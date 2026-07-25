Maharashtra Breaking News Updates Today: अभिजीत दीपके यांना टायफॉइडची लागण

नवी दिल्ली:
नीट पेपरफुटीविरोधात (NEET Paper Leak) तब्बल २६ दिवस अन्नत्याग करून उपोषण (Hunger Strike) करणारे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आपले उपोषण मागे घेतल्यानंतर एक नवीन व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे. उपोषण मागे घेतल्यावरून त्यांच्यावर होणाऱ्या टीकेला आणि त्यांना ट्रोल करणाऱ्यांना त्यांनी या व्हिडिओच्या माध्यमातून अत्यंत तीव्र शब्दांत सडेतोड उत्तर दिले आहे.
व्हिडिओमध्ये अत्यंत संताप व्यक्त करत सोनम वांगचुक यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
“२६ दिवसांच्या प्रदीर्घ उपोषणानंतरही मला काय सिद्ध करायचे आहे? मी उपोषण सोडल्याबद्दल माझ्यावर इतके प्रश्न का उपस्थित केले जात आहेत? तब्बल २६ दिवस उपोषण केल्यानंतरही मला माझ्या या पवित्र आंदोलनाबद्दलची प्रामाणिकता सिद्ध करावी लागणार आहे का? जर मला सरकारशी तडजोडच करायची असती, तर एवढे दिवस उपोषण करण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नसता.”
25 Jul 2026 12:36 PM (IST)
घोरपडे पेठ परिसरातील पोलीस चौकीच्या समोरच एका तरुणावर अज्ञातांनी बेछूट गोळीबार केला आहे. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे संपूर्ण परिसरात प्रचंड भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. नूर असं गोळीबारात जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव असून त्याच्यावर 3 गोळ्या झाडण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कासेवाडी परिसरातील कुख्यात परदेशी गँगशी संबंधित गुंडांनी हा हल्ला केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. घटना घडल्यानंतर आरोपी तातडीने घटनास्थळावरून पसार झाले. गंभीर जखमी झालेल्या नूर शेखला उपचारासाठी तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, जखमी नूर शेख हा राज्यभरात गाजलेल्या वनराज आंदेकर मर्डर केस मधील महत्त्वाचा आयव्हिटनेस म्हणजेच प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असल्याची चर्चा आहे. पण पोलिसांनी यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती दिली नाही. घटनेनंतर पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या मुख्य हल्लेखोर सुजल परदेशी याला पोलिसांनी तात्काळ ताब्यात घेतलं आहे. या प्रकरणात पोलीस तपास करत आहेत. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून फरार आरोपींचा शोध घेत आहेत.
25 Jul 2026 12:24 PM (IST)
देशभरात पेपरफुटीवरून नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात येत असून, लाखोंच्या संख्येने विद्यार्थी व पालक आंदोलनात सहभागी होत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या या गंभीर प्रश्नावर काँग्रेस पक्षानेही सर्वात आधी लढा देण्यास सुरुवात केलेली आहे. काँग्रेस पक्षाने आता हे आंदोलन गावोगावी पोहचवण्याचा निर्धार केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून आज शनिवार दिनांक २५ जुलै २६ रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात कँडल मार्च आणि सत्याग्रह आयोजित केला आहे, अशी माहिती काँग्रेसने दिली आहे.
25 Jul 2026 12:12 PM (IST)
पीएमपीएमएल ही ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी चालविली जाते का ? असा उपराेधिक प्रश्न उपस्थित करीत नगरसेवकांनी पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) कारभारावर जाेरदार टिका केली. महापालिकेच्या सभागृहात पीएमपीएमएलला आर्थिक अनुदान देण्यासंदर्भातील विशेष सभेत नगरसेवकांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. बसस्थानकांची दुरवस्था, वाढती आर्थिक तूट, भाडेतत्त्वावरील भूखंडांची माहिती, तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या पेन्शनचा प्रस्ताव, अनुकंपा तत्वावरील रखडलेली भरती, पदाेन्नती गैरव्यवहार, किरकाेळ किंमतीत जुन्या बॅटरीची विक्री, वाहनांची देखभाल दुरुस्ती अशा विविध मुद्यांकडे नगरसेवकांनी लक्ष वेधले. केवळ विराेधी पक्षाचेच नव्हे तर सत्ताधारी भाजपच्या पक्षातील सदस्यांनीही प्रशासनाला धारेवर धरले.
25 Jul 2026 12:00 PM (IST)
लंडनमधील आलिशान मॅरियट हॉटेलमध्ये मृतावस्थेत आढळलेल्या सौदीच्या 29 वर्षीय राजकुमार अब्दुल्ला बिन फहाद अल सौद यांच्या मृत्यूचे कारण अखेर स्पष्ट झाले आहे. यूके कोरोनरच्या अहवालानुसार, मद्य आणि GHB पार्टी ड्रगसह इतर पदार्थांच्या प्राणघातक मिश्रणामुळे हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांचा अपघाती मृत्यू झाला.
25 Jul 2026 11:50 AM (IST)
भारतीय टेक कंपनी Lava ने इंडियन मार्केटमध्ये दोन नवीन स्मार्टफोन्स लाँच केले आहेत. ज्यामध्ये Lava Virat V1 5G आणि Lava Virat V1 यांचा समावेश आहे. लावाचा नवीन स्मार्टफोन ऑनलाईन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म फ्लिपकार्टच्या भागिदारीत तयार करण्यात आला आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या नवीन स्मार्टफोनची किंमत 15 हजारांहून कमी आहे. या स्मार्टफोनची किंमत, फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स जाणून घेऊया.
25 Jul 2026 11:40 AM (IST)
महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपर लीक प्रकरणाशी संबंधित एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी बिजेंद्र कुमार गुप्ता याला बिहारमधून अटक करण्यात आली आहे. भिवंडी पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर पुणे विमानतळावर आणले असून, पुढील चौकशी आणि कायदेशीर प्रक्रियेसाठी आरोपीला पुण्यात नेण्यात आले आहे. पोलिसांच्या मते, आरोपीच्या चौकशीदरम्यान पेपर लीक नेटवर्कशी संबंधित अनेक मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे. तपास यंत्रणा बऱ्याच काळापासून मुख्य आरोपीचा शोध घेत होत्या. सततचा तपास आणि तांत्रिक सर्वेक्षणावरून पोलिसांना त्याची लोकेशन बिहारमध्ये असल्याचे समजले. त्यानंतर भिवंडी पोलिसांच्या पथकाने कारवाई करत त्याला बेड्या ठोकल्या.
25 Jul 2026 11:26 AM (IST)
पावसाळ्याच्या काळात पशुधनामध्ये संसर्गजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाने व्यापक लसीकरण मोहीम हाती घेतली आहे. यासाठी जिल्ह्यातील सुमारे ८ लाख ६८ हजार पशुधनाला प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे कवच देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी शासनाकडून १६ लाख २८ लाख २४४ लशींच्या मात्रा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यातून अनेक पशुधनाला आजपर्यंत लसीकरण करण्यात आले.
25 Jul 2026 11:15 AM (IST)
एक अनोखी बाईक दिसून येईल ज्यावर बाईकचे सीट गायब असून त्याच्या जागोवर चक्क टाॅयलेट सीट बसवण्यात आले होते. सुरुवातीली ही मस्करी असल्याचे वाटते, असे वाटतं की, व्यक्तीने मुद्दाम फक्त खोटी टाॅयलेट सीट बाईकवर बसवली आहे पण जसजसा कॅमेरा सीटच्या जवळ जातो तसतसा गैरसमज दूर होऊ लागतो. कॅमेरा जवळ नेताच बाईकवर खरोखरची टाॅयलेट सीट बसवण्यात आली आहे. व्यक्ती जवळ जाऊन फल्श देखील करुन दाखवतो. जुगाडाचे हे अजब-गजब दृष्य पाहून यूजर्स चांगलेच थबकले असून या जुगाडाची खरंच गरज होती का यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
25 Jul 2026 11:05 AM (IST)
महाराष्ट्र सरकारने जवळपास दोन दशके जुना तो नियम रद्द केला आहे, ज्या अंतर्गत एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना १ वर्ष अनिवार्य बॉन्ड पूर्ण करावा लागत होता. ग्रामीण भागातील डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्याच्या उद्देशाने ही व्यवस्था २००६ मध्ये लागू करण्यात आली होती. बॉन्ड व्यवस्थेचा आढावा घेत ती समाप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
25 Jul 2026 11:00 AM (IST)
खाद्यतेल, गहू आणि पीठ आधीच महाग झाले आहेत. आता तांदूळही महाग होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बाजारात तांदळाच्या दरात सुमारे १० टक्क्यांनी वाढ झाली. भात पेरणीला झालेला विलंब हे यामागील सर्वात मोठे कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. ५५ रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध असलेला तांदूळ आता ६० रुपये प्रति किलोवर पोहोचला आहे. इतकेच नव्हे, तर पूर्वी ७० रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध असलेला चिन्नोर तांदूळ आता ७५ ते ८० रुपये प्रति किलोवर पोहोचला आहे.
25 Jul 2026 10:50 AM (IST)
महाराष्ट्रात जप्त होणाऱ्या गुटखा, पान मसाला आणि सुगंधी सुपारी प्रकरणांमध्ये केवळ विक्रेते, वाहतूकदार किंवा साठेबाजांवर कारवाई करून उपयोग नाही, तर या व्यवसायामागील उत्पादक, बँड मालक, जाहिरात कंपन्या आणि सेलिब्रिटी बँड अॅम्बेसेडर्सनाही आरोपी करण्यात यावे, अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील अभय पांडे यांनी अन्न व औषध प्रशासनाकडे केली आहे. या मागणीमुळे गुटखा उद्योगाच्या संपूर्ण साखळीवर कारवाईचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
25 Jul 2026 10:40 AM (IST)
टेक कंपनी ओप्पोने त्यांचा आणखी एक नवीन स्मार्टफोन चीनमध्ये लाँच केला आहे. कंपनीचा हा नवीन स्मार्टफोन Oppo K15 या नावाने सादर करण्यात आला आहे. हा सिरीजचा तिसरा स्मार्टफोन आहे. खरं तर कंपनीने त्यांच्या या सिरीजअंतर्गत यापूर्वीच ओप्पो के 15 प्रो आणि ओप्पो के 15 प्रो प्लस हे दोन स्मार्टफोन्स लाँच केले आहेत. त्यानंतर आता कंपनीने या सिरीजमधील आणखी एक स्मार्टफोन चीनमध्ये लाँच केला आहे. कंपनीचा हा नवीन स्मार्टफोन दोन रंग आणि सिंगल रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या नवीन स्मार्टफोनची किंमत आणि त्याचे फीचर्स जाणून घेऊया.
25 Jul 2026 10:30 AM (IST)
पुण्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चेहऱ्यावर आलेल्या पिंपल्समुळे मानसिक तणावात असल्याचे सांगितल्या जाणाऱ्या २७ वर्षीय विवाहितेने आत्महत्या केल्याची घटना पिंपरी-चिंचवडमधील चाकण परिसरात घडली आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून, आत्महत्येमागील नेमके कारण काय याचा पोलीस सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत.
25 Jul 2026 10:20 AM (IST)
आषाढ महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील एकादशीला हरिषयनी एकादशी किंवा देवशयनी एकादशी म्हणतात. या दिवसापासून भगवान विष्णू चार महिन्यांसाठी (चातुर्मास) योगनिद्रामध्ये प्रवेश करतात. या काळात विवाह आणि मुंडन यांसारखे सर्व शुभ कार्ये निषिद्ध मानले जातात. या एकादशीला महाराष्ट्रात, विशेषतः वारकरी समाजात मोठे महत्त्व आहे. या समाजातील लाखो लोक पंढरपूरच्या वारीत सहभागी होतात आणि राज्यभरातील सर्व विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरांमध्ये विशेष प्रार्थना केली जाते. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी ठाणे शहर आणि संपूर्ण जिल्ह्यात व्यापक तयारी सुरू आहे. कायदा व सुव्यवस्था खण्यासाठी ठाणे पोलीस आयुक्त नाशुतोष डुंबरे यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष सुरक्षा व्यवस्था केली आहे.
25 Jul 2026 10:20 AM (IST)
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने आज सकाळी ७:३० पासून पुढील सूचना मिळेपर्यंत १८ मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. हा व्हिडिओ बंद करण्यात आलेल्या १८ स्थानकांपैकी एक असलेल्या सेंट्रल सेक्रेटरीएट मेट्रो स्टेशनचा आहे.
25 Jul 2026 10:10 AM (IST)
महाल परिसरात गंभीर आजाराने त्रस्त असलेल्या आई आणि मुलाने विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली. कोतवाली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील श्री गुरुमाऊली अपार्टमेंटमध्ये ही घटना घडली. मृतांमध्ये अभया अनंता खानखोजे (वय ५६) आणि मुलगा अद्वैत अनंता खानखोजे (वय ३३) यांचा समावेश आहे. अभया या स्तन व फुफ्फुसाच्या कर्करोगाने त्रस्त होत्या तर अद्वैत मेंदूतील ट्यूमरच्या आजाराशी झुंज देत होता. दोघांवरही उपचार सुरू होते.
25 Jul 2026 10:05 AM (IST)
CJP protest: केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासंदर्भात जनता पार्टी आणि सरकार यांच्यात आज राजधानी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे चर्चा पुन्हा सुरू होईल. जर या चर्चेत अपयश आले, तर सरन्यायाधीश पुन्हा एकदा संसदेवर मोर्चा काढू शकतात.
25 Jul 2026 10:01 AM (IST)
अभिजीत दीपके यांना टायफॉइड झाल्याचे निदान झाले आहे. त्यांनी एका व्हिडिओ संदेशातून ही बातमी दिली.
25 Jul 2026 09:55 AM (IST)
NEET UG 2026 Paper Leak: देशभरात ‘नीट यूजी २०२६’ पेपर लीक प्रकरणावरून सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शिक्षण मंत्रालयात मोठा प्रशासकीय फेरबदल केला आहे. केंद्र सरकारने वरिष्ठ आयएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार यांची उच्च शिक्षण विभागाचे नवीन सचिव म्हणून नियुक्ती केली आहे. ते विनीत जोशी यांची जागा घेतील, ज्यांची सचिव स्तरावरील मोठ्या प्रशासकीय बदलांतर्गत पंचायती राज मंत्रालयात बदली करण्यात आली आहे. या नियुक्तीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. उच्च शिक्षण विभागाचे नवे सचिव नरेश पाल गंगवार कोण आहेत, त्यांचे शिक्षण कुठे झाले आणि त्यांना किती वेतन मिळणार, याविषयीची सविस्तर माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत.
25 Jul 2026 09:45 AM (IST)
भारतात 25 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,432 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,229 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,824 रुपये आहे. भारतात 25 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,240 रुपये आहे. भारतात 25 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये आहे.
25 Jul 2026 09:35 AM (IST)
iQOO Z11 Lite 5G Launched: टेक कंपनी iQOO ने भारतात बजेट सेगमेंटमध्ये पुन्हा एकदा मोठा धमाका केला आहे. कंपनीने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन iQOO Z11 Lite 5G या नावाने लाँच केला आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या नव्या स्मार्टफोनमध्ये एआय पावर्ड फीचर, मोठी बॅटरी आणि हाय रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देण्यात आला आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या स्मार्टफोनची सुरुवातीची किंमत 20 हजार रुपयांहून कमी आहे. नव्या स्मार्टफोनची विक्री कधी सुरु होणार आहे आणि कंपनीच्या या डिव्हाईसमध्ये कोणते फीचर्स देण्यात आले आहेत, याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.
25 Jul 2026 09:10 AM (IST)
Black Sea Attack: काळा समुद्र (Black Sea) क्षेत्रातून प्रवास करणाऱ्या एका व्यापारी जहाजावर (Commercial Ship) झालेल्या क्षेपणास्त्र/ड्रोन हल्ल्यात एका भारतीय नागरिकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) दिली आहे. रशियन सागरी हद्दीत १८ जुलै रोजी ही घटना घडल्याचे शुक्रवारी उशिरा जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 'एमव्ही ओमॉर्फी' (MV OMORFI) असे हल्ला झालेल्या व्यापारी जहाजाचे नाव आहे.हल्ल्याच्या वेळी या जहाजावर एकूण १० खलाशी (Crew Members) तैनात होते. हल्ल्यात एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू झाला असून, जहाजावरील इतर दोन भारतीय नागरिक सुरक्षित असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
25 Jul 2026 08:52 AM (IST)
नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याप्रकरणी आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या ‘अधोगती ‘विरोधात शांततेने आंदोलन करणाऱ्या आणि जबाबदारीची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘राष्ट्राचे शत्रू’ मानत आहे. त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी दडपशाहीचा वापर करत आहे, असा आरोप काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी शुक्रवारी केला.
एका लेखात त्यांनी असेही म्हटले आहे की, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्या साध्या आणि स्पष्ट आहेत. शिक्षणात सुधारणा करा. सोनिया गांधी यांनी आरोप केला की, मोदी सरकारने त्यांच्या शौर्याला भ्याडपणाने आणि निर्दयी क्रूरतेने प्रत्युत्तर दिले आहे, त्यांना भावी नेते म्हणून नव्हे, तर राष्ट्राचे शत्रू म्हणून वागवले आहे. त्यांनी आरोप केला की, मोदी सरकार संवादाऐवजी नेहमीच हिंसेचा वापर करते आणि शेतकऱ्यांपासून ते कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांचा विरोध दडपून टाकण्याची स्पष्ट प्रवृत्ती दाखवते. आपल्या भावी डॉक्टर आणि इंजिनिअर, शिक्षक आणि लोकसेवक, उद्योजक आणि राष्ट्रनिर्माते यांच्यापर्यंत पोहोचून त्यांना समजून घेण्याऐवजी, सरकारने त्यांच्याविरुद्ध राज्याच्या दडपशाही शक्तीचा वापर केला, असे सोनिया गांधी यांनी लिहिले.
25 Jul 2026 08:51 AM (IST)
Ashadhi Ekadashi: ‘अवघे गरजे पंढरपूर, चालला नामाचा गजर…’, अशा जयघोषात पंढरपुरी नगरी दुमदुमली आहे. आषाढी एकादशीच्या पवित्र मुहूर्तावर श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या शासकीय महापूजेचा सोहळा शनिवारी (दि.25) पहाटे पार पडला. पहाटे अत्यंत भक्तिमय वातावरणात आणि पारंपरिक विधींनुसार हा सोहळा संपन्न झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्या हस्ते पहाटे अडीच वाजता श्री विठ्ठल-रुक्मिणीची विधिवत महापूजा करण्यात आली. यावर्षी मानाचे वारकरी म्हणून बाबासाहेब माधव माने व प्रभावती बाबासाहेब माने या गौरगाव (ता. कळंब, जि. धाराशिव ) यांना महापुजेचा मान मिळाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी श्री विठ्ठलाच्या चरणी प्रार्थनाही केली.