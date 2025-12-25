फोन सतत स्लो होतोय? फक्त या 4 ट्रिक्स वापरा आणि स्पीड वाढवा काही मिनिटांत!

लॅपटॉपच्या Charger चे फोनचे चार्जिंग करणं योग्य आहे का? याचं उत्तर माहीत हवंच नाहीतर येईल पश्चात्तापाची वेळ
फोन कॅशे डेटा
तुम्ही तुमच्या फोनमध्ये जे काही करता ते RAM मध्ये कॅशेच्या स्वरूपात संग्रहित आणि सुरक्षित केले जाते. उदाहरणार्थ, वेबसाइट उघडल्यास, तुमचा फोन काही डेटा सेव्ह करेल जेणेकरून पुढच्या वेळी url जलद लोड होईल. काही वेळा फोनमध्ये खूप जागा लागते जी गॅलरीत दिसत नाही. अशात तुम्हाला फक्त कैसे किंवा जंक फाइल्स क्लियर कराव्या लागतील. तुमच्या फोनवरील कैशे डेरा साफ करण्यासाठीः सेटिंग्ज > स्टोरेज कैशे कैशे क्लियर करा पर्याय > कन्फर्म करा वर जा. ही पद्धत काही रैम क्लियर करेल आणि फोनचा वेग वाढवेल
सॉफ्टवेअर अपडेट करा
Android असो किवा IOS, ऑपरेटिंग सिस्टीम अधिक चांगले काम करण्यासाठी आणि कोणत्याही समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कंपन्या नियमितपणे अपडेट्स जारी करत असतात. जर तुम्ही तुमचा फोन नवीन रिलीझ केलेल्या सॉफ्टवेअरसह अपडेट केला नसेल, तर तुमचा फोन स्लो होण्यामागे हे देखील एक कारण असू शकते. फोन वायफायशी कनेक्ट करा, सेटिंग्ज वर जा > फोनबद्दल उघडा किंवा सिस्टम अपडेट अपडेट शोधा आणि इंस्टॉलेशन प्रक्रिया सुरू करा.
ॲप्सचे लाईट व्हर्जन वापरा
तुम्ही जुना किंवा कमी किमतीचा फोन वापरत असल्यास, ॲप्सचा मोठा आकार स्टोरेज आणि परफॉर्मन्सवरही परिणाम करू शकतो. तुम्हाला फक्त या ॲप्सचे लाईट व्हर्जन इंस्टॉल करायचे आहे. हे ॲप्स कमी मेमरी घेतील आणि
फुल Network तरीही येत नाही OTP? फोनच्या मेसेज बॉक्समध्ये करा लहानसा बदल, त्वरीत दूर होईल समस्या
ब्लोटवेअर आणि ॲप्स काढा
फोनचा स्पीड वाढवण्यासाठी जर तुम्ही अँप अनइंस्टॉल करू शकत नसाल तर ते डिसेबल करा, असे करण्यासाठी सेटिंग्ज ॲप्स आणि प्रोग्राम्स > तुम्हाला अक्षम करायचे असलेले ॲप उघडा डिसेबल पर्यायावर किल्क करा आणि कन्फर्म करा.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.