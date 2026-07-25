'या सरकारमध्ये राजीनामे होत नाहीत...', CJP आंदोलनादरम्यान राजनाथ सिंह यांचा जुना Video Viral

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राजनाथ यांचे जुने विधान व्हायरल
व्हायरल होत असलेल्या या क्लिपमध्ये राजनाथ सिंह एका प्रेस कॉन्फ्रेरन्समध्ये राजीनाम्याविषयी बोलताना दिसले. व्हिडिओच्या वरील कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, “मोदी सरकारमध्ये मंत्री राजीनामा देत नाहीत.” त्यानंतर राजनाथ सिंह असे म्हणताना ऐकू येतात, “भाऊ, मंत्री राजीनामा देत नाहीत. हे UPA सरकार नाही, हे एनडीए सरकार आहे आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा की, आमचे मंत्री ते काम करत नाहीत जे त्यांचे मंत्री करतात”. जुन्या प्रेस कॉन्फ्रेरन्समधील त्यांचे हे विधान आता पुन्हा एकदा सोशल मिडियावर चर्चेत राहिले आहे. इंटरमेनवर आता सोशल मिडिया यूजर्स राजनाथ सिंह यांचे एक जुने वक्तव्य सध्याच्या राजकीय वातावरणाशी जोडून शेअर करत आहेत.
UPA मे इस्तीफा होता था NDA मे इस्तीफा नहीं होता.
:~ राजनाथ सिंह pic.twitter.com/cWrFwTNRqZ — 𝑺𝑨𝑫𝑰𝑸 𝑩𝑯𝑨𝑰™ صادق بھائی (@X_originalO9891) July 20, 2026
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व्हिडिओला @Scorpwebb नावाच्या एक्स अकाऊंटवर या घटनेचे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘सुरक्षित वाहन चालवा, जीव वाचवा’. व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “किती निर्लज्जपणे बोलत आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “या अज्ञानी लोकांच्या चेहऱ्यावरचे हसू बघा, ते सगळे चपलांचे भुकेले आहेत. जनतेने आपापल्या भागात भाजप सदस्यांना चोप दिला पाहिजे. त्यांचे मंत्री आदराने वागत नाहीत, त्यांच्या ढुंगणावर लाथ मारायला हवी, हेच त्याला म्हणायचं आहे”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “हे बॅलेट पेपरपासून तयार झालेले सरकार नाही. यांना मतदारांची गरज नाहीये, फक्त ईव्हीएम मशीन त्यांच्यासाठी पुरेस आहे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.