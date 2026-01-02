Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Bsnl Is Offering Extra Data In This Recharge Plan The Offer Is Available For A Limited Time Tech News Marathi

BSNL Recharge Plan: करोडो यूजर्सना कंपनीने दिलं नवीन वर्षांचं गिफ्ट! या 4 प्लॅन्समध्ये वाढवला डेटा, ऑफर मर्यादित काळासाठी उपलब्ध

सरकारी टेलिकॉम कंपनी पुन्हा एकदा त्यांच्या यूजर्ससाठी एक खास सरप्राईज घेऊन आली आहे. खरं तर नवीन वर्षानिमित्त कंपनीने यूजर्सना एक स्पेशल सरप्राईज दिलं आहे. हे स्पेशल सरप्राईज काय आहे, याबाबत आता जाणून घेऊया.

Updated On: Jan 02, 2026 | 09:30 AM
BSNL Recharge Plan: करोडो यूजर्सना कंपनीने दिलं नवीन वर्षांचं गिफ्ट! या 4 प्लॅन्समध्ये वाढवला डेटा, ऑफर मर्यादित काळासाठी उपलब्ध

BSNL Recharge Plan: करोडो यूजर्सना कंपनीने दिलं नवीन वर्षांचं गिफ्ट! या 4 प्लॅन्समध्ये वाढवला डेटा, ऑफर मर्यादित काळासाठी उपलब्ध

Follow Us:
Follow Us:
  • BSNL वापरकर्त्यांसाठी आनंदाची बातमी!
  • BSNL ने या 4 रिचार्ज प्लॅन्समध्ये वाढवला डेटा
  • मर्यादित काळासाठी BSNL ची खास ऑफर
गेल्या काही काळापासून सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल त्यांच्या यूजर्ससाठी जबरदस्त प्रीपेड प्लॅन्स लाँच करत आहे. या प्लॅन्सची किंमत कमी आणि फायदे जास्त आहेत. सरकारी कंपनी त्यांच्या यूजर्सना असे प्लॅन्स ऑफर करत आहे, जे प्लॅन्स प्रायव्हेट टेलिकॉम कंपन्याकडे देखील उपलब्ध नाहीत. बीएसएनएल कमी किंमतीत केवळ जास्तीचा डेटाच देत नाही तर अनलिमीटेड कॉलिंगसह दिर्घकाळ व्हॅलिडीटी देखील ऑफर करते. आता पुन्हा एकदा कंपनी त्यांच्या यूजर्ससाठी खास ऑफर घेऊन आली आहे.

Free Fire Max: गेमर्ससाठी सुवर्णसंधी! अत्यंत स्वस्तात मिळणार Booyah पास प्रिमियम प्लस, असे क्लेम करा धमाकेदार रिवॉर्ड्स

कंपनीने काही लोकप्रिय रिचार्ज प्लॅन्समधील डेटा लिमिट वाढवली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कंपनीने ही ऑफर सुरु केली असली तरी देखील रिचार्ज प्लॅन्सच्या किंमतीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. ही खास बीएसएनएल ऑफर 31 जानेवारीपर्यंत व्हॅलिड आहे. म्हणजेच यूजर्स 31 जानेवारीपर्यंत त्याच किंमतीत जास्त डेटाचा फायदा घेऊ शकणार आहेत. बीएसएनएलने अलीकडेच त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर या प्लॅनची घोषणा केली आहे. या पोस्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे की, यूजर्सना कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय अधिक डेटा ऑफर केला जाणार आहे. या ऑफर्स कोणत्या प्लॅन्ससाठी उपलब्ध आहेत, याबाबत आता जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

2399 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

सर्वात आधी कंपनीने त्यांच्या एका वर्षभराची व्हॅलिडीटी ऑफर करणाऱ्या प्लॅनमध्ये डेटा बेनिफिट वाढवले आहेत. या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 365 दिवसांची आहे. या प्लॅनमध्ये आधी 2GB डेटा उपलब्ध होता. मात्र आता कंपनी या प्लॅनमध्ये 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि रोज 100 एसएमएसची सुविधा ऑफर करत आहे.

485 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

बीएसएनएलच्या दुसऱ्या प्लॅनची किंमत 485 रुपये आहे. कंपनी यापूर्वी या प्लॅनमध्ये 2GB डेटा ऑफर करत होती. मात्र आता या प्लॅनमध्ये रोज 2.5GB डेटा ऑफर केला जात आहे. याशिवाय यामध्ये अनलिमिटेड कॉलिंग आणि रोज 100 एसएमएस देखील मिळतात. या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 72 दिवसांची आहे.

347 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

यादीमध्ये तिसऱ्या रिचार्ज प्लॅनची किंमत 347 रुपये आहे. कंपनी यापूर्वी या प्लॅनमध्ये 2GB डेटा ऑफर करत होती. मात्र आता या प्लॅनमध्ये रोज 2.5GB डेटा ऑफर केला जात आहे. या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 50 दिवसांची आहे. यामध्ये अनलिमिटेड कॉलिंग आणि रोज 100 एसएमएसची सुविधा मिळते.

Smartphone Tips: iPhone चे 7 भन्नाट ट्रिक्स! 90% युजर्सना अजूनही माहिती नाहीत हे सीक्रेट फीचर्स

225 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

या यादीमधील शेवटच्या प्लॅनची किंमत 225 रुपये आहे, ज्याची व्हॅलिडीटी 30 दिवसांची आहे. या प्लॅनध्ये 2.5GB डेटा ऑफर केला जात होता. मात्र आता या प्लॅनमध्ये 3GB डेटा ऑफर केला जात आहे. या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड कॉलिंग आणि रोज 100 एसएमएसची सुविधा मिळते. जर तुम्ही स्वस्त मंथली रिचार्ज प्लॅन शोधत असाल, तर हा एक चांगला पर्याय असू शकतो, ज्यामध्ये तुम्हाला भरपूर डेटा मिळेल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: BSNL चा नेटवर्क कव्हरेज कसा आहे?

    Ans: ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागात BSNL चे नेटवर्क मजबूत मानले जाते.

  • Que: BSNL ऑफरचा फायदा कोण घेऊ शकतो?

    Ans: नवीन तसेच जुने BSNL ग्राहक या न्यू ईयर ऑफरचा फायदा घेऊ शकतात.

  • Que: BSNL चा डेटा इतर कंपन्यांपेक्षा स्वस्त आहे का?

    Ans: होय. BSNL कमी किमतीत जास्त डेटा देणारी कंपनी म्हणून ओळखली जाते, विशेषतः ग्रामीण भागात.

Web Title: Bsnl is offering extra data in this recharge plan the offer is available for a limited time tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर
1

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर

Jio Recharge Plan: नवा मंथली प्लॅन यूजर्ससाठी ठरणार खास! युट्यूब प्रिमियमपासून डेटा-कॉलिंगपर्यंत यूजर्सना मिळणार ओटीटीची मजा
2

Jio Recharge Plan: नवा मंथली प्लॅन यूजर्ससाठी ठरणार खास! युट्यूब प्रिमियमपासून डेटा-कॉलिंगपर्यंत यूजर्सना मिळणार ओटीटीची मजा

Airtel Recharge Plan: हे आहेत 1.5GB डेली डेटा ऑफर करणारे बेस्ट रिचार्ज प्लॅन! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे, वाचा किंमत
3

Airtel Recharge Plan: हे आहेत 1.5GB डेली डेटा ऑफर करणारे बेस्ट रिचार्ज प्लॅन! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे, वाचा किंमत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Todays Gold-Silver Price: चांदीने पार केला 3 लाख रुपयांचा टप्पा, दर गगनाला भिडले! किंमत वाचून सर्वच हैराण

Todays Gold-Silver Price: चांदीने पार केला 3 लाख रुपयांचा टप्पा, दर गगनाला भिडले! किंमत वाचून सर्वच हैराण

Jan 20, 2026 | 08:08 AM
सकाळच्या नाश्त्यासाठी टेस्टी पदार्थ हवा असेल तर झटपट बनवा गरम बटाट्याचे उत्तपम, चविष्ट पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

सकाळच्या नाश्त्यासाठी टेस्टी पदार्थ हवा असेल तर झटपट बनवा गरम बटाट्याचे उत्तपम, चविष्ट पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

Jan 20, 2026 | 08:00 AM
राज्यात महापालिका निवडणुका संपल्या; आता महापौरपदासाठी तयारी सुरु, ‘हा’ बडा नेता घेणार अंतिम निर्णय…

राज्यात महापालिका निवडणुका संपल्या; आता महापौरपदासाठी तयारी सुरु, ‘हा’ बडा नेता घेणार अंतिम निर्णय…

Jan 20, 2026 | 07:49 AM
Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Jan 20, 2026 | 07:05 AM
पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

Jan 20, 2026 | 07:02 AM
iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

Jan 20, 2026 | 06:45 AM
1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

1 लाख रुपयांच्या आत बाईक शोधताय? ‘या’ पर्यायांवर एकदा नजर फिरवाच

Jan 20, 2026 | 06:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM