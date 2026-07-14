बाबा फर्जनच्या जुन्या घराची झाडाझडती, मुलगा, युनियन पदाधिकारी अन् पत्नीची चौकशी; चौकशीत काय उघड झाले?

छत्रपती संभाजीनगर : दिवंगत बाबा फर्जनच्या मिटमिटा येथील फार्महाऊसमधून जप्त झालेल्या साडेपाच कोटी रुपयांच्या रोख रकमेचा उलगडा करण्यासाठी पोलिसांनी तपासाची व्याप्ती वाढवली आहे. रोहिल्ला गल्लीतील जुन्या घराची झाडाझडती, मुलगा फिरदौस फर्जन दोरडी व निकटवर्तीयांची चौकशी, तसेच प्राप्तिकर विभागाला पाठविलेले पत्र यामुळे तपास निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. निवडणुकांतील आर्थिक व्यवहार आणि कामगार संघटनांमधील मध्यस्थीतून बाबा फर्जनने मोठी संपत्ती उभी केल्याच्या दिशेने तपास सुरू आहे.
फार्महाऊसवर गुन्हे शाखेने टाकलेल्या छाप्यात साडेपाच कोटींची रोकड, सोन्याचे दागिने व शस्त्रसाठा जप्त झाल्यानंतर छावणी पोलिसांनी आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी सुरू केली आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक विवेक जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी रोहिल्ला गल्लीतील जुन्या घराची व बर्फ कारखान्याची तीन ते चार तास झाडाझडती घेण्यात आली. घरात कोणतेही शस्त्र किंवा आक्षेपार्ह साहित्य आढळले नाही, तर कारखान्यात भंगार मिळाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
हे सुद्धा वाचा : ‘लाडकी बहिण’ योजनेवर सत्तेतील सावत्र भावांचा दरोडा, तब्बल 3500 कोटी…; हर्षवर्धन सपकाळांचा गंभीर आरोप
चौकशीत काय झाले उघड?
चौकशीदरम्यान शीला फर्जन दोरडी या बाबा फर्जन यांच्या पत्नी असल्याचे सांगितल्यावर फिरदौसने आश्चर्य व्यक्त केले. पहिल्या पत्नीच्या निधनानंतर वडिलांनी दुसरे लग्न केल्याची माहिती कुटुंबालाही नव्हती, असे त्याने पोलिसांना सांगितले.
बाबा फर्जनच्या कामगार युनियनमधील शर्मा नावाच्या पदाधिकाऱ्याचाही जबाब नोंदविण्यात आला. युनियनचे आर्थिक व्यवहार आणि कंपन्यांशी असलेल्या संबंधांबाबत चौकशी झाली. मात्र, जप्त रकमेबाबत माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
राजकीय पक्षांकडून बाबा फर्जनला आर्थिक मदत मिळत होती. त्याबदल्यात विशिष्ट भागातील मतदानावर प्रभाव टाकल्याच्या माहितीदृष्टीने तपास सुरू आहे.
हे सुद्धा वाचा : चक्क कारवाईच्या नावाखाली ‘वसुली’? दंडात्मक कारवाई टाळून पैशांची देवाणघेवाण; सोशल मीडियावर संताप
मुद्देमालावर पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त
बाबा फर्जन यांच्या बंगल्यातून जप्त केलेली कोट्यवधींची रोख रक्कम, दागिने, शस्त्रसाठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी छावणी पोलिसांनी स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. जप्त मुद्देमालावर २४ तास पोलिसांचा पहारा ठेवण्यात आला आहे. पुराव्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप होऊ नये यासाठी खबरदारी घेतली जात आहे.
हे सुद्धा वाचा : ‘लाडकी बहिण’ योजनेवर सत्तेतील सावत्र भावांचा दरोडा, तब्बल 3500 कोटी…; हर्षवर्धन सपकाळांचा गंभीर आरोप