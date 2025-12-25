Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Smartphone Slow Speed Issue Solution Follow Easy Tips And Tricks Tech News In Marathi

फोन सतत स्लो होतोय? फक्त या 4 ट्रिक्स वापरा आणि स्पीड वाढवा काही मिनिटांत!

Smartphone Slow Issue : आजकाल स्मार्टफोनशिवाय दैनंदिन कामं करणं अशक्यच झालं आहे. पण फोन स्लो किंवा हँग होऊ लागला की त्रास होतो. काही सोप्या सेटिंग्ज आणि स्मार्ट टिप्स वापरून तुम्ही तुमच्या फोनचा वेग सहज वाढवू शकता.

Updated On: Dec 25, 2025 | 01:25 PM
फोन सतत स्लो होतोय? फक्त या 4 ट्रिक्स वापरा आणि स्पीड वाढवा काही मिनिटांत!

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • कॅशे आणि जंक फाइल्समुळे RAM भरते; फक्त एक सेटिंग बदलून कॅशे क्लियर केल्यास फोनचा वेग लगेच वाढू शकतो.
  • Android किंवा iOS अपडेट न केल्यामुळेच फोन हँग होत असू शकतो.
  • काही सोप्या टिप्स फॉलो करून स्मार्टफोनची स्पीड सुधारता येते.
इंटरनेटवर कॉल करण्यापासून ते ऑनलाइन जेवण ऑर्डर करण्यापर्यंत, स्मार्टफोनचा वापर आता रोजच्या कामात व्हायला लागला आहे. पण, जास्त वापर आणि जड डाउनलोडिंगमुळे फोन अनेकदा स्लो आणि संथ होतात आणि कधी कधी हँग होतात. तुम्हालाही जर अशाच समस्यांचा सामना करावा लागत असेल तर आजची बातमी तुमच्या कामाची आहे. तुमच्या स्मार्टफोनचा स्पीड वाढवायचा असेल, तर, काही भन्नाट टिप्स वापरून तुम्हाला ते करता येऊ शकते. चला या कोणत्या टिप्स आहेत ते सविस्तर जाणून घेऊया.

लॅपटॉपच्या Charger चे फोनचे चार्जिंग करणं योग्य आहे का? याचं उत्तर माहीत हवंच नाहीतर येईल पश्चात्तापाची वेळ

फोन कॅशे डेटा

तुम्ही तुमच्या फोनमध्ये जे काही करता ते RAM मध्ये कॅशेच्या स्वरूपात संग्रहित आणि सुरक्षित केले जाते. उदाहरणार्थ, वेबसाइट उघडल्यास, तुमचा फोन काही डेटा सेव्ह करेल जेणेकरून पुढच्या वेळी url जलद लोड होईल. काही वेळा फोनमध्ये खूप जागा लागते जी गॅलरीत दिसत नाही. अशात तुम्हाला फक्त कैसे किंवा जंक फाइल्स क्लियर कराव्या लागतील. तुमच्या फोनवरील कैशे डेरा साफ करण्यासाठीः सेटिंग्ज > स्टोरेज कैशे कैशे क्लियर करा पर्याय > कन्फर्म करा वर जा. ही पद्धत काही रैम क्लियर करेल आणि फोनचा वेग वाढवेल

सॉफ्टवेअर अपडेट करा

Android असो किवा IOS, ऑपरेटिंग सिस्टीम अधिक चांगले काम करण्यासाठी आणि कोणत्याही समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कंपन्या नियमितपणे अपडेट्स जारी करत असतात. जर तुम्ही तुमचा फोन नवीन रिलीझ केलेल्या सॉफ्टवेअरसह अपडेट केला नसेल, तर तुमचा फोन स्लो होण्यामागे हे देखील एक कारण असू शकते. फोन वायफायशी कनेक्ट करा, सेटिंग्ज वर जा > फोनबद्दल उघडा किंवा सिस्टम अपडेट अपडेट शोधा आणि इंस्टॉलेशन प्रक्रिया सुरू करा.

ॲप्सचे लाईट व्हर्जन वापरा

तुम्ही जुना किंवा कमी किमतीचा फोन वापरत असल्यास, ॲप्सचा मोठा आकार स्टोरेज आणि परफॉर्मन्सवरही परिणाम करू शकतो. तुम्हाला फक्त या ॲप्सचे लाईट व्हर्जन इंस्टॉल करायचे आहे. हे ॲप्स कमी मेमरी घेतील आणि

फुल Network तरीही येत नाही OTP? फोनच्या मेसेज बॉक्समध्ये करा लहानसा बदल, त्वरीत दूर होईल समस्या

ब्लोटवेअर आणि ॲप्स काढा

फोनचा स्पीड वाढवण्यासाठी जर तुम्ही अँप अनइंस्टॉल करू शकत नसाल तर ते डिसेबल करा, असे करण्यासाठी सेटिंग्ज ॲप्स आणि प्रोग्राम्स > तुम्हाला अक्षम करायचे असलेले ॲप उघडा डिसेबल पर्यायावर किल्क करा आणि कन्फर्म करा.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Smartphone slow speed issue solution follow easy tips and tricks tech news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 01:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री
1

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

OTT पाहणं आता महागणार! JioHotstar ने वाढवल्या सब्सक्रिप्शन प्लॅन्सच्या किंमती, दरमहिना मोजावे लागणार इतके पैसे
2

OTT पाहणं आता महागणार! JioHotstar ने वाढवल्या सब्सक्रिप्शन प्लॅन्सच्या किंमती, दरमहिना मोजावे लागणार इतके पैसे

Free Fire Max: नव्या अपडेटसह गेममध्ये झाली 3 जबरदस्त बंडल्सची एंट्री! तुमच्या कॅरेक्टरला असा द्या डॅशिंग लूक
3

Free Fire Max: नव्या अपडेटसह गेममध्ये झाली 3 जबरदस्त बंडल्सची एंट्री! तुमच्या कॅरेक्टरला असा द्या डॅशिंग लूक

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर
4

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM