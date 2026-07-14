Tech Tips: स्मार्टफोनसोबत मिळणारी इजेक्टर पिन बरीच फायद्याची! Wi-Fi पासून ईयरबड्सपर्यंत... अनेक समस्या चुटकीसरशी होतील दूर

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जर तुमचा वायफाय राऊटर योग्य पद्धतीने काम करत नसेल किंवा इंटरनेटमध्ये वारंवार समस्या येत असेल तर ही पिन तुमची समस्या सोडणवण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. सहसा, सर्व राऊटर्सच्या मागील बाजूला एक छोटं रिसेट बटन असतं, जे बॉडीमध्ये आतल्या बाजूला सेट केलेलं असते. तुम्ही सिम इजेक्टर टूल त्या खाचेत घालून 10 सेकंदांपर्यंत दाबून ठेवले तर राऊटर फॅक्ट्री सेटिंग्सवर रिसेट होतो. लक्षात ठेवा की, वायफाय राऊटर रिसेट केल्यानंतर तुम्ही सेव्ह केलेला नेटवर्क पासवर्ड काढून टाकला जाईल आणि तुम्हाला हा पासवर्ड पुन्हा सेट करावा लागेल. (फोटो सौजन्य – AI Created)
अनेक वायरलेस ईयरबड्स आणि त्यांच्या चार्जिंग केसमध्ये एक छोटे हिडन रीसेट बटन असते. जेव्हा ईयरबड्स फोनसोबत कनेक्ट करण्यात समस्या येत असतील तर तुम्ही सिम इजेक्टर टूलच्या मदतीने हे बटन दाबून ईयरबड्स रीसेट करून पुन्हा एकदा स्मार्टफोनसोबत कनेक्ट करू शकता.
केवळ राऊटर किंवा ईयरबड्स नाही, तर अनेक टॅब्लेट्स, पोर्टेबल गॅजेट्स आणि नेटवर्किंग डिव्हाईसमध्ये देखील असे रिसेट बटन दिले जातात, जे बोटाने प्रेस केले जाऊ शकत नाही. अशावेळी सिम पिन एक परफेक्ट टूल ठरते.
जर तुमच्याकडे कटर किंवा कात्री नसेल आणि तुम्हाला कूरियर किंवा पार्सल खोलायचे असेल तर तुम्ही सिम इजेक्टर पिनच्या टोकदार भागाचा वापर करू शकता. याच्या मदतीने तुम्ही पॅकेजिंग टेप, प्लास्टिक रॅपिंग किंवा एखाद्या बॉटलचे सिल अगदी सहजपणे खोलू शकतो. पण याचा वापर करताना काळजी घेणं गरजेचे आहे, अन्यथा इजा होऊ शकते.
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ही पिन आप्तकालीन परिस्थितीत छोट्या – मोठ्या कामांत मदत करू शकते. याच्या मदतीने तुम्ही छोटे स्क्रू खोलू शकता, एखादी अत्यंत छोटी वस्तू उचलू शकता किंवा सरकवू शकता. फोनचा स्पीकर किंवा चार्जिंग पोर्टच्या बाजूला जमा झालेली धूळ काढू शकता.