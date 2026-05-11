Gold & Copper Production: बाप रे… भारताच्या जमिनीतून तब्बल इतकं सोनं आणि तांबं निघतं! ५ वर्षांचा रिपोर्ट पाहून थक्क व्हाल

भारताकडे प्रत्यक्षात सोन्याचा साठा किती आहे? आणि ज्या 'तांब्या'ला म्हणजेच Copper ला पंतप्रधानांनी 'भविष्याचे सोने' म्हणून गौरवलेले आहे, त्या तांब्याची सध्याची स्थिती नेमकी काय आहे? सविस्तर जाणून घेऊयात...

Updated On: May 11, 2026 | 12:45 PM
  • मोदींकडून जनतेला वस्तू वापराबाबत संयम बाळगण्याचं आवाहन
  • सोन्यासंदर्भात मोदींनी काय केलं मार्गदर्शन?
  • २८ सोन्याच्या आणि ११ तांब्याच्या खाणपट्ट्यांचे वाटप
Gold & Copper Production:  भारतच नाही तर संपूर्ण जग सध्या जागतिक स्तरावर सुरु असलेल्या युद्धाचा सामना करत आहे. त्यामुळे बऱ्याच गोष्टींची टंचाई पाहायला मिळत आहे. याचा परिणाम महागाईचा भडका, आणि वस्तूंचा तुटवडा यांच्या स्वरुपात होताना दिसत आहे. आखाती संकटामुळे उद्भवणाऱ्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय आव्हानांचा सामना करण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला वस्तूंच्या वापराबाबत संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. या आवाहनादरम्यान, त्यांनी लोकांना पुढील वर्षभर सोन्याची खरेदी करणे टाळण्याचीही विनंती केली; कारण अशा खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर डॉलर्समध्ये पैसे मोजावे लागतात आणि याचा परिणाम देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर होत असतो. यामुळे साहजिकच हा प्रश्न उपस्थित होतो की भारताकडे प्रत्यक्षात सोन्याचा साठा किती आहे? आणि ज्या ‘तांब्या’ला म्हणजेच Copper ला पंतप्रधानांनी ‘भविष्याचे सोने’ म्हणून गौरवलेले आहे, त्या तांब्याची सध्याची स्थिती नेमकी काय आहे? सविस्तर जाणून घेऊयात…

सोन्यासंदर्भात मोदींनी काय केलं मार्गदर्शन?

पंतप्रधान मोदींनी देशवासियांना बहुमोल असं मार्गदर्शन केलं. त्यांनी सोन्याच्या संदर्भात बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले की, भारत हा या मौल्यवान धातूचा जगातील सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. सोन्याच्या खरेदीसाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च करावे लागते. परिणामी, आपण सोन्याची खरेदी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी पुढे ढकलावी असं आवाहन त्यांनी केलं. असं केलं तरच आपण अब्जावधी डॉलर्सच्या परकीय चलनाची बचत करू शकू. त्याचप्रमाणे, त्यांनी तांब्याबाबत बोलताना महत्त्वाची गोष्ट नमून केली की तांब्याला भविष्याचे सोनं असं संबोधण्यात आलं. त्यांनी ही गोष्ट निदर्शनास आणून दिली की, या डिजिटल युगात इलेक्ट्रिक वाहने आणि सौर पॅनेलसाठी तांबे हे एक अत्यावश्यक घटक बनले आहे. म्हणूनच, देशांतर्गत खाणकामावर भर दिला पाहिजे आणि परदेशातून तांब्याची आयात करण्यापेक्षा देशांतर्गत उत्पादनाला प्राधान्य दिले पाहिजे. तरचा या महत्त्वाच्या घडीला भारत टिकून राहू शकतो आणि या घडीचा सामना करु शकतो.

भारतात सोनं आणि तांब्याचं उत्पादन

वर्ष गोल्ड/किलोग्राम कॉपर/टन
2020-21 1127 108718
2021-22 1407 115313
2022-23 1433 112745
2023-24 1586 125230
2024-25  1627 105012

दरम्यान, २०२३-२४ या वर्षात सोन्याचे उत्पादन १,५०० किलोग्रॅमचा टप्पा ओलांडून पुढे गेले होतं. त्या वर्षात सोन्याचे उत्पादन १,५८६ किलोग्रॅम इतके नोंदवण्यात आलं होतं. २०२४-२५ मध्ये, सोन्याचे उत्पादन वाढून १,६२७ किलोग्रॅमवर ​​पोहोचलं होतं.

२८ सोन्याच्या आणि ११ तांब्याच्या खाणपट्ट्यांचे वाटप

केंद्र सरकारने नमूद केले की, सोने आणि तांबे यांसह विविध खनिजांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. या उपाययोजनांमध्ये Exploration Licence regime चा समावेश केला गेला आहे. ही प्रणाली महत्त्वपूर्ण आणि भूगर्भात खोलवर असलेल्या क्षेत्रांमध्ये खनिजांचे प्राथमिक सर्वेक्षण आणि शोधकार्य करण्यास परवानगी देते. हे कार्य ‘अधिसूचित खाजगी अन्वेषण संस्थां’द्वारे म्हणजेच NPEAs संस्थेद्वारे पार पाडले जाते आणि त्यासाठी लागणारा निधी ‘राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण आणि विकास न्यासा’द्वारे पुरवला जातो.
सरकारने पुढे असेही नमूद केलंय की, २०१५ पासून आतापर्यंत तांब्याच्या ११ आणि सोन्याच्या २८ खाणपट्ट्यांचा लिलाव करण्यात आला आहे.

तांब्याच्या उत्पादनामधील चढ-उतार

तांब्याच्या उत्पादनाचा विचार करता, तांब्याच्या खनिजाच्या उत्खनन कार्याची उत्पादकता आणि सुरक्षा या दोन्ही बाबी वाढवण्यासाठी अत्याधुनिक ‘पेस्ट फिल’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. २०२०-२१ या वर्षात तांब्याचे उत्पादन १,०८,७१८ टन इतकं होतं, तर २०२१-२२ मध्ये ते वाढून १,१५,३१३ टन इतकं झालं आहे. २०२२-२३ मध्ये उत्पादन १,१२,७४५ टनांपर्यंत आणि २०२३-२४ मध्ये १,२५,२३० टनांपर्यंत पोहोचले. पण २०२४-२५ या वर्षात उत्पादनात घट झाली असून, केवळ १,०५,०१२ टन तांब्याचे उत्पादन झाले.
खाण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेली ‘हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड’ ही संस्था तांब्याच्या उत्खनन कार्यात सक्रियपणे सहभागी आहे आणि तांब्याच्या खनिजाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी तिने विविध उपाययोजना अंमलात आणल्या आहेत. असे असले तरी, HCL च्या निर्गुंतवणुकीबाबतचा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

Published On: May 11, 2026 | 12:45 PM

ठाकरे गटाकडून समृद्धी महामार्गावर कांदा प्रश्नासाठी आंदोलन, 'नाफेड'मार्फत कांदा खरेदीची मागणी, पोलिसांकडून अंबादास दानवे ताब्यात

Rear-End Collisions: वाहतूक कोंडीत अपघात झाल्यास नुकसान भरपाई कोण देणार?' जाणून घ्या काय सांगतो नियम!

Airport बाहेर आला हात जोडले अन् थेट…; Alia Bhatt च्या ट्रोलर्सना उत्तर देताना Ranbir चा व्हिडिओ Viral

CBSE चा ऐतिहासिक निर्णय! आता फक्त १०० रुपयांत पाहा तुमची उत्तरपत्रिका; पेपर पुनर्तपासणीची फी देखील केली कमी..

IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?

Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

