Litezen AI chip China : ड्रॅगनने बनविली जगातील सर्वांत वेगवान चिप ‘लाइटझेन : एआय चिप चालवणार ट्रेन, होणार वीजबचत

Litezen AI chip China fastest in the world : चिनी (China) शास्त्रज्ञांनी जगातील सर्वांत वेगवान एआय चिप (AI chip) तयार केल्याचा दावा केला आहे. तथापि, ते संगणनासाठी डिझाइन केलेले नाही, तर एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षण देणे, गेम चालवणे आणि मोठा डेटा प्रक्रिया करणे यांसारख्या विशिष्ट कामांसाठी आहे. ही मायक्रोचिप विजेऐवजी प्रकाशाने चालते. असा दावा केला जात आहे की, ही प्रकाश-आधारित लाइटझेन एआय चिप जगातील सर्वांत वेगवान एआय चिप आहे आणि विशिष्ट कामांमध्ये एनव्हीडियासारख्या महाकाय कंपन्यांच्या जीपीयूपेक्षा १०० पट वेगवान आणि अधिक पॉवर-कार्यक्षम आहे.
तथापि, ही चिप एनव्हीडियाच्या जीपीयूसाठी संपूर्ण पर्याय नाही. ती विशिष्ट कामांसाठी डिझाईन केलेली आहे; सर्व प्रकारच्या संगणनासाठी नाही. आजच्या एआय जगात एनव्हीडियाचे जीपीयू, जसे की ए१०० खूप लोकप्रिय आहेत. हे चिप्स इलेक्ट्रॉनच्या प्रवाहावर किंवा विजेवर चालतात. त्यांना अत्यंत शक्तिशाली, कॅल्क्युलेटर म्हणूनविचारात घेतले जाऊ शकते जे विविध कार्ये करू शकतात, जसे की एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षण देणे, व्हिडीओ तयार करणे, गेम चालवणे आणि मोठ्या डेटासह काम करणे. तथापि, या जीपीयूची एक मोठी समस्या म्हणजे ते खूप वीज वापरतात आणि लवकर गरम होतात. त्यांच्या निर्मितीसाठी खूप प्रगत आणि महागड्या फॅक्टरी तंत्रज्ञानाची आवश्यकता असते. चीनने विकसित केलेली लाइटजेन चिप विजेऐवजी फोटॉन किंवा प्रकाशाचे कण वापरते. इलेक्ट्रॉनिक सर्किटऐवजी प्रकाशाच्या धडक आणि विखुरण्याद्वारे गणना केली जाते. तुम्ही असे विचार करू शकता की, जणू प्रकाश विद्युत तारांऐवजी काचेच्या पाईपमधून जात आहे, गणना करत आहे.
याचा फायदा असा आहे की, प्रकाश खूप तेजस्वी आहे, कमी उष्णता निर्माण करतो आणि खूप कमी वीज वापरतो. तथापि, तोटा असा आहे की, या चिप्स मल्टीटास्किंग नाहीत, म्हणजेच त्या सर्व प्रकारच्या कामांसाठी प्रोग्राम केल्या जाऊ शकत नाहीत. लाइटजेन चिप शांघाय जिओ टोंग विद्यापीठ आणि त्सिंगुआ विद्यापीठाच्या टीमने विकसित केली आहे. ही पूर्णपणे ऑप्टिकल आहे, म्हणजेच प्रकाश-आधारित आहे आणि त्यात २ दशलक्षाहून अधिक फोटोनिक न्यूरॉन्स आहेत. ही चिप प्रतिमा निर्मिती, शैली हस्तांतरण, फोटो परिष्करण आणि ३डी प्रतिमा प्रक्रियेशी संबंधित कार्ये करू शकते. संशोधकांचा असा दावा आहे की ही चिप एनव्हिडिया जीपीयूपेक्षा १०० पट वेगवान आहे आणि या कामांमध्ये लक्षणीयरीत्या कमी वीज वापरते.
BREAKING: Chinese researchers have developed an all-optical AI chip called LightGen that outperforms Nvidia’s leading hardware by more than 100 times in speed and energy efficiency, especially for generative video and image synthesis, according to South China Morning Post pic.twitter.com/ATccPUwrxj — Current Report (@Currentreport1) December 19, 2025
एसीसीईएल चिपदेखील विकसित, गणनेमध्ये तोड नाही
त्सिंगुआ विद्यापीठाने एसीसीईएल नावाची चिपदेखील विकसित केली आहे. ही एक हायब्रिड चिप आहे, त्याचे काही घटक प्रकाश-आधारित आहेत आणि काही जुन्या पद्धतीच्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किटवर आधारित आहेत. चांगली बातमी अशी आहे की, ती चीनच्या जुन्या सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानाचा वापर करून देखील तयार केली जाऊ शकते. एसीसीईएल चिप ४.६ पेटाफ्लॉप पॉवर देण्याचा दावा केला जातो. पेटाफ्लॉप म्हणजे प्रति सेकंद एक ट्रिलियन गणना. जरी ते सुपरकॉम्प्युटरसारखे वाटत असले तरी, मुख्य म्हणजे ही चिप फक्त विशिष्ट गणितीय ऑपरेशन्स करू शकते. ते सामान्य संगणक प्रोग्राम चालवू शकत नाही किंवा एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षित करू शकत नाही.
Ans: ही चिप विजेऐवजी प्रकाशाच्या कणांचा (Photons) वापर करून गणना करते, ज्यामुळे ती अधिक वेगवान आणि वीज-कार्यक्षम आहे.
Ans: नाही. ही चिप विशिष्ट एआय कार्यांसाठी (जसे इमेज प्रोसेसिंग) डिझाइन केली आहे, ती सर्व प्रकारच्या संगणकीय कामांसाठी (General Purpose) नाही.
Ans: एसीसीईएल चिप ४.६ पेटाफ्लॉप्स पॉवर देण्याचा दावा करते, ज्याचा अर्थ ती प्रति सेकंद एक ट्रिलियन पेक्षा जास्त गणना करू शकते.