Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • This Are 7 Secret Tips Of Iphone Almost 90 Percent Users Dont Know About This Features Tech News Marathi

Smartphone Tips: iPhone चे 7 भन्नाट ट्रिक्स! 90% युजर्सना अजूनही माहिती नाहीत हे सीक्रेट फीचर्स

iPhone Tricks: आयफोन फक्त फोटो क्लिक करण्यासाठी वापरताय? आयफोनचा वापर फक्त फोटो क्लिक करण्यापुरता मर्यादित नाही. आफोनमध्ये असे अनेक फीचर्स दिले आहेत, ज्याबाबत 90 टक्के यूजर्सना माहिती नाही.

Updated On: Dec 31, 2025 | 08:42 PM
Smartphone Tips: iPhone चे 7 भन्नाट ट्रिक्स! 90% युजर्सना अजूनही माहिती नाहीत हे सीक्रेट फीचर्स

Smartphone Tips: iPhone चे 7 भन्नाट ट्रिक्स! 90% युजर्सना अजूनही माहिती नाहीत हे सीक्रेट फीचर्स

Follow Us:
Follow Us:
  • आयफोन यूजर्सना या 7 ट्रिक्स माहिती असलेच पाहिजे
  • असाही होऊ शकतो आयफोनचा वापर
  • रोजच्या आयुष्यात फायदेशीर ठरणाऱ्या आयफोन ट्रिक्स
अनेकांचा ड्रीम फोन असलेला आयफोन दिसायला जरा अगदी साधा सिंपल असला तरी देखील हा फोन अतिशय पवारफुल आहे. iOS मध्ये असे अनेक फीचर्स आहेत ज्याबाबत खरं तर 90 टक्के युजर्सना माहितच नसतं. त्यामुळे अनेकदा असं होतं की युजर्स वर्षानुवर्षे आयफोनचा वापर तर करतात पण त्यामध्ये कोणते खास फिचर्स दिलेले आहेत आणि त्यांचा वापर कसा केला जाऊ शकतो याकडे लक्षच देत नाहीत. आता आम्ही तुम्हाला आयफोनच्या अशा 7 जबरदस्त ट्रिक्सबद्दल सांगणार आहोत ज्यामुळे तुमचा आयफोन पूर्वीपेक्षा अधिक स्मार्ट होईल.

एक क्लिक आणि होणार धमाल! नव्या वर्षानिमित्त GOOGLE चे खास Doodle, न्यू ईयर एनिमेशनवर क्लिक करताच मिळणार सरप्राईज

बॅक टॅप फीचर

जर तुम्हाला वारंवार एखादे फीचर ऑन करण्याचा कंटाळा येत असेल किंवा फीचर ऑन करण्यात अडचण येत असेल तर अशावेळी तुम्ही बॅक टॅपचा वापर करू शकता. या ट्रिकच्या मदतीने फोनच्या मागच्या बाजूला दोन किंवा तीन वेळा टॅप केल्यास स्क्रीनशॉट, कॅमेरा किंवा इतर शॉर्टकट ओपन होतात. तुम्ही सेटिंगमध्ये जाऊन हे फीचर चालू करू शकता. यामुळे रोजचे जीवन आणखी स्मार्ट होईल. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

लाईव्ह टेक्स्ट फीचर

आयफोनचे लाईव्ह टेक्स्ट फीचर कोणत्याही फोटोवर लिहिलेला नंबर पत्ता किंवा टेक्स्ट कॉपी करण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. एवढंच नाही तर फोन नंबरवर कॉल करणं आणि लिंक ओपन करणं देखील या फीचर्सच्या मदतीने अगदी सहज करू शकता. हे फीचर विद्यार्थी आणि ऑफिस युजर्ससाठी फायद्याचे आहे.

सफारी रिडर मोड

जर तुम्ही फोनवर मोठे मोठे आर्टिकल वाचत असाल तर सफारीचे रिडर मोड तुमच्या डोळ्यांना आराम देणार आहे. हे फीचर वेब पेजवरून नको असलेल्या गोष्टी हटवून केवळ टेक्स्ट दाखवतो. यामुळे वाचन सोपे होते आणि लक्ष देखील विचलित होत नाही.

नोट्स अ‍ॅप

अजूनही असे अनेक लोकं आहेत ज्यांना माहितीची नाही की आयफोनचे नोट्स अ‍ॅप एक जबरदस्त डॉक्युमेंट स्कॅनर देखील आहे. याच्या मदतीने तुम्ही कोणताही कागद स्कॅन करून पीडीएफ तयार करू शकता. त्यामुळे तुम्हाला वेगळा अ‍ॅप डाउनलोड करायची गरज नाही.

स्वाइप टायपिंग फिचर

आयफोनच्या कीबोर्डमध्ये स्वाइप टायपिंग फिचर देखील देण्यात आले आहे. यामध्ये प्रत्येक शब्द वेगवेगळा टाईप करण्याची गरज भासत नाही तर बोट फिरवताच तुमचे शब्द आपोआप तयार होतील. यामुळे टायपिंगची स्पीड प्रचंड वाढते.

New Year 2026: WhatsApp ने द्विगुणित केला नवीन वर्षाचा आनंद! स्टिकर, इफेक्ट्ससह घेऊन आले अनेक मजेदार फीचर्स, असा करा वापर

फोकस मोड

जर नोटिफिकेशनमुळे वारंवार तुमचे लक्ष विचलीत होत असेल तर आशेवळी तुम्ही फोकस मोडचा वापर करू शकता. यामध्ये तुम्ही ठरवू शकता की कोणत्यावेळी कोणता अ‍ॅप किंवा कॉल येऊ शकतो. या फीचरमुळे तुम्हाला काम, झोप आणि पर्सनल लाईफ कंट्रोल करणं अगदी सोपं होणार आहे.

बॅटरी हेल्थ

आयफोन तुम्हाला स्वतःच फोनच्या बॅटरी हेल्थबाबत माहिती देते. फोनमधील बॅटरी हेल्थ फीचरमुळे समजतं की फोनची बॅटरी किती मजबूत आहे आणि ती बदलण्याची गरज आहे की नाही. यामुळे फोनचा परफॉर्मन्स समजण्यासाठी मदत होते.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: iPhone इतर फोनपेक्षा कसा वेगळा आहे?

    Ans: iPhone मध्ये स्मूद परफॉर्मन्स, मजबूत सिक्युरिटी, दीर्घकाळ अपडेट्स आणि प्रीमियम कॅमेरा क्वालिटी मिळते.

  • Que: iPhone किती वर्षे अपडेट्स मिळतात?

    Ans: iPhone किती वर्षे अपडेट्स मिळतात?

  • Que: iPhone मध्ये iOS म्हणजे काय?

    Ans: iOS हे Apple चे ऑपरेटिंग सिस्टम आहे, जे फास्ट अपडेट्स, प्रायव्हसी फीचर्स आणि बग-फ्री अनुभव देते.

Web Title: This are 7 secret tips of iphone almost 90 percent users dont know about this features tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 08:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान
1

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर
2

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर
3

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

iPhone 18 Pro Leaks: Apple चं गुपित फुटलं? आगामी आयफोनच्या लीक व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण, नव्या रंगाने वाढली यूजर्सची उत्सुकता
4

iPhone 18 Pro Leaks: Apple चं गुपित फुटलं? आगामी आयफोनच्या लीक व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण, नव्या रंगाने वाढली यूजर्सची उत्सुकता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM