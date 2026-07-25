शनिवार, 25 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Serious Alert Regarding Breast Cancer Screening 1 276 Out Of 27 000 Women Require Further Testing Health Update

Health Update: स्तन कर्करोग तपासणीचा गंभीर इशारा! २७ हजार महिलांपैकी १,२७६ जणींना पुढील तपासणीची गरज

Updated On: Jul 25, 2026 | 08:53 AM IST
जाहिरात
सारांश

स्तन कर्करोगाचे सुरुवातीच्या टप्प्यात निदान झाल्यास उपचार यशस्वी होण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढते. त्यामुळे या मोहिमेत समोर आलेली १,२७६ संशयित प्रकरणे ही केवळ आकडेवारी नसून, वेळेत निदान आणि उपचाराची संधी असल्याचे मानले जात आहे.

स्तन कर्करोग तपासणीचा गंभीर इशारा! २७ हजार महिलांपैकी १,२७६ जणींना पुढील तपासणीची गरज

स्तन कर्करोग तपासणीचा गंभीर इशारा! २७ हजार महिलांपैकी १,२७६ जणींना पुढील तपासणीची गरज

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारतासह जगभरातील सर्वच देशांमध्ये गंभीर आजारांच्या रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यातील महिलांमध्ये दिसून येणारा गंभीर आजार म्हणजे स्तन कर्करोग. हा आजार झाल्यानंतर किंवा नाव ऐकल्यानंतर सुद्धा अनेकांच्या पायाखालील जमीन सरकून जाते. जीवनशैलीत होणारे बदल, वाढते वय आणि शरीराची योग्य काळजी न घेतल्यामुळे आरोग्य बिघडून जाण्याची शक्यता असते. कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांची लागण झाल्यानंतर संपूर्ण आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. त्यामुळे योग्य वेळी उपचार घेणे फार आवश्यक आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

पोटात सतत गुडगुड होते? शरीरात दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, अन्यथा उद्भवतील आतड्यांसंबंधित आजार

मुंबई महापालिकेच्या स्तन कर्करोग तपासणी महाअभियानातून एक महत्त्वाची आरोग्यविषयक बाब समोर आली आहे. शहरभरातील २७ हजार ८६६ महिलांची तपासणी करण्यात आल्यानंतर तब्बल १,२७६ महिलांमध्ये पुढील वैद्यकीय तपासणीची आवश्यकता असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे स्तन कर्करोगाच्या लवकर निदानासाठी व्यापक तपासणी मोहिमांचे महत्त्व पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.

आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, स्तन कर्करोगाचे सुरुवातीच्या टप्प्यात निदान झाल्यास उपचार यशस्वी होण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढते. त्यामुळे या मोहिमेत समोर आलेली १,२७६ संशयित प्रकरणे ही केवळ आकडेवारी नसून, वेळेत निदान आणि उपचाराची संधी असल्याचे मानले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त ‘बहीण मुख्यमंत्र्यांची, काळजी आरोग्याची!’ लाडकी घेऊ तिच्या उपक्रमांतर्गत मुंबईतील २९८ केंद्रांवर हे विशेष आयोजित शिबिर करण्यात आले होते. ३० वर्षांवरील महिलांसाठी राबविण्यात आलेल्या या मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळाला. तपासणीत संशयित लक्षणे आढळलेल्या १,२७६ महिलांची आता महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये मोफत मॅमोग्राफी केली जाणार आहे.

Weight Loss Tips : शरीरातील चरबी वितळवून टाकतील ही ५ फळे, आजच आपल्या वेट-लाॅस जर्नीत करा समावेश

वैद्यकीय सल्ला, उपचार मिळणार पूर्णपणे मोफत

आवश्यकतेनुसार पुढील उपचार आणि वैद्यकीय सल्लाही पूर्णपणे मोफत दिला जाणार असल्याची माहिती आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरिष भांदिर्गे यांनी दिली.या महाअभियानासाठी ३६० हून अधिक डॉक्टर, ९०० पेक्षा जास्त पॅरामेडिकल कर्मचारी आणि २,५०० हून अधिक सामुदायिक आरोग्य स्वयंसेवक व आशा सेविका सहभागी झाल्या होत्या. त्यांच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे अल्पावधीत मोठ्या प्रमाणावर महिलांपर्यंत तपासणी सेवा पोहोचविणे शक्य झाले.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: स्तन कर्करोगाची तपासणी का महत्त्वाची आहे?

    Ans: स्तन कर्करोगाचे लवकर निदान झाल्यास उपचार अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता वाढते आणि गुंतागुंत कमी होऊ शकते.

  • Que: स्तन कर्करोगाची सुरुवातीची लक्षणे कोणती असू शकतात?

    Ans: स्तनामध्ये गाठ जाणवणे, आकार किंवा त्वचेत बदल होणे, निप्पलमधून असामान्य स्त्राव येणे, त्वचेवर खळगे पडणे किंवा सतत वेदना जाणवणे ही काही संभाव्य लक्षणे असू शकतात.

  • Que: मॅमोग्राफी म्हणजे काय?

    Ans: मॅमोग्राफी ही स्तनातील बदल किंवा गाठी लवकर ओळखण्यासाठी केली जाणारी विशेष एक्स-रे तपासणी आहे.

Web Title: Serious alert regarding breast cancer screening 1 276 out of 27 000 women require further testing health update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 25, 2026 | 08:53 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Head Neck Cancer: सर्दी-खोकला समजून दुर्लक्ष करू नका; डोके आणि मानेच्या कर्करोगाची 5 सुरुवातीची लक्षणे
1

Head Neck Cancer: सर्दी-खोकला समजून दुर्लक्ष करू नका; डोके आणि मानेच्या कर्करोगाची 5 सुरुवातीची लक्षणे

एका दिवसात झाले ‘एचपीव्ही’चे विक्रमी लसीकरण! ६०२ जणांना दिली लस; प्रथमच सुमारे ५३ ट्रान्सजेंडर लाभार्थ्यांनीही घेतला सहभाग
2

एका दिवसात झाले ‘एचपीव्ही’चे विक्रमी लसीकरण! ६०२ जणांना दिली लस; प्रथमच सुमारे ५३ ट्रान्सजेंडर लाभार्थ्यांनीही घेतला सहभाग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Health Update: स्तन कर्करोग तपासणीचा गंभीर इशारा! २७ हजार महिलांपैकी १,२७६ जणींना पुढील तपासणीची गरज

Health Update: स्तन कर्करोग तपासणीचा गंभीर इशारा! २७ हजार महिलांपैकी १,२७६ जणींना पुढील तपासणीची गरज

Jul 25, 2026 | 08:53 AM
Kalyan Crime: 16 वार करून ‘पेंद्या भाई’ची हत्या; आरोपींची पोलिसांनी भर रस्त्यात काढली धिंड

Kalyan Crime: 16 वार करून ‘पेंद्या भाई’ची हत्या; आरोपींची पोलिसांनी भर रस्त्यात काढली धिंड

Jul 25, 2026 | 08:51 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: मला माझी प्रामाणिकता सिद्ध करावी लागणार का; सोनम वांगचुक का भडकले?

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: मला माझी प्रामाणिकता सिद्ध करावी लागणार का; सोनम वांगचुक का भडकले?

Jul 25, 2026 | 08:50 AM
Astrology Tips: कुंडलीमधील ग्रह मजबूत असल्यास खेळांमध्ये मिळू शकते मोठे यश

Astrology Tips: कुंडलीमधील ग्रह मजबूत असल्यास खेळांमध्ये मिळू शकते मोठे यश

Jul 25, 2026 | 08:45 AM
धक्कादायक ! आई आणि मुलाने केली आत्महत्या; विष प्राशन करून संपवलं जीवन

धक्कादायक ! आई आणि मुलाने केली आत्महत्या; विष प्राशन करून संपवलं जीवन

Jul 25, 2026 | 08:42 AM
Ashadhi Ekadashi 2026: आषाढी एकादशीनिमित्त घरबसल्या करा भन्नाट फोटोशूट! Google Gemini च्या व्हायरल प्रॉम्प्ट्सची सर्वत्र चर्चा

Ashadhi Ekadashi 2026: आषाढी एकादशीनिमित्त घरबसल्या करा भन्नाट फोटोशूट! Google Gemini च्या व्हायरल प्रॉम्प्ट्सची सर्वत्र चर्चा

Jul 25, 2026 | 08:36 AM
‘विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त, आवाज दाबण्यासाठी दडपशाहीचा वापर’; सोनिया गांधी यांचा हल्लाबोल

‘विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त, आवाज दाबण्यासाठी दडपशाहीचा वापर’; सोनिया गांधी यांचा हल्लाबोल

Jul 25, 2026 | 08:29 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा