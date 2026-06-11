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मुंबईत एसुसचे नवीन एक्सक्लुझिव्ह सर्व्हिस सेंटर; विक्रीनंतर सेवा नेटवर्कला मिळणार नवी ताकद

Updated On: Jun 11, 2026 | 05:01 PM IST
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सारांश

सर्वोत्कृष्ट ग्राहक सेवा देण्याच्या आणि देशभरातील विक्रीपश्चात सेवा नेटवर्क मजबूत करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी करत, तैवानची अग्रगण्य तंत्रज्ञान कंपनी एसुस इंडियाने आज मुंबईत एका नवीन एसुस एक्सक्लुझिव्ह सर्व्हिस सेंटरच्या उद्घाटनाची घोषणा केली.

मुंबईत एसुसचे नवीन एक्सक्लुझिव्ह सर्व्हिस सेंटर; विक्रीनंतर सेवा नेटवर्कला मिळणार नवी ताकद
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विस्तार

मुंबई, 11 जून 2026: सर्वोत्कृष्ट ग्राहक सेवा देण्याच्या आणि देशभरातील विक्रीपश्चात सेवा नेटवर्क मजबूत करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी करत, तैवानची अग्रगण्य तंत्रज्ञान कंपनी एसुस इंडियाने आज मुंबईत एका नवीन एसुस एक्सक्लुझिव्ह सर्व्हिस सेंटरच्या उद्घाटनाची घोषणा केली. साकीनाका मेट्रो स्टेशनजवळ स्थित असलेली ही नवीन सुविधा, एसुसच्या ग्राहक उत्पादनांना सर्वसमावेशक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे, ज्यामुळे मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील ग्राहकांना अखंड सेवेचा अनुभव सुनिश्चित होईल.

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800 चौरस फुटांवर पसरलेले हे नवीन सेवा केंद्र , कंझ्युमर लॅपटॉप, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स (ROG) आणि टफ गेमिंग पोर्टफोलिओ अंतर्गत गेमिंग लॅपटॉप, ऑल-इन-वन पीसी, डेस्कटॉप आणि ॲक्सेसरीज यांसारख्या एसुसच्या विविध उत्पादनांसाठी सहाय्य प्रदान करेल. स्पेअर पार्ट्सचा साठा आणि अनुभवी तांत्रिक सहाय्य व्यावसायिकांनी सुसज्ज असलेल्या या केंद्रात ‘इन-वॉरंटी’ (वॉरंटी कालावधीतील) आणि ‘आउट-ऑफ-वॉरंटी’ (वॉरंटी कालावधी संपल्यानंतरची) अशा दोन्ही प्रकारच्या सेवा दिल्या जातील.
नवीन सेवा केंद्र एका समर्पित टोकन व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे थेट येणाऱ्या ग्राहकांना सेवा देईल आणि जागेवर जाऊन (ऑन-साइट) सेवा देण्याच्या गरजा देखील पूर्ण करेल. याव्यतिरिक्त, ग्राहकांना वॉरंटी एक्स्टेंशन पॅकेज (WEP) च्या सुविधा उपलब्ध असतील, ज्यामुळे उत्पादनाच्या मालकीचा एकूण अनुभव अधिक सुखद होईल.
या विस्ताराबद्दल बोलताना, एसुस इंडियाचे राष्ट्रीय सेवा व्यवस्थापक, विशाल म्हाळसेकर म्हणाले , “एसुस मध्ये, एक विश्वसनीय आणि अखंड ग्राहक अनुभव प्रदान करणे हे आमच्या प्रमुख प्राधान्यांपैकी एक आहे. मुंबईतील आमच्या नवीन एक्सक्लुझिव्ह सर्व्हिस सेंटरचे उद्घाटन, हे आमच्या सेवा-सुविधांचे जाळे अधिक सक्षम करण्याच्या आणि ग्राहकांना उच्च दर्जाची सेवा त्यांच्या अधिक जवळ उपलब्ध करून देण्याच्या आमच्या निरंतर गुंतवणुकीचे प्रतीक आहे. ग्राहक, गेमिंग आणि व्यावसायिक अशा विविध क्षेत्रांमध्ये आमचा ग्राहकवर्ग वाढत असताना, आम्ही सुलभता वाढवणे, सेवेसाठी लागणारा वेळ कमी करणे आणि ग्राहकांना जेव्हा गरज असेल तेव्हा तज्ञांची मदत मिळेल याची खात्री करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहोत.”

संपूर्ण भारतात 210 हून अधिक सेवा केंद्रांसह, ज्यामध्ये मुंबई आणि उपनगरीय भागांतील 10 सेवा केंद्रांचा समावेश आहे , एसुस आपल्या वाढत्या ग्राहक वर्गाला आधार देण्यासाठी आणि देशभरात जलद, अधिक सुलभ विक्रीपश्चात सेवा प्रदान करण्यासाठी आपल्या सेवा नेटवर्कचा विस्तार करत आहे.
सर्व्हिस सेंटरचा पत्ता: एसुस एक्सक्लुझिव्ह सर्व्हिस सेंटर; दुकान क्रमांक 108, पहिला मजला, सागर पॅलाझिओ , सीटीएस क्र. 721 आणि 494, अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका , अंधेरी , मुंबई (पूर्व) – 400072

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एसुस विषयी
एसुस ही जगातील आघाडीची तंत्रज्ञान कंपनी असून, ती नाविन्यपूर्ण, बुद्धिनिष्ठ आणि वापरकर्ता-केंद्रित उपकरणे, कॉम्पोनंट्स आणि सोल्यूशन्स पुरवते, ज्यामुळे लोकांचे जीवन अधिक समृद्ध होऊ शकते. पाच हजारहून अधिक इन-हाऊस आर अँड डी तज्ज्ञ असलेल्या टीमसह, एसुसने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुनःविचार करत पुढच्या पिढीसाठी ते पुन्हा आकारण्याचे काम केले आहे. कंपनीला दररोज ११ पेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार गुणवत्ता, डिझाइन आणि नाविन्य याबाबतीत मिळतात. तसेच फॉर्च्यूनच्या ‘जगातील सर्वाधिक प्रशंसित कंपन्या’ या यादीमध्येही तिचा समावेश आहे.

Web Title: Asus new service centre to be open in mumbai tech sector

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Published On: Jun 11, 2026 | 04:56 PM

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