Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Vi 99 Rupees Data Voucher Unlimited Data For 2 Days With Validity Boost A Value Deal For Heavy Users Tech News Marathi

Vi Recharge Plan: 100 रुपयांहून कमी किंमत आणि भरपूर फायदे… डेटा ऑफर्समुळे ग्राहक खुश; Jio-Airtel ला देणार टक्कर

वोडाफोन आइडियाने आपल्या ग्राहकांसाठी 99 रुपयांचा डेटा वाऊचर अधिक फायदेशीर बनवला आहे. कमी किंमतीत 2 दिवसांची व्हॅलिडिटी आणि अनलिमिटेड डेटा देणारा हा प्लॅन जास्त इंटरनेट वापरणाऱ्या यूजर्ससाठी मोठा फायदा ठरणार आहे.

Updated On: May 04, 2026 | 01:35 PM
Vi Recharge Plan: 100 रुपयांहून कमी किंमत आणि भरपूर फायदे... डेटा ऑफर्समुळे ग्राहक खुश; Jio-Airtel ला देणार टक्कर

Vi Recharge Plan: 100 रुपयांहून कमी किंमत आणि भरपूर फायदे... डेटा ऑफर्समुळे ग्राहक खुश; Jio-Airtel ला देणार टक्कर

Follow Us:
Follow Us:
  • Vi च्या 99 रुपयांच्या डेटा वाऊचरमध्ये अनलिमिटेड डेटा ऑफर केला जात आहे.
  • या प्लॅनवर फेयर यूसेज पॉलिसी लागू असून ठराविक मर्यादेनंतर इंटरनेट स्पीड कमी होतो.
  • हा डेटा प्लॅन वापरण्यासाठी यूजर्सकडे आधीपासून अ‍ॅक्टिव्ह बेस प्लॅन असणे आवश्यक आहे.
टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडियाने लोकप्रिय 99 रुपयांचा डेटा वाऊचर प्लॅन आता नव्या फायद्यांसह सादर केला आहे. आता ग्राहकांना या प्लॅनमध्ये 2 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाणार आहे. तसेच या प्लॅनमध्ये ग्राहकांना आता 2 दिवसांसाठी अनलिमिटेड डेटाचा फायदा मिळणार आहे. ज्या यूजर्सना जास्त डेटाची आवश्यकता असते अशा यूजर्ससाठी हा प्लॅन पावरफुल बूस्टर प्रमाणे काम करतो. पण लक्षात ठेवा की तुम्हाला या प्लॅनचा फायदा घ्यायचा असेल तर तुमच्या फोनमध्ये अ‍ॅक्टिव्ह बेस प्लॅन असणं गरजेचं आहे. या रिचार्ज ऑफरसह आता टेलिकॉम कंपन्या देशातील आघाडीच्या टेलिकॉम कंपन्यांना टक्कर देणार आहे.

Amazon Great Summer Sale 2026: आता नाही तर कधीच नाही! स्मार्टफोन्सपासून होम अप्लायंसेजपर्यंत… डिस्काऊंट आणि ऑफर्ससह करा खरेदी

ज्या यूजर्सना जास्त डेटाची आवश्यकता असते, अशा यूजर्सना आकर्षित करण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. यापूर्वी कंपनी या डेटा प्लॅनमध्ये यूजर्सना लिमिटेड डेटा ऑफर करत होती. मात्र फायद्यांमध्ये बदल करण्यात आले असून हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना अनलिमिटेड डेटा मिळणार आहे. या बदलांमुळे आता हा रिचार्ज प्लॅन ग्राहकांसाठी ‘वॅल्यू फॉर मनी’ डील ठरणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

Vi च्या 99 रुपयांच्या डेटा वाऊचरमध्ये काय आहे

Vi च्या 99 रुपयांच्या डेटा वाऊचरवर फेयर यूसेज पॉलिसी लागू केली जाते. याचा अर्थ असा आहे की, एका मर्यादित कमर्शियल लिमिटपर्यंत सुपरफास्ट स्पीड मिळणार आहे. यानंतर स्पीड थोडी कमी होणार आहे. यामुळे नेटवर्क स्टेबल राहते आणि कोणत्या एका यूजरमुळे क्षेत्रातील दुसऱ्या यूजर्सच्या इंटरनेट स्पीडवर कोणताही परिणाम होत नाही. तुम्ही जर हा प्लॅन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर लक्षात ठेवा की, तुम्ही फक्त हाच प्लॅन खरेदी करू शकत नाही. यासाठी तुमच्या फोनमध्ये दुसरा प्लॅन अ‍ॅक्टिव्ह असणं अतिशय गरजेचे आहे. तुमच्या बेस प्लॅनची व्हॅलिडीटी संपली असेल तर तुम्ही अनलिमिटेड डेटाचा फायदा घेऊ शकत नाही. ज्या यूजर्सना प्रवासात डेटाची आवश्यकता असते त्यांच्यासाठी हा प्लॅन अतिशय फायद्याचा ठरणार आहे. तसेच व्हिडीओ स्ट्रिमिंग आणि गेमिंगसाठी देखील हा प्लॅन अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे.

Aaple Sarkar Portal: ‘आपले सरकार’ पोर्टल ६ दिवसांपासून ठप्प! नागरिक त्रस्त, हजारो कामे अडकली

Vi चा 99 रुपयांचा डेटा वाउचर कसा कराल अ‍ॅक्टिव्हेट?

हा प्लॅन अ‍ॅक्टिव्हेट करण्याची प्रोसेस अतिशय सोपी आहे. तुम्ही Vi च्या मोबाईल अ‍ॅपद्वारे तुम्ही हा प्लॅन खरेदी करू शकतात. या अ‍ॅपमधील डेटा सेक्शनमध्ये तुम्हाला 99 रुपयांचा डेटा व्हाऊचर पर्याय मिळणार आहे. डेटा व्हाऊचर खरेदी केल्यानंतर पेमेंट करण्यासाठी तुम्ही यूपीआय, क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बँकिंगचा वापर करू शकणार आहात. तुम्ही पेमेंट पूर्ण केल्यानंतर तुमच्या अकाऊंटमध्ये अनलिमिटेड डेटा अ‍ॅड होणार आहे.

Web Title: Vi 99 rupees data voucher unlimited data for 2 days with validity boost a value deal for heavy users tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 01:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स
1

Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स

Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…
2

Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

Free Fire MAX: गेममध्ये करताय Assault Rifle चा वापर? या टिप्स नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचा विजय निश्चित
3

Free Fire MAX: गेममध्ये करताय Assault Rifle चा वापर? या टिप्स नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचा विजय निश्चित

काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स
4

काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय

iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय

May 18, 2026 | 02:57 PM
Agniveer Salary :भारतीय सैन्यात अग्निवीरांना पगार आणि निवृत्तीनंतर ‘सेवा निधी’ पॅकेज किती मिळते? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Agniveer Salary :भारतीय सैन्यात अग्निवीरांना पगार आणि निवृत्तीनंतर ‘सेवा निधी’ पॅकेज किती मिळते? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 18, 2026 | 02:48 PM
Road Safety: घाटात गाडी चालवताना ‘या’ 5 चुका पडतील महागात; इंजिन आणि क्लच होईल निकामी, प्रवास बेरंग होण्यापूर्वी वाचा ‘हा’ रिपोर्ट

Road Safety: घाटात गाडी चालवताना ‘या’ 5 चुका पडतील महागात; इंजिन आणि क्लच होईल निकामी, प्रवास बेरंग होण्यापूर्वी वाचा ‘हा’ रिपोर्ट

May 18, 2026 | 02:45 PM
Yogi Adityanath : ‘नमाज पढायची असेल तर शिफ्टमध्ये वाचा, नाहीतर…’ नमाजवरून CM योगी आदित्यनाथांचा मोठा इशारा

Yogi Adityanath : ‘नमाज पढायची असेल तर शिफ्टमध्ये वाचा, नाहीतर…’ नमाजवरून CM योगी आदित्यनाथांचा मोठा इशारा

May 18, 2026 | 02:41 PM
“अजिदादांवर बोलणारा नेता कितीही मोठा असला तरी…” रोहित पवारांनी केलेल्या ‘ऑडिओ क्लिप’च्या दाव्यावरून अमोल मिटकरींचा थेट इशारा

“अजिदादांवर बोलणारा नेता कितीही मोठा असला तरी…” रोहित पवारांनी केलेल्या ‘ऑडिओ क्लिप’च्या दाव्यावरून अमोल मिटकरींचा थेट इशारा

May 18, 2026 | 02:37 PM
Mhaswad News: गतीरोधकाचा प्रश्न हवेतच, विरला सोशीक जनतेची आभाळभर सहनशीलता

Mhaswad News: गतीरोधकाचा प्रश्न हवेतच, विरला सोशीक जनतेची आभाळभर सहनशीलता

May 18, 2026 | 02:34 PM
CSK vs SRH: चेपॉकवर रंगणार हायव्होटेज सामना; कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घ्या

CSK vs SRH: चेपॉकवर रंगणार हायव्होटेज सामना; कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घ्या

May 18, 2026 | 02:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM