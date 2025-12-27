Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Bsnl Launched Special Recharge Plan On The Occasion Of Christmas And New Year Users Will Get 100gb Free Data Tech News Marathi

BSNL Recharge Plan: नव्या वर्षानिमित्त टेलिकॉम कंपनीची खास ऑफर! या प्लॅन्समध्ये यूजर्सना फ्री मिळणार 100GB डेटा, असा घ्या फायदा

BSNL कंपनी पुन्हा एकदा त्यांच्या यूजर्ससाठी एक नवीन ऑफर घेऊन आली आहे. या ऑफरमध्ये यूजर्सना 100GB डेटा फ्री मिळणार आहे. कंपनी त्यांच्या काही प्रीपेड प्लॅनमध्ये जास्तीच डेटा ऑफर करत आहे. या ऑफरबाबत आता जाणून घेऊया.

Updated On: Dec 27, 2025 | 01:05 PM
BSNL Recharge Plan: नव्या वर्षानिमित्त टेलिकॉम कंपनीची खास ऑफर! या प्लॅन्समध्ये यूजर्सना फ्री मिळणार 100GB डेटा, असा घ्या फायदा

BSNL Recharge Plan: नव्या वर्षानिमित्त टेलिकॉम कंपनीची खास ऑफर! या प्लॅन्समध्ये यूजर्सना फ्री मिळणार 100GB डेटा, असा घ्या फायदा

Follow Us:
Follow Us:
  • नवीन वर्ष आणि ख्रिसमसच्या निमित्ताने एक नवीन ऑफर लाँच
  • अधिकृत एक्स अकाऊंटवर पोस्ट करत दिली माहिती
  • 23 हून अधिक ओटीटी अ‍ॅप्सचा अ‍ॅक्सेस
भारत संचार निगम लिमिटेड म्हणजेच BSNL या सरकारी टेलिकॉम कंपनीने नवीन वर्ष आणि ख्रिसमसच्या निमित्ताने एक नवीन ऑफर लाँच केली आहे. कंपनीची ही खास ऑफर प्रीपेड युजर्ससाठी आहे. कंपनी त्यांच्या काही प्रीपेड प्लॅनमध्ये जास्तीचा डेटा ऑफर करत आहे. कंपनी BiTV वाल्या प्रीपेड प्लॅनमध्ये युजर्सना 100GB फ्री डेटा ऑफर करत आहे. याशिवाय युजर्सना 400 हून अधिक लाईव्ह टीव्ही चॅनल्स आणि ओटीटी अ‍ॅप्सचे फ्री सब्सक्रिप्शन देखील ऑफर करत आहे. सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL ने त्यांच्या या नवीन ऑफरबाबत अधिकृत एक्स अकाऊंटवर देखील पोस्ट करत माहिती शेअर केली आहे.

Xiaomi Watch 5: स्मार्टवॉच मॉनिटर करणार मसल हेल्थ! EMG सेन्सरने बदलणार फिटनेस गेम, Xiaomi च्या नव्या डिव्हाईसची सर्वत्र चर्चा

BSNL ची खास ऑफर

BSNL India ने त्यांच्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवर BiTV प्लानमध्ये मिळणाऱ्या ऑफरबाबत माहिती दिली आहे. ही ऑफर 24 डिसेंबरपासून सुरू झाली असून 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सुरू राहणार आहे. या प्लॅनमध्ये युजर्सना फ्री चॅनलसह डेटा देखील ऑफर केला जाणार आहे. BSNL BiTV प्लॅनबद्दल बोलायचं झालं तर या प्लॅनची किंमत 251 रुपये आहे. या प्लॅनमध्ये युजर्सना 400 हून अधिक लाईव्ह टीव्ही चॅनेलचा अ‍ॅक्सेस दिला जाणार आहे. यामध्ये अनेक प्रीमियम टीव्ही चॅनेलचा समावेश आहे. यासोबतच यामध्ये 23 हून अधिक ओटीटी अ‍ॅप्सचा अ‍ॅक्सेस दिला जाणार आहे. ज्यामध्ये जियो हॉटस्टार, सोनी लिव इत्यादींचा समावेश आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

फ्री डेटा ऑफर

BSNL ने नवीन वर्षाच्या निमित्ताने काही खास प्रीपेड प्लॅनसह फ्री डेटा ऑफर करण्याची घोषणा केली आहे. युजर्सना कंपनीच्या निवडक 2GB आणि 2.5GB डेली डेटा वाल्या प्लॅनमध्ये अनुक्रमे 2.5GB आणि 3GB डेली डेटा ऑफर केला जाणार आहे. कंपनीने त्यांच्या STV 225, STV 347, STV 485 आणि PV 2399 वाल्या प्लॅनमध्ये ही ऑफर दिली आहे. 225 रुपयांचा प्लॅन 30 दिवसांच्या व्हॉलिडिटीसह ऑफर केला जातो. या प्लॅनमध्ये युजर्सना आता रोज 2.5GB ऐवजी 3GB डेटा मिळणार आहे. यामध्ये युजर्सना पूर्ण भारतात अनलिमिटेड कॉलिंग आणि फ्री नॅशनल रोमिंगसह डेली 100 फ्री SMS चा लाभ मिळणार आहे.

राक्षसी बॅटरीसह लाँच झाले हे स्मार्टफोन्स! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आणि 6.83-इंच डिस्प्ले… जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

BSNL च्या 347, 485 आणि 2399 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये युजर्सना आता 2GB डेली डेटाऐवजी 2.5GB डेटा ऑफर केला जाणार आहे. या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री नॅशनल रोमिंग आणि डेली 100 फ्री एसएमएस देखील ऑफर केले जाणार आहे. 347 रुपयांच्या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 50 दिवस, 485 रुपयांच्या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 72 दिवस आणि 2399 रुपयांच्या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 365 दिवस आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: BSNL कोणत्या सेवा देते?

    Ans: मोबाईल, लँडलाईन, ब्रॉडबँड, FTTH आणि एंटरप्राइज सेवा.

  • Que: BSNL 4G/5G कधी येणार?

    Ans: BSNL 4G सेवा टप्प्याटप्प्याने सुरू असून 5G ची तयारी सुरू आहे.

  • Que: BSNL चे रिचार्ज प्लॅन स्वस्त आहेत का?

    Ans: होय, BSNL चे प्लॅन किफायतशीर मानले जातात.

Web Title: Bsnl launched special recharge plan on the occasion of christmas and new year users will get 100gb free data tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 01:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर
1

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर

Jio Recharge Plan: नवा मंथली प्लॅन यूजर्ससाठी ठरणार खास! युट्यूब प्रिमियमपासून डेटा-कॉलिंगपर्यंत यूजर्सना मिळणार ओटीटीची मजा
2

Jio Recharge Plan: नवा मंथली प्लॅन यूजर्ससाठी ठरणार खास! युट्यूब प्रिमियमपासून डेटा-कॉलिंगपर्यंत यूजर्सना मिळणार ओटीटीची मजा

Airtel Recharge Plan: हे आहेत 1.5GB डेली डेटा ऑफर करणारे बेस्ट रिचार्ज प्लॅन! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे, वाचा किंमत
3

Airtel Recharge Plan: हे आहेत 1.5GB डेली डेटा ऑफर करणारे बेस्ट रिचार्ज प्लॅन! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे, वाचा किंमत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dhurandhar 2: रणवीर सिंहच्या चित्रपटात Vicky Kaushalची धमाकेदार एन्ट्री, साकारणार महत्त्वाची भूमिका

Dhurandhar 2: रणवीर सिंहच्या चित्रपटात Vicky Kaushalची धमाकेदार एन्ट्री, साकारणार महत्त्वाची भूमिका

Jan 21, 2026 | 11:03 AM
Union Budget 2026: अर्थसंकल्प 2026 गृहनिर्माण मागणी आणि शहरी विकास टिकवण्यासाठी विकासकांकडून धोरणात्मक पाठिंब्याची मागणी

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प 2026 गृहनिर्माण मागणी आणि शहरी विकास टिकवण्यासाठी विकासकांकडून धोरणात्मक पाठिंब्याची मागणी

Jan 21, 2026 | 11:00 AM
Nashik Crime: वडिलांच्या निधनानंतर १५ दिवसांतच २१ वर्षीय मुलाने विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

Nashik Crime: वडिलांच्या निधनानंतर १५ दिवसांतच २१ वर्षीय मुलाने विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

Jan 21, 2026 | 10:55 AM
India-EU FTA: ‘Mother Of All Deals’ पूर्णत्वाकडे; भारताची अर्थकारणात मोठी झेप, जागतिक अर्थव्यवस्थेत 25% वाटा अन् निर्यातीत वाढ

India-EU FTA: ‘Mother Of All Deals’ पूर्णत्वाकडे; भारताची अर्थकारणात मोठी झेप, जागतिक अर्थव्यवस्थेत 25% वाटा अन् निर्यातीत वाढ

Jan 21, 2026 | 10:54 AM
आता पुन्हा बोलता येणार! आधुनिक कर्करोग उपाय, आवाज वाचवण्याची नवी शक्यता झाली जागृत, कारणं आणि उपचार

आता पुन्हा बोलता येणार! आधुनिक कर्करोग उपाय, आवाज वाचवण्याची नवी शक्यता झाली जागृत, कारणं आणि उपचार

Jan 21, 2026 | 10:49 AM
पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले

पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले

Jan 21, 2026 | 10:44 AM
OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर

OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर

Jan 21, 2026 | 10:33 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM