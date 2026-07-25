Health Update: स्तन कर्करोग तपासणीचा गंभीर इशारा! २७ हजार महिलांपैकी १,२७६ जणींना पुढील तपासणीची गरज

भारतासह जगभरातील सर्वच देशांमध्ये गंभीर आजारांच्या रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यातील महिलांमध्ये दिसून येणारा गंभीर आजार म्हणजे स्तन कर्करोग. हा आजार झाल्यानंतर किंवा नाव ऐकल्यानंतर सुद्धा अनेकांच्या पायाखालील जमीन सरकून जाते. जीवनशैलीत होणारे बदल, वाढते वय आणि शरीराची योग्य काळजी न घेतल्यामुळे आरोग्य बिघडून जाण्याची शक्यता असते. कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांची लागण झाल्यानंतर संपूर्ण आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. त्यामुळे योग्य वेळी उपचार घेणे फार आवश्यक आहे.(फोटो सौजन्य – istock)
पोटात सतत गुडगुड होते? शरीरात दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, अन्यथा उद्भवतील आतड्यांसंबंधित आजार
मुंबई महापालिकेच्या स्तन कर्करोग तपासणी महाअभियानातून एक महत्त्वाची आरोग्यविषयक बाब समोर आली आहे. शहरभरातील २७ हजार ८६६ महिलांची तपासणी करण्यात आल्यानंतर तब्बल १,२७६ महिलांमध्ये पुढील वैद्यकीय तपासणीची आवश्यकता असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे स्तन कर्करोगाच्या लवकर निदानासाठी व्यापक तपासणी मोहिमांचे महत्त्व पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, स्तन कर्करोगाचे सुरुवातीच्या टप्प्यात निदान झाल्यास उपचार यशस्वी होण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढते. त्यामुळे या मोहिमेत समोर आलेली १,२७६ संशयित प्रकरणे ही केवळ आकडेवारी नसून, वेळेत निदान आणि उपचाराची संधी असल्याचे मानले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त ‘बहीण मुख्यमंत्र्यांची, काळजी आरोग्याची!’ लाडकी घेऊ तिच्या उपक्रमांतर्गत मुंबईतील २९८ केंद्रांवर हे विशेष आयोजित शिबिर करण्यात आले होते. ३० वर्षांवरील महिलांसाठी राबविण्यात आलेल्या या मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळाला. तपासणीत संशयित लक्षणे आढळलेल्या १,२७६ महिलांची आता महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये मोफत मॅमोग्राफी केली जाणार आहे.
Weight Loss Tips : शरीरातील चरबी वितळवून टाकतील ही ५ फळे, आजच आपल्या वेट-लाॅस जर्नीत करा समावेश
आवश्यकतेनुसार पुढील उपचार आणि वैद्यकीय सल्लाही पूर्णपणे मोफत दिला जाणार असल्याची माहिती आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरिष भांदिर्गे यांनी दिली.या महाअभियानासाठी ३६० हून अधिक डॉक्टर, ९०० पेक्षा जास्त पॅरामेडिकल कर्मचारी आणि २,५०० हून अधिक सामुदायिक आरोग्य स्वयंसेवक व आशा सेविका सहभागी झाल्या होत्या. त्यांच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे अल्पावधीत मोठ्या प्रमाणावर महिलांपर्यंत तपासणी सेवा पोहोचविणे शक्य झाले.
Ans: स्तन कर्करोगाचे लवकर निदान झाल्यास उपचार अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता वाढते आणि गुंतागुंत कमी होऊ शकते.
Ans: स्तनामध्ये गाठ जाणवणे, आकार किंवा त्वचेत बदल होणे, निप्पलमधून असामान्य स्त्राव येणे, त्वचेवर खळगे पडणे किंवा सतत वेदना जाणवणे ही काही संभाव्य लक्षणे असू शकतात.
Ans: मॅमोग्राफी ही स्तनातील बदल किंवा गाठी लवकर ओळखण्यासाठी केली जाणारी विशेष एक्स-रे तपासणी आहे.