मंगळवार, 14 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • The Police Have Thoroughly Searched Baba Farjans Old House

बाबा फर्जनच्या जुन्या घराची झाडाझडती, मुलगा, युनियन पदाधिकारी अन् पत्नीची चौकशी; चौकशीत काय उघड झाले?

Updated On: Jul 14, 2026 | 01:01 PM IST
जाहिरात
सारांश

दिवंगत बाबा फर्जनच्या मिटमिटा येथील फार्महाऊसमधून जप्त झालेल्या साडेपाच कोटी रुपयांच्या रोख रकमेचा उलगडा करण्यासाठी पोलिसांनी तपासाची व्याप्ती वाढवली आहे.

बाबा फर्जनच्या जुन्या घराची झाडाझडती, मुलगा, युनियन पदाधिकारी अन् पत्नीची चौकशी; चौकशीत काय उघड झाले?

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

छत्रपती संभाजीनगर : दिवंगत बाबा फर्जनच्या मिटमिटा येथील फार्महाऊसमधून जप्त झालेल्या साडेपाच कोटी रुपयांच्या रोख रकमेचा उलगडा करण्यासाठी पोलिसांनी तपासाची व्याप्ती वाढवली आहे. रोहिल्ला गल्लीतील जुन्या घराची झाडाझडती, मुलगा फिरदौस फर्जन दोरडी व निकटवर्तीयांची चौकशी, तसेच प्राप्तिकर विभागाला पाठविलेले पत्र यामुळे तपास निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. निवडणुकांतील आर्थिक व्यवहार आणि कामगार संघटनांमधील मध्यस्थीतून बाबा फर्जनने मोठी संपत्ती उभी केल्याच्या दिशेने तपास सुरू आहे.

 

फार्महाऊसवर गुन्हे शाखेने टाकलेल्या छाप्यात साडेपाच कोटींची रोकड, सोन्याचे दागिने व शस्त्रसाठा जप्त झाल्यानंतर छावणी पोलिसांनी आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी सुरू केली आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक विवेक जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी रोहिल्ला गल्लीतील जुन्या घराची व बर्फ कारखान्याची तीन ते चार तास झाडाझडती घेण्यात आली. घरात कोणतेही शस्त्र किंवा आक्षेपार्ह साहित्य आढळले नाही, तर कारखान्यात भंगार मिळाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

हे सुद्धा वाचा : ‘लाडकी बहिण’ योजनेवर सत्तेतील सावत्र भावांचा दरोडा, तब्बल 3500 कोटी…; हर्षवर्धन सपकाळांचा गंभीर आरोप

चौकशीत काय झाले उघड?

चौकशीदरम्यान शीला फर्जन दोरडी या बाबा फर्जन यांच्या पत्नी असल्याचे सांगितल्यावर फिरदौसने आश्चर्य व्यक्त केले. पहिल्या पत्नीच्या निधनानंतर वडिलांनी दुसरे लग्न केल्याची माहिती कुटुंबालाही नव्हती, असे त्याने पोलिसांना सांगितले.

बाबा फर्जनच्या कामगार युनियनमधील शर्मा नावाच्या पदाधिकाऱ्याचाही जबाब नोंदविण्यात आला. युनियनचे आर्थिक व्यवहार आणि कंपन्यांशी असलेल्या संबंधांबाबत चौकशी झाली. मात्र, जप्त रकमेबाबत माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

राजकीय पक्षांकडून बाबा फर्जनला आर्थिक मदत मिळत होती. त्याबदल्यात विशिष्ट भागातील मतदानावर प्रभाव टाकल्याच्या माहितीदृष्टीने तपास सुरू आहे.

हे सुद्धा वाचा : चक्क कारवाईच्या नावाखाली ‘वसुली’? दंडात्मक कारवाई टाळून पैशांची देवाणघेवाण; सोशल मीडियावर संताप

मुद्देमालावर पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त

बाबा फर्जन यांच्या बंगल्यातून जप्त केलेली कोट्यवधींची रोख रक्कम, दागिने, शस्त्रसाठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी छावणी पोलिसांनी स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. जप्त मुद्देमालावर २४ तास पोलिसांचा पहारा ठेवण्यात आला आहे. पुराव्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप होऊ नये यासाठी खबरदारी घेतली जात आहे.

हे सुद्धा वाचा : ‘लाडकी बहिण’ योजनेवर सत्तेतील सावत्र भावांचा दरोडा, तब्बल 3500 कोटी…; हर्षवर्धन सपकाळांचा गंभीर आरोप

Web Title: The police have thoroughly searched baba farjans old house

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 14, 2026 | 12:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Matheran News : माथेरानमध्ये दूषित पाणी थेट नळातून? साथीच्या आजारांचा धोका, नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर
1

Matheran News : माथेरानमध्ये दूषित पाणी थेट नळातून? साथीच्या आजारांचा धोका, नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर

Mira Bhayandar News : कोट्यवधींच्या निविदा, तरी उघडी चेंबर्स कायम! म्हशीच्या घटनेनंतर मिरा-भाईंदर मनपा पुन्हा वादात
2

Mira Bhayandar News : कोट्यवधींच्या निविदा, तरी उघडी चेंबर्स कायम! म्हशीच्या घटनेनंतर मिरा-भाईंदर मनपा पुन्हा वादात

पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार! ग्रांट रोड क्लस्टर प्रकल्पाची एसआयटी चौकशी करा; मच्छीमार कृती समितीची मागणी
3

पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार! ग्रांट रोड क्लस्टर प्रकल्पाची एसआयटी चौकशी करा; मच्छीमार कृती समितीची मागणी

Mumbai News : मुंबईतील ताज हाॅटेलला उडवण्याची धमकी नक्की कुणी दिली? दाऊद इब्राहिमशी जोडलं जातंय नाव…
4

Mumbai News : मुंबईतील ताज हाॅटेलला उडवण्याची धमकी नक्की कुणी दिली? दाऊद इब्राहिमशी जोडलं जातंय नाव…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बाबा फर्जनच्या जुन्या घराची झाडाझडती, मुलगा, युनियन पदाधिकारी अन् पत्नीची चौकशी; चौकशीत काय उघड झाले?

बाबा फर्जनच्या जुन्या घराची झाडाझडती, मुलगा, युनियन पदाधिकारी अन् पत्नीची चौकशी; चौकशीत काय उघड झाले?

Jul 14, 2026 | 12:59 PM
Farmer Loan Waiver : शेतकरी कर्जमाफीसाठी नवी तारीख जाहीर; कृषीमंत्र्यांनी सांगितले विलंबाचे कारण

Farmer Loan Waiver : शेतकरी कर्जमाफीसाठी नवी तारीख जाहीर; कृषीमंत्र्यांनी सांगितले विलंबाचे कारण

Jul 14, 2026 | 12:54 PM
चक्क कारवाईच्या नावाखाली ‘वसुली’? दंडात्मक कारवाई टाळून पैशांची देवाणघेवाण; सोशल मीडियावर संताप

चक्क कारवाईच्या नावाखाली ‘वसुली’? दंडात्मक कारवाई टाळून पैशांची देवाणघेवाण; सोशल मीडियावर संताप

Jul 14, 2026 | 12:44 PM
सातारा जिल्हा बँक निवडणूक पूर्वतयारीने तालुक्यातील वातावरण ढवळले; ठरावांसाठी बैठकांचे सत्र सुरू

सातारा जिल्हा बँक निवडणूक पूर्वतयारीने तालुक्यातील वातावरण ढवळले; ठरावांसाठी बैठकांचे सत्र सुरू

Jul 14, 2026 | 12:41 PM
Kamali : ‘कमळी’ मालिकेत मोठा ट्विस्ट! सरोजचं पात्र संपणार? गोळी लागण्याच्या सीननंतर योगिनी चौकने सांगितली मनातील भीती

Kamali : ‘कमळी’ मालिकेत मोठा ट्विस्ट! सरोजचं पात्र संपणार? गोळी लागण्याच्या सीननंतर योगिनी चौकने सांगितली मनातील भीती

Jul 14, 2026 | 12:39 PM
Ayodhya Ram Mandir : राम मंदिर दानचोरी प्रकरणात मोठी कारवाई! फक्त चोरच नाही, प्रशासनही रडारवर! SIT लवकरच सादर करणार अंतिम अहवाल

Ayodhya Ram Mandir : राम मंदिर दानचोरी प्रकरणात मोठी कारवाई! फक्त चोरच नाही, प्रशासनही रडारवर! SIT लवकरच सादर करणार अंतिम अहवाल

Jul 14, 2026 | 12:35 PM
US Iran War : ट्रम्प यांचा इराणला आणखी कडक इशारा; आता ‘हे’ महत्त्वपूर्ण ठिकाण हिट लिस्टवर, कधीही होऊ शकतो हल्ला

US Iran War : ट्रम्प यांचा इराणला आणखी कडक इशारा; आता ‘हे’ महत्त्वपूर्ण ठिकाण हिट लिस्टवर, कधीही होऊ शकतो हल्ला

Jul 14, 2026 | 12:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा