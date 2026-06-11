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Asus चा पॉवरफुल टॅबलेट लाँच! मीडियाटेक प्रोसेसरसह टेकप्रेमींसाठी खास लेटेस्ट डिव्हाइस, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

Updated On: Jun 11, 2026 | 08:56 AM IST
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सारांश

आसुस पॅड (टी३२०१) चे सर्वात उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा १२.२-इंचाचा २.८ के ड्युअल-लेयर ओएलईडी डिस्प्ले देण्यात आलेला आहे, जो १४४ हर्ट्स रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. या टॅबलेटच्या ड्युअल-लेयर आर्किटेक्चरमध्ये एकावर एक असे दोन ओएलईडी लेअर्स लावण्यात आले आहेत. जाणून घ्या वैशिष्ट्य.

Asus चा पॉवरफुल टॅबलेट लाँच! मीडियाटेक प्रोसेसरसह टेकप्रेमींसाठी खास लेटेस्ट डिव्हाइस, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

Asus चा पॉवरफुल टॅबलेट लाँच! मीडियाटेक प्रोसेसरसह टेकप्रेमींसाठी खास लेटेस्ट डिव्हाइस, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

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विस्तार

तुम्ही जर नवीन टैबलेट फोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर असूस कंपनीने त्यांचा नवीन टॅबलेट आसुस पॅड (टी३२०१) बाजारपेठेत लाँच केला आहे. ज्यामुळे अनेक वर्षांनंतर कंपनीने टबलेट सेगमेंटमध्ये पुनरागमन केले आहे. हा टॅबलेट अँड्रॉइड १६ वर चालतो आणि प्रीमियम डिस्प्ले टेक्नॉलॉजी, स्मार्ट इकोसिस्टम कनेक्टिव्हिटी व उत्कृष्ट पोर्टेबिलिटी देतो. कंपनीच्या मते, नवीन आसुस पॅड अशा वापरकर्त्यांसाठी आहे ज्यांना मनोरंजन, प्रोडक्टिव्हिटी आणि मल्टीटास्किंगसाठी एक प्रीमियम टॅब्लेट हवा आहे.(फोटो सौजन्य – AI)

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वैशिष्ट्ये

आसुस पॅड (टी३२०१) चे सर्वात उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा १२.२-इंचाचा २.८ के ड्युअल-लेयर ओएलईडी डिस्प्ले देण्यात आलेला आहे, जो १४४ हर्ट्स रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. या टॅबलेटच्या ड्युअल-लेयर आर्किटेक्चरमध्ये एकावर एक असे दोन ओएलईडी लेअर्स लावण्यात आले आहेत. डिझाइनच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास या टॅबलेटमध्ये मॅग्नेशियम चेसिस आणि फायबरग्लास रिअर पॅनल वापरले आहे, ज्यामुळे ते मजबूत आणि वजनाने हलके बनते. याचे वजन ५२३ ग्रॅम असून ते फक्त ६.५ एमएम जाड आहे. ही खास डिझाईन पारंपरिक सिंगल-लेयर ओएलईडी डिस्प्लेच्या तुलनेत वीज वाचवण्यासाठी आणि पॅनलचे आयुष्य वाढवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. या टॅब्लेटमध्ये ६०० निट्सची कमाल ब्राइटनेस देखील आहे. तसेच कंपनी असूस पेन २.० स्टायलस आणि ब्लूटूथ कीबोर्डसाठी देखील सपोर्ट देते.

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कार्यक्षमता आणि बॅटरी लाईफ

या टॅबलेटमध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी ८३०० चिपसेट आहे, जो कार्यक्षमता आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेत संतुलन साधण्यासाठी ४एनएम प्रक्रियेवर तयार करण्यात आला आहे. हा टॅबलेट८ जीबी एलपीडीडीआर५एक्स रॅम आणि १२८ जीबी किवा २५६ जीबी यूएफएस ३.१ स्टोरेज पर्यायांसह येतो. वायरलेस कनेक्टिव्हिटीसाठी हा टॅबलेट वायफाय ६ई आणि ब्लूटूथ ५.३ ला सपोर्ट करतो, ज्यामुळे क्लाउड-आधारित अॅप्ससाठी हाय-स्पीड इंटरनेट अॅक्सेस आणि कमी लेटन्सी मिळते. तर या टॅबलेट फोनच्या कॅमेऱ्याच्या बाबतीत या टॅबलेटमध्ये ५एमपीचा फ्रंट आणि १३एमपीचा रियर कॅमेरा देण्यात आलेला आहे. हा टॅबलेट ४५वेंट यूएसबी-सी फास्ट चार्जिंगला देखील सपोर्ट करतो, ज्यामुळे बॅटरी अंदाजे ३० मिनिटांत ५०% चार्ज होते.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Asus launches a powerful tablet a latest device featuring a mediatek processor designed especially for tech enthusiasts

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Published On: Jun 11, 2026 | 08:56 AM

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