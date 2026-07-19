Breaking: इराणच्या जॉर्डन वरील हवाई हल्ल्यात अमेरिकेचे दोन सैनिक ठार , तर एक सैनिक गायब

जॉर्डन मधील मुफ्फिक सलती एयरबेस झालेल्या भीषण हल्ल्यात दोन अमेरिकेचे सैनिक मारले गेले आहेत . आणि एक सैनिक बेपत्ता आहे . तसेच अमेरिकेच्या रक्षा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार या हल्ल्यात आणखी चार सैनिक गंभीर रित्या जमखी झाले आहेत . त्यांना आता पुढील उपचारासाठी जॉर्डन मधील स्थानिक हॉस्पिटल मध्ये भर्ती करण्यात आले आहे . इराण आणि अमेरिकेत सुरु झालेल्या युद्धात आता पश्चिम आशिया सुद्धा अशांत झाला आहे . या दोन देशांच्या विध्वंसक हल्ल्याची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे . अश्यातच इराण ने संयुक्त अरब अमिरात ला दुबईच्या विमानतळावर हल्ल्या करण्याची धमकी दिली आहे . याचे कारण असे आहे कि आखातातील जवळ जवळ सगळ्याच देशांनी आपल्या जागेवर अमेरिकेला सैनिकी बेस बनवायला जागा दिल्या आहेत . त्यांचे म्हणणे आहे कि इराण पासून वाचण्यासाठी आम्हाला याची गरज आहे . याउलट इराणचे म्हणणे आहे कि इराणवर शह मिळवण्यासाठी आणि हल्ले करण्यासाठी अरब राष्ट्रांनी हे केले आहे .
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अमेरिकेने हे मान्य केले आहे कि त्यांच्या जॉर्डन स्थित बेसवर निशाणा साधून जोरदार मिसाईल मारल्या गेल्या आहेत . याला इराण जबाबदार आहे . या हल्ल्यामुळे अमेरिकेतील प्रशासनात खूप खळबळ माजली आहे . कारण कि या बेसवर सुरक्षेची घेतली गेलेली काळजी बघता हा अश्या प्रकारचा हल्ला होणं हे न पचणारे आहे . अमेरिकेत सैनिकाचा मृत्यू होणं हि बाब नेहमीच संवेदनशील असते . फक्त हेच युद्ध नाही तर अमेरिकेने केलेल्या सगळ्या युद्धात हेच अमेरिकेतील नागरिकांचे मत असते . पण यावेळी मात्र परिस्थिती वेगळी आहे . डोनाल्ड ट्रम्प हे निवडणुकीत नो वॉर म्हणत . म्हणजे आता अमेरिका कधीही दुसऱ्या देशात जाऊन युद्ध करणार नाही , याआधी झालेल्या अश्या सैनिकी कारवाई मध्ये अमेरिकेला खूप आर्थिक आणि जीवित नुकसान झालेले आहे . ट्रम्पने चला पुन्हा अमेरिकेला महान बनवू या घोषणेचा वापर सुद्धा निवडणुकीत केला . आणि जनतेच्या मनातील युद्धाबद्दल च्या विषयाला त्यांनी फुंकर घातली आणि निवडणूक झिंकली . पण आता तेच ट्रम्प पुन्हा आधीच्या राष्ट्रप्रमुखांनी जे केले तेच करत आहेत . इराण इस्रायल युद्धात उडी मारून त्यांनी आता जनतेचा रोष घेतला आहे . मिळालेल्या माहितीनुसार अमेरिकेतील नागरिक आता ट्रम्पच्या या निर्णयाचा विरोध करत आहेत . त्यांचे असे म्हणणे आहे कि हे युद्ध आपले नाहीच तर इस्रायल चे आहे . अश्यातच जॉर्डन मध्ये झालेल्या दोन सैनिकांच्या मृत्यूमुळे ट्रम्प वरती आता अमेरिकेत दबाव वाढला आहे . असे मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सांगता येईल .
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