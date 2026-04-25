iPhone आणि iPad यूजर्ससाठी मोठं सरप्राईज! हा जबरदस्त गेम अखेर लाँच, आता मोबाईलवरच अनुभवा कन्सोलसारखा थरार

रेमिडी एंटरटेनमेंटने अधिकृतपणे घोषणा करत हा गेम आता अॅपल डिव्हाईससाठी देखील लाँच केला आहे. विशेष म्हणजे हा गेम पूर्णपणे मोबाईलसाठी ऑप्टिमाइझ करण्यात आला आहे. म्हणजेच गेममध्ये टच कंट्रोल, नवीन इंटरफेस आणि स्मूथ गेमप्ले देण्यात आला आहे. गेमिंग कंपनीच असं म्हणणं आहे की, छोट्या स्क्रीनवर देखील गेमची इंटेंसिटी आणि अनप्रेडिक्टेबल अनुभव पूर्वीसारखाच असणार आहे. यामुळे प्लेयर्सना कॅन्सोलसारखा अनुभव मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
या मोबाईल वर्जनमध्ये युजर्सना टच कंट्रोलसह बाहेरील गेम कंट्रोलरचा सपोर्ट देखील मिळणार आहे. याचा अर्थ तुम्ही स्क्रीनवर खेळू शकता किंवा कंट्रोलर जोडून कॅन्सोलसारखा अनुभव मिळवू शकता. याशिवाय हा एक ‘युनिवर्सल परचेस’ गेम आहे. याचा अर्थ असा आहे की, एकदा खरेदी केल्यानंतर तुम्ही हा गेम आयफोन, आयपॉड आणि मॅक या तिन्हीवर खेळू शकता. गेमचा आकार सुमारे 45GB पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे हा गेम डाउनलोड करण्यापूर्वी फोनमधील स्टोरेज तपासा.
तुम्हाला जर हा गेम खेळायचा असेल तर तुमच्या आयफोनमध्ये आयओएस 26.1किंवा त्याहून लेटेस्ट वर्जन असणं गरजेचं आहे. याशिवाय तुमच्या डिव्हाईसमध्ये A17 Pro किंवा त्याहून पावरफुल चिपसेट असणं देखील गरजेचं आहे. याचा अर्थ असा आहे की, गेम केवळ नवीन आणि पावरफुल आयफोन्स जसे आयफोन 15 प्रो आणि त्याहून लेटेस्ट मॉडेल्समध्ये खेळला जाऊ शकतो. तर आयपॅड यूजर्सकडे आयपॅडओएस किंवा त्याहून नवीन वर्जन आणि एम-सिरीज चिप किंवा ए 17 प्रो चिप असणं गरजेचं आहे. याचा अर्थ असा आहे की, जर तुम्हाला स्मूथ गेमिंग अनुभव पाहिजे असेल तर हाय एंड डिव्हाईस असणं गरजेचं आहे.
भारतात या गेमची किंमत सुमारे 499 रुपये ठेवण्यात आली आहे. गेमचे फीचर्स आणि जबरदस्त अनुभवाच्या हिशोबाने ही किंमत अतिशय किरकोळ मानली जात आहे. कंट्रोल गेम पहिल्यांदा पीसी, पीएस 4 आणि एक्सबॉक्स वनवर लाँच करण्यात आला होता. यानंतर गेमचे अल्टीमेट एडिशन सादर करण्यात आले. यामध्ये गेमसोबतच दोन एक्सपेंशन आणि अनेक अपडेट समाविष्ट आहेत. आता तेच संपूर्ण पॅकेज मोबाईलवर उपलब्ध आहे, ज्यामुळे चाहत्यांना कुठेही खेळाचा आनंद घेता येतो.