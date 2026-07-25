धक्कादायक ! आई आणि मुलाने केली आत्महत्या; विष प्राशन करून संपवलं जीवन

नागपूर : महाल परिसरात गंभीर आजाराने त्रस्त असलेल्या आई आणि मुलाने विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली. कोतवाली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील श्री गुरुमाऊली अपार्टमेंटमध्ये ही घटना घडली. मृतांमध्ये अभया अनंता खानखोजे (वय ५६) आणि मुलगा अद्वैत अनंता खानखोजे (वय ३३) यांचा समावेश आहे. अभया या स्तन व फुफ्फुसाच्या कर्करोगाने त्रस्त होत्या तर अद्वैत मेंदूतील ट्यूमरच्या आजाराशी झुंज देत होता. दोघांवरही उपचार सुरू होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अभया यांचे पती अनंता खानखोजे यांचे काही वर्षांपूर्वी निधन झाले. त्यानंतर अनुकंपा तत्त्वावर त्यांना रेल्वेत नोकरी मिळाली होती. त्यांना दोन मुले असून, एक हैदराबाद येथे आयटी कंपनीत कार्यरत आहे तर अद्वैत आईसोबत महाल येथील घरी राहत होता. सोमवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास शेजारी अभिषेक कळमकर यांच्या लक्षात आले की, सकाळपासून घराचे दार बंद आहे. आतून कोणताही प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यांनी तत्काळ कोतवाली पोलिसांना माहिती दिली. पोलिस निरीक्षक प्रशांत जुमडे यांच्या पथकाने घटनास्थळी पोहोचून दरवाजा उघडल्यानंतर बेडरूममध्ये दोघांचे मृतदेह आढळले.
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घटनास्थळावरून पोलिसांनी सुसाईड नोट, विषाच्या दोन बाटल्या, मोबाईल आणि उलटीचे नमुने जप्त केले. प्राथमिक तपासात गंभीर आजारामुळे निर्माण झालेल्या असह्य वेदना आणि मानसिक तणावातून दोघांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे समोर आले आहे.
सुसाईड नोटमध्ये दिले आत्महत्येचे कारण
सुसाईड नोटमध्येही आजारपणामुळे आत्महत्या करत असल्याचा उल्लेख आहे. दोन्ही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी मेयो रुग्णालयात पाठविण्यात आले. रासायनिक विश्लेषणासाठी नमुने न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. याप्रकरणी कोतवाली पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून पुढील तपास सुरू केला आहे.
नाशिकमध्येही महिलेची मुलींसह आत्महत्या
दुसऱ्या एका घटनेत, देवळा तालुक्यातील वाखारी येथे बुधवारी (दि. २२) सायंकाळी एका तरुण विवाहित महिलेने दोन लहान मुलींसह विहिरीत उडी घेत आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. याबाबत विवाहितेच्या पतीसह पाच जणांवर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, चार जणांना देवळा पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.