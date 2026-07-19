अखेर घोषणा झालीच! OnePlus ने बंद केले OxygenOS; अमेरिका आणि युरोपमधून गुंडाळला कारभार, यूजर्सवर काय होणार परिणाम?

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ही घोषणा भारत, अमेरिका आणि युरोपमधील वनप्लसच्या अधिकाऱ्यांनी कम्युनिटी पोस्टद्वारे केली आहे. ओप्पो, वनप्लस आणि रियलमी त्यांच्या स्मार्टफोनच्या व्यवसायाची पुनर्रचना करणार असल्याची चर्चा सुरु असतानाचा आता वनप्लसने हा महत्त्वाचा निर्णय जाहिर केला आहे. कंपनीने केलेल्या या घोषणा वाचवण्यापूर्वी लक्षात ठेवा की, वनप्लसने भारतात त्यांचा व्यवसाय बंद करण्याच्या अफवा फेटाळल्या आहेत. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
वनप्लस इंडिया कम्युनिटी फोरमवरील एका पोस्टमध्ये कंपनीने सांगितलं आहे की, कंपनी कलरओएस 17 अपडेटसह कलरओएसवर शिफ्ट होत आहेत, जे अँड्रॉईड 17 वर आधारित असणार आहे. म्हणजेच सॉफ्टवेअर रिलीज झाल्यानंतर येणारे सर्व नवीन वनप्लस स्मार्टफोन्स थेट कलरओएस 17 वर काम करणार आहेत. सध्या ओप्पो स्मार्टफोन कलरओएस सह लाँच केले जातात. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, जर तुमच्याकडे असा वनप्लस स्मार्टफोन असेल जो भविष्यातील अँड्रॉईड अपडेट्ससाठी पात्र असेल, तुम्हाला ऐच्छिक कलरओएस 17 वर अपडेट करण्याचा पर्याय दिला जाणार आहे.
It’s OFFICIAL!! All the eligible OnePlus devices will get ColorOS 17 update instead of OxygenOS 17 How are feeling about this? pic.twitter.com/RRyHuJGuwx — OP Club (@OnePlusClub) July 16, 2026
वनप्लसचं असं म्हणणं आहे की, या बदलांमुळे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अधिक सोपे होईल आणि अपडेट्स अधिक वेगाने शेअर केले जाऊ शकतात. या बदलांमुळे यूजर्सना एक ‘जास्त स्टेबल, विश्वासार्ह आणि भविष्यासाठी सज्ज सॉफ्टवेयर अनुभव’ मिळणार आहे. वनप्लसचं असं म्हणणं आहे की, ऑक्सिजनओएस 2021 पासून कलरओएससोबत एकसारखा कोडबेस शेअर करत आहे आणि चीनमध्ये वनप्लस डिव्हाईस आधीपासूनच याचा वापर करत आहेत. इतकंच नाही तर, रियलमी, देखील आपल्या अँड्रॉइड स्किन, रियलमी यूआयसाठीच्या भविष्यातील योजना रद्द करण्याच्या तयारीत आहे. वनप्लसप्रमाणेच, भविष्यात सर्व नवीन रियलमी फोन्स कलरओएस 17 वर चालणार आहेत.
समोर आलेल्या काही रिपोर्ट्सनुसार, वेगवेगळ्या कम्युनिटी फोरम्सवर करण्यात आलेल्या पोस्ट्समध्ये वनप्लसने कंफर्म केलं आहे की, कंपनी अमेरिका आणि युरोपमधील त्यांचा व्यवसाय बंद करत आहे. कंपनीने म्हटलं आहे की, प्रोजेक्टिव्ह ग्लोबल स्ट्रॅटेजी ॲडजस्टमेंटचा भाग म्हणून दोन्ही प्रदेशांमधील नवीन प्रोडक्ट्सचे रोलआऊट बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
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म्हणजेच, भविष्यात नॉर्थ अमेरिका आणि यूरोपमध्ये कोणतेही नवीन वनप्लस डिव्हाईस लाँच केले जाणार नाहीत. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, वॉरंटीच्या अटी आणि ग्राहक संरक्षण कायद्यांनुसार विद्यमान वापरकर्त्यांना सपोर्ट सुरू राहील. शिल्लक असलेला स्टॉक उत्तर अमेरिका आणि युरोपमध्ये विकला जात राहील. भारताप्रमाणेच अमेरिका आणि यूरोपमध्ये देखील यूजर्सना पात्र डिव्हाईसवर कलरओएस 17 मध्ये अपडेट करण्याचा पर्याय मिळणार आहे. तर रिअलमी आता निवडक विदेशी मार्केट्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करणार आहे आणि चीनमध्ये त्यांच्या डिव्हाईसची विक्री बंद करणार आहे.