Free Fire Max: गेममध्ये लाईव्ह झाला Dream Ring ईव्हेंट, स्पेशल टोकनसह प्लेअर्सना मिळणार ड्रिम किपर स्किन

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 26 December 2025: फ्री फायर मॅक्सचा नवीन ईव्हेंट आता सुरु झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना आकर्षक रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. या रिवॉर्ड्सबाबत आता जाणून घेऊ.

Updated On: Dec 26, 2025 | 09:09 AM
  • फ्री फायर मॅक्समध्ये सुरु झाला नवीन ईव्हेंट
  • प्लेअर्सना मिळणार खास रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी
  • आत्ताच रिडीम करा गरेनाने जारी केलेले कोड्स
फ्री फायर मॅक्स प्लेअर्ससाठी आनंदाची बातमी आहे. गेममध्ये ड्रिम रिंग लक रॉयल ईव्हेंट आता लाईव्ह झाला आहे. हा ईव्हेंट ख्रिसमस थिमवर आधारित आहे. यामध्ये मिळणारे ग्लू वॉल, व्हीकल आणि वेपन स्किनचे डिझाईन सेंटा क्लॉसची सवारी म्हणजेच रेंडियरने प्रेरित आहे. या गेमिंग रिवॉर्डशिवाय प्लेअर्सना या ईव्हेंटमध्ये यूनिवर्सल रिंग टोकन देखील क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. गेमिंग कंपनी गरेनाचं असं मत आहे की, अशा प्रकराच्या रिवॉर्ड्समुळे प्लेअर्सना एक्सक्लूसिव गेमिंग आयटम जिंकण्याची संधी मिळते आणि यामुळे प्लेअर्सचा गेमिंगचा अनुभव पूर्वीपेक्षा अधिक चांगला होतो.

Year Ender 2025: Ghibli पासून Nano Banana पर्यंत, या व्हायरल ट्रेंड्सनी सोशल मीडियावर घातला होता धुमाकूळ

ड्रीम रिंग ईव्हेंट

फ्री फायर मॅक्सचा ड्रीम रिंग एक लक रॉयल ईव्हेंट आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना स्पिन करून जबरदस्त गेमिंग रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. या रिवॉर्ड्समध्ये ड्रीम किपर ग्लू वॉल स्किन, ड्रीम स्लेअर कटाना स्किन, टुक टुक नाईटमॅरिश स्किन आणि लूट बॉक्स – ड्रिमी सरप्राईज यांचा समावेश आहे. यासोबतच प्लेअर्सना युनिव्हर्सल रिंग टोकन देखील मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

प्लेअर्सना मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • ग्लू वॉल-ड्रीमकीपर
  • कटाना-ड्रीमी स्लेअर
  • टुक टुक नाईटमॅरिश
  • लूट बॉक्स-ड्रीमी सरप्राईज
  • युनिव्हर्सल रिंग टोकन

स्पिन करण्यासाठी खर्च करावे लागणार इतके डायमंड

या ईव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड्स क्लेमकरण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावं लागणार आहे. यामध्ये पहिल्यांदा स्पिन करण्साठी 20 डायमंड खर्च करावे लगणार आहेत. तर 5 वेळा स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना 100 डायमंडऐवजी 90 डायमंडचा वापर करावा लागणार आहे. प्रत्येक स्पिननंतर डायमंडची संख्या वाढणार आहे.

Christmas 2025: ख्रिसमसपूर्वी स्वस्त झाला Samsung Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन, हजारो रुपयांच्या डिस्काऊंटसह खरेदी करण्याची संधी

अशा पद्धतीने क्लेम करा रिवॉर्ड्स

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • होम स्क्रीनवरून स्टोअर सेक्शनमध्ये जा
  • ड्रीम रिंग बॅनर दिसेल त्यावर टॅप करा.
  • आता स्क्रिनवर ईव्हेंट सुरु होईल
  • आता स्पिन बटणवर क्लिक करा.
  • यानंतर तुम्हाला इव्हेंटमधील रिवॉर्ड अनलॉक करण्याची संधी मिळणार आहे.

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • BR43FMAPYEZZ
  • UVX9PYZV54AC
  • FF2VC3DENRF5
  • FFCO8BS5JW2D
  • FFICJGW9NKYT
  • XF4SWKCH6KY4
  • FFEV0SQPFDZ9
  • FFPSTXV5FRDM
  • FFX4QKNFSM9Y
  • FFXMTK9QFFX9
  • FFW2Y7NQFV9S

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Published On: Dec 26, 2025 | 09:09 AM

Topics:  

