White House : Donald Trump यांनी दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांना दिली व्हाईट हाऊसची ‘सोन्याची चावी’; जाणून घ्या कारण

Donald Trump White House gold key South Korea : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांची काम करण्याची आणि मुत्सद्देगिरी करण्याची शैली नेहमीच चर्चेत असते. ख्रिसमसच्या पूर्वसंध्येला ट्रम्प यांनी दक्षिण कोरियाचे (South Korea) राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग यांना व्हाईट हाऊसची एक खास ‘सोन्याची चावी’ भेट देऊन सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ही भेटवस्तू केवळ सोन्याची चावी नसून ती अमेरिका आणि दक्षिण कोरियामधील ‘लोखंडी’ आणि अतूट संबंधांचे प्रतीक मानली जात आहे. २४ डिसेंबर रोजी दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रपती कार्यालयाने या ऐतिहासिक भेटीची अधिकृत घोषणा केली.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून ही ‘की टू द व्हाईट हाऊस’ मिळवणारे ली जे-म्युंग हे जगातील अवघे पाचवे व्यक्ती ठरले आहेत. यापूर्वी ट्रम्प यांनी हा सन्मान खालील दिग्गजांना दिला आहे: १. बेंजामिन नेतान्याहू (इस्रायलचे पंतप्रधान) २. तारो असो (जपानचे माजी पंतप्रधान) ३. एलोन मस्क (अब्जाधीश उद्योजक) ४. ख्रिस्तियानो रोनाल्डो (फुटबॉल स्टार) आता या यादीत दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांचे नाव जोडले गेले आहे, जे आशियाई राजकारणातील भारतासाठीही महत्त्वाचे संकेत आहेत.
खरं तर, ही भेट म्हणजे एका मौल्यवान उपहाराची परतफेड (Return Gift) आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये दक्षिण कोरियातील ग्योंगजू येथे ‘एपेक’ (APEC) शिखर परिषद पार पडली होती. यावेळी राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग यांनी ट्रम्प यांचे शाही स्वागत केले होते आणि त्यांना सिल्ला साम्राज्यातील ऐतिहासिक ‘सुवर्ण मुकुटा’ची (Gold Crown) एक प्रतिकृती भेट दिली होती. ट्रम्प या भेटीने अत्यंत प्रभावित झाले होते. १६ डिसेंबर रोजी जेव्हा दक्षिण कोरियाच्या नव्या राजदूत कांग क्युंग-ह्वा यांनी वॉशिंग्टनमध्ये आपली ओळखपत्रे सादर केली, तेव्हा ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष ली यांचे कौतुक करताना म्हटले, “आय रिअली लाईक हिम” (मला ते खरोखर आवडतात) आणि त्याच वेळी त्यांनी ही सोन्याची चावी त्यांना पाठवण्याचा निर्णय घेतला.
President Donald J. Trump is honored by South Korea with a gold crown and the Grand Order of Mugunghwa—the nation’s highest civilian award and the first time it has been given to an American president. 🇺🇸🇰🇷 pic.twitter.com/nMeEWD794m — The White House (@WhiteHouse) October 29, 2025
ही चावी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतः डिझाइन केली असून त्यावर व्हाईट हाऊसची मुद्रा आणि ‘Key to the White House’ असे कोरले आहे. ही चावी एका आलिशान लाकडी बॉक्समध्ये दिली जाते. ट्रम्प यांच्या जवळच्या सूत्रांनुसार, ही चावी ज्याच्याकडे असते, तो व्यक्ती कोणत्याही वेळी व्हाईट हाऊसमध्ये येऊ शकतो, असे मानले जाते. हा एक प्रतीकात्मक संदेश आहे की दक्षिण कोरिया हा अमेरिकेचा सर्वात विश्वासार्ह आणि जवळचा मित्र आहे.
या भेटीच्या मागे केवळ मैत्रीच नाही, तर मोठे आर्थिक करारही आहेत. एपेक परिषदेदरम्यान दोन्ही देशांनी व्यापार आणि सुरक्षेबाबत महत्त्वाचे करार केले होते. अमेरिकेने दक्षिण कोरियाच्या वस्तूंवर कर कपात करण्याचे आश्वासन दिले आहे, तर दक्षिण कोरियाने अमेरिकेतील मोठ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीची तयारी दर्शवली आहे. ही ‘सोन्याची चावी’ भविष्यातील या मोठ्या भागीदारीची सुरुवात मानली जात आहे.
Ans: ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग यांना 'की टू द व्हाईट हाऊस' (सोन्याची चावी) ही खास भेट दिली.
Ans: ते हे सन्मान मिळवणारे जगातील पाचवे नेते आहेत.
Ans: ही भेट अमेरिका आणि दक्षिण कोरियामधील 'लोखंडी' (Ironclad) आणि अत्यंत मजबूत राजनैतिक संबंधांचे प्रतीक आहे.