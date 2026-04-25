iPhone आणि iPad यूजर्ससाठी मोठं सरप्राईज! हा जबरदस्त गेम अखेर लाँच, आता मोबाईलवरच अनुभवा कन्सोलसारखा थरार

Control Ultimate Edition: आयफोन आणि आयपॅड यूजर्ससाठी एक जबरदस्त गेम आता मोबाईलवर उपलब्ध झाला आहे. या गेममुळे तुम्हाला थेट स्मार्टफोनवरच कन्सोलसारखा दमदार आणि थरारक अनुभव घेता येणार आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 09:46 AM
  • रेमिडी एंटरटेनमेंटने हा गेम आयफोन आणि आयपॅडसाठी ऑप्टिमाइझ करून टच कंट्रोल आणि स्मूथ गेमप्ले दिला आहे.
  • सुमारे 45GB साईज असलेला हा गेम खेळण्यासाठी लेटेस्ट iOS आणि A17 Pro किंवा M-series चिप आवश्यक आहे.
  • भारतात सुमारे 499 रुपयांत उपलब्ध असलेला हा गेम एकदा खरेदी केल्यावर सर्व Apple डिव्हाइसवर खेळता येतो.
आयफोन आणि आयपॅड यूजर्ससाठी आनंदाची बातमी आहे. आता या युजर्सना देखील त्यांच्या डिव्हाईसवर कंट्रोल अल्टीमेट एडिशन गेम खेळण्याचा आनंद मिळणार आहे. कारण हा मोबाईल गेम आता आयफोन आणि आयपॅड युजर्ससाठी देखील लाँच करण्यात आला आहे.

गेमिंग कंपनीची अधिकृत घोषणा

रेमिडी एंटरटेनमेंटने अधिकृतपणे घोषणा करत हा गेम आता अ‍ॅपल डिव्हाईससाठी देखील लाँच केला आहे. विशेष म्हणजे हा गेम पूर्णपणे मोबाईलसाठी ऑप्टिमाइझ करण्यात आला आहे. म्हणजेच गेममध्ये टच कंट्रोल, नवीन इंटरफेस आणि स्मूथ गेमप्ले देण्यात आला आहे. गेमिंग कंपनीच असं म्हणणं आहे की, छोट्या स्क्रीनवर देखील गेमची इंटेंसिटी आणि अनप्रेडिक्टेबल अनुभव पूर्वीसारखाच असणार आहे. यामुळे प्लेयर्सना कॅन्सोलसारखा अनुभव मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

इतका आहे गेमचा आकार

या मोबाईल वर्जनमध्ये युजर्सना टच कंट्रोलसह बाहेरील गेम कंट्रोलरचा सपोर्ट देखील मिळणार आहे. याचा अर्थ तुम्ही स्क्रीनवर खेळू शकता किंवा कंट्रोलर जोडून कॅन्सोलसारखा अनुभव मिळवू शकता. याशिवाय हा एक ‘युनिवर्सल परचेस’ गेम आहे. याचा अर्थ असा आहे की, एकदा खरेदी केल्यानंतर तुम्ही हा गेम आयफोन, आयपॉड आणि मॅक या तिन्हीवर खेळू शकता. गेमचा आकार सुमारे 45GB पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे हा गेम डाउनलोड करण्यापूर्वी फोनमधील स्टोरेज तपासा.

प्लेअर्सकडे लेटेस्ट वर्जन असणं गरजेचं

तुम्हाला जर हा गेम खेळायचा असेल तर तुमच्या आयफोनमध्ये आयओएस 26.1किंवा त्याहून लेटेस्ट वर्जन असणं गरजेचं आहे. याशिवाय तुमच्या डिव्हाईसमध्ये A17 Pro किंवा त्याहून पावरफुल चिपसेट असणं देखील गरजेचं आहे. याचा अर्थ असा आहे की, गेम केवळ नवीन आणि पावरफुल आयफोन्स जसे आयफोन 15 प्रो आणि त्याहून लेटेस्ट मॉडेल्समध्ये खेळला जाऊ शकतो. तर आयपॅड यूजर्सकडे आयपॅडओएस किंवा त्याहून नवीन वर्जन आणि एम-सिरीज चिप किंवा ए 17 प्रो चिप असणं गरजेचं आहे. याचा अर्थ असा आहे की, जर तुम्हाला स्मूथ गेमिंग अनुभव पाहिजे असेल तर हाय एंड डिव्हाईस असणं गरजेचं आहे.

गेमची किंमत किती आहे?

भारतात या गेमची किंमत सुमारे 499 रुपये ठेवण्यात आली आहे. गेमचे फीचर्स आणि जबरदस्त अनुभवाच्या हिशोबाने ही किंमत अतिशय किरकोळ मानली जात आहे. कंट्रोल गेम पहिल्यांदा पीसी, पीएस 4 आणि एक्सबॉक्स वनवर लाँच करण्यात आला होता. यानंतर गेमचे अल्टीमेट एडिशन सादर करण्यात आले. यामध्ये गेमसोबतच दोन एक्सपेंशन आणि अनेक अपडेट समाविष्ट आहेत. आता तेच संपूर्ण पॅकेज मोबाईलवर उपलब्ध आहे, ज्यामुळे चाहत्यांना कुठेही खेळाचा आनंद घेता येतो.

Published On: Apr 25, 2026 | 09:46 AM

CBSE चा मोठा निर्णय! आता विद्यार्थ्यांसाठी ३ भाषा शिकणं अनिवार्य; गणित आणि विज्ञानाचा पॅटर्नही बदलला

CBSE चा मोठा निर्णय! आता विद्यार्थ्यांसाठी ३ भाषा शिकणं अनिवार्य; गणित आणि विज्ञानाचा पॅटर्नही बदलला

May 17, 2026 | 09:18 AM
नवीन Skoda Kushaq खरेदी करायची आहे? 2 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण गणित

नवीन Skoda Kushaq खरेदी करायची आहे? 2 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण गणित

May 17, 2026 | 09:16 AM
Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ

Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ

May 17, 2026 | 09:13 AM
Shani Nakshtra Parivartan: शनि रेवती नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता

Shani Nakshtra Parivartan: शनि रेवती नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता

May 17, 2026 | 09:10 AM
Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…

Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…

May 17, 2026 | 09:05 AM
बनारसच्या घाटावर आस्थेचं अद्भुत दृश्य; विजांचा कडकडाट अन् मुसळधार पावसातही दुमदुमत राहिली गंगा आरती; Video Viral

बनारसच्या घाटावर आस्थेचं अद्भुत दृश्य; विजांचा कडकडाट अन् मुसळधार पावसातही दुमदुमत राहिली गंगा आरती; Video Viral

May 17, 2026 | 09:05 AM
मराठी इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई यांची जयंती; जाणून घ्या १७ मे चा इतिहास

मराठी इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई यांची जयंती; जाणून घ्या १७ मे चा इतिहास

May 17, 2026 | 08:42 AM

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM