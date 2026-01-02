Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Free Fire Max: गेमर्ससाठी सुवर्णसंधी! अत्यंत स्वस्तात मिळणार Booyah पास प्रिमियम प्लस, असे क्लेम करा धमाकेदार रिवॉर्ड्स

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 2 January 2026: फ्री फायर मॅक्समध्ये नवीन वर्षानिमित्ताने एक धमाकेदार ईव्हेंट सुरु झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना अनेक मजेदार रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

Updated On: Jan 02, 2026 | 08:42 AM
  • Free Fire Max खेळाडूंना मोठी खुशखबर!
  • अत्यंत स्वस्तात मिळणार Booyah पास प्रिमियम प्लस
  • फ्री फायरच्या नव्या ऑफरने यूजर्स झाले आनंदी
फ्री फायर मॅक्समध्ये बुयाह पास प्रिमियम प्लस अतिशय कमी किंमतीत क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. रेड मिस्चिफ असं या पासचं नाव आहे. गेममध्ये अलीकडेच सुरु झालेल्या बुयाह पास रिंग ईव्हेंटचा हा एक भाग आहे. या स्पेशल पासद्वारे प्रिमियम बंडलसह लूट बॉक्स, वेपन स्किन, फीमेल बंडल, इमोट आणि एक्सट्रा इमोट स्लॉट फ्रीमध्ये क्लेम करण्याची संधी मिळार आहे. एवढंच नाही हे रिवॉर्ड्स खरेदी केल्यास प्लेअर्सना 20 टक्के डिस्काऊंट देखील क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

Truecaller ला टक्कर! CNAP सिस्टममुळे स्क्रीनवर दिसणार कॉलरचं ‘खरं’ नाव, नव्या सिस्टमने बदलणार कॉलिंगचा अनुभव

बुयाह पास रिंग

फ्री फायर मॅक्समध्ये अ‍ॅक्टिव्ह असलेला बुयाह पास रिंग लक रॉयल इवेंट आहे. यामध्ये प्लेअर्सना स्पिन करून बोयाह पास प्रीमियम प्लस क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. याशिवाय प्लेअर्सना बीपी रिंग टोकन देखील क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

बुयाह पास प्रिमियम प्लस का आहे खास ?

बुयाह पास प्रिमियम प्लस फ्री फायर मॅक्सचा स्पेशल पास आहे, जो खरेदी केल्यास लिटल रेड, बिग बॅड वुफ बंडल, रेड पेटल्स इमोट, गोल्ड बॅज आणि 4 हून अधिक इमोट स्लॉट फ्रीमध्ये मिळणार आहे. 100 लेवल वाल्या प्लेयर्सना खरेदीवर 20 टक्के डिस्काऊंट देखील मिळणार आहे. याशिवाय एलीमिनेशन अनाउंसमेंटची सुविधा मिळणार आहे. याची खरी किंमत 899 डायमंड आहे. मात्र बोयाह पास रिंगमधून हे रिवॉर्ड अगदी स्वस्तात मिळणार आहे.

स्पिन करण्यासाठी किती डायमंड खर्च करावे लागणार ?

बुयाह पास रिंगमध्ये रिवॉर्ड क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 9 डायमंड खर्च करावे लागणार आहेत. तसेच 5 वेळा स्पिन करण्यासाठी 45 ऐवजी 40 डायमंडचा वापर करावा लागणार आहे.

Tech Tips: फक्त फोटोच नाही! तुमच्या स्मार्टफोनच्या कॅमेऱ्याचा असाही करू शकता वापर, जाणून घ्या भन्नाट ट्रिक्स

टोकनऐवजी मिळणार पास

बोयाह पास रिंग इवेंटमध्ये स्पिन करण्याऐवजी टोकन एक्सचेंज करून देखील पास क्लेम करण्याची देखील संधी मिळणार आहे. यासाठी एक्सचेंज सेंटरमध्ये जावे लागणा आहे. जिथे 200 बीपी रिंग टोकनऐवजी बूयाह पास प्रीमियम प्लस मिळणार आहे. 90 टोकन बदलून बोयाह पास प्रीमियम अनलॉक करण्याची संधी मिळणार आहे.

असं क्लेम करा तुमचं रिवॉर्ड

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • होम स्क्रीनवर दिसणाऱ्या स्टोर सेक्शनमध्ये जा.
  • बोयाह पास रिंग इवेंटवर क्लिक करा.
  • यानंतर तुम्हाला रिवार्ड क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

हे आहेत फ्री फायर मॅक्सचे आजचे रिडीम कोड्स

  • FFGYBGD8H1H4
  • FFPLZJUDKPTJ
  • XZJZE25WEFJJ
  • BR43FMAPYEZZ
  • UVX9PYZV54AC
  • FF2VC3DENRF5
  • FFCO8BS5JW2D
  • FFML9KGFS5LM
  • FFPLUJEHBSVB
  • FFAC2YXE6RF2
  • FFICJGW9NKYT
  • XF4SWKCH6KY4
  • FFEV0SQPFDZ9
  • FFPSTXV5FRDM
  • FFX4QKNFSM9Y
  • FFXMTK9QFFX9
  • FFW2Y7NQFV9S
  • FHY645TR2Q34GDR3
  • FYHR56YR56G5R6FT
  • FGJ487XE6GDRT9G3
  • FV1P9C4J7H5F3SBM
  • FB1Z6U8N9A7O5TRS
  • FIYUJUT7UKYFFDSU
  • F7FGYJUR76JUT6HK
  • FFPURTQPFDZ9
  • FFNRWTQPFDZ9
  • FF4MTXQPFDZ9
  • FNYJ8X55GRTHY14G
  • FR6YHR67HY5TRY43
  • FH87KJHG19EMBRF3

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

