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Facebook Down: देशभरात फेसबुक ठप्प! लाखो युजर्सना लॉगइन करण्यात अडचण; काय आहे यामागील कारण?

Updated On: Jul 19, 2026 | 03:40 PM IST
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सारांश

Facebook Down News: लाखो वापरकर्ते आता फेसबुकवर लॉग इन करू शकत नाहीत. काही ठिकाणी वेबसाईट उघडतच नव्हती. मोबाईल ॲपमध्येही त्रुटी (एरर्स) दिसत आहेत.

देशभरात फेसबुक ठप! लाखो युजर्सना लॉगइन करण्यात अडचण (Photo Credit- X)

देशभरात फेसबुक ठप! लाखो युजर्सना लॉगइन करण्यात अडचण (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • देशभरात फेसबुक ठप!
  • लाखो युजर्सना लॉगइन करण्यात अडचण
  • काय आहे यामागील कारण?
Facebook Down News: आज देशभरात फेसबुक ही सोशल नेटवर्किंग साईट बंद पडली. सकाळपासूनच समस्या येत होत्या, पण दुपारपर्यंत ॲप आणि साईट दोन्ही बंद पडले. लाखो वापरकर्ते आता फेसबुकवर लॉग इन करू शकत नाहीत. काही ठिकाणी वेबसाईट उघडतच नव्हती. मोबाईल ॲपमध्येही त्रुटी (एरर्स) दिसत आहेत. काही ठिकाणी न्यूज फीड अपडेट होत नव्हते, तर इतर ठिकाणी खाती आपोआप लॉग आउट झाली. लोक फेसबुक बंद पडल्याबद्दल X वर तक्रारी पोस्ट करत आहेत…

वेबसाईट आणि ॲप लोड होत नाहीत

वापरकर्ते फेसबुक वापरताना विविध समस्या येत असल्याची तक्रार करत आहेत. ते लॉग इन करू शकत नाहीत. वेबसाईट आणि ॲप व्यवस्थित लोड होत नाहीत. सकाळपासून न्यूज फीड अपडेट होत नाहीये. फेसबुक बंद पडण्याची ही घटना अमेरिकेच्या वेळेनुसार पहाटे ३:३४ च्या सुमारास सुरू झाली. भारतात, फेसबुक दुपारी १ वाजण्याच्या सुमारास बंद पडले आणि धीमेपणा ही पहिली समस्या होती.

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इंस्टाग्रामबद्दलही तक्रारी करण्यात आल्या आहेत

सोशल नेटवर्किंग साइट्सच्या व्यत्ययांचा मागोवा घेणारी ‘डाउनडिटेक्टर’ ही वेबसाइट, फेसबुकसोबतच इंस्टाग्रामबद्दलही तक्रारी नोंदवत आहे. तथापि, मेटाने या व्यत्ययाबाबत कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. तक्रारींची चौकशी केल्यानंतरच कंपनी निवेदन जारी करू शकते. त्यामुळे, मोबाईल ॲप वारंवार रीस्टार्ट करण्याची किंवा पासवर्ड बदलण्याची गरज नाही; ही सर्व्हरची समस्या असून ती लवकरच दुरुस्त केली जाईल.

भारतात फेसबुकचे ५८ कोटी वापरकर्ते

हे लक्षात घ्यावे की, मेटाची सोशल नेटवर्किंग साइट ही जगातील सर्वात मोठी सोशल नेटवर्किंग सेवा आहे, ज्याद्वारे लोक एकमेकांशी संवाद साधतात, मित्र, नातेवाईक आणि कुटुंबाशी ऑनलाइन जोडलेले राहतात आणि एकमेकांसोबत फोटो, व्हिडिओ आणि संदेश शेअर करतात. आता, फेसबुकमध्ये रील्स पाहणे आणि आपल्या व्यवसायाचा प्रचार करणे यासारखी वैशिष्ट्ये आहेत. जागतिक स्तरावर भारत ही फेसबुकची दुसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. भारतात फेसबुकचे अंदाजे ५८ कोटी वापरकर्ते आहेत.

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Web Title: Facebook down across the country lakhs of users facing login issues what is the reason behind this

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Published On: Jul 19, 2026 | 03:35 PM

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