच मांडला; गरजू तरुणांवर दलालांचा डोळा, फसवणूक केली लाखोंची…

लग्नाचा बाजारच मांडला; गरजू तरुणांवर दलालांचा डोळा, फसवणूक केली लाखोंची…

Mar 01, 2026 | 11:44 AM
कर्करोग उपचारांसाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानावर दिला जाणार भर! एनसीजी-इंडिया एआय ‘कॅच’ अनुदान, एआयची अमलबजावणी गरजेची

कर्करोग उपचारांसाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानावर दिला जाणार भर! एनसीजी-इंडिया एआय ‘कॅच’ अनुदान, एआयची अमलबजावणी गरजेची

Mar 01, 2026 | 11:39 AM
पुण्यातील कर्वेनगरमध्ये महिलेची आत्महत्या, धक्कादायक कारण समोर; आता पोलिसांनी…

पुण्यातील कर्वेनगरमध्ये महिलेची आत्महत्या, धक्कादायक कारण समोर; आता पोलिसांनी…

Mar 01, 2026 | 11:33 AM
Holika Dahan 2026: होलिका दहन करताना गर्भवती महिलांनी कोणती काळजी घ्यावी? काय सांगते ज्योतिषशास्त्र

Holika Dahan 2026: होलिका दहन करताना गर्भवती महिलांनी कोणती काळजी घ्यावी? काय सांगते ज्योतिषशास्त्र

Mar 01, 2026 | 11:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM
Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Feb 28, 2026 | 07:48 PM
Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Feb 28, 2026 | 07:43 PM
Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Feb 28, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM