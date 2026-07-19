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अखेर घोषणा झालीच! OnePlus ने बंद केले OxygenOS; अमेरिका आणि युरोपमधून गुंडाळला कारभार, यूजर्सवर काय होणार परिणाम?

Updated On: Jul 19, 2026 | 12:12 PM IST
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सारांश

OnePlus ने त्यांच्या स्मार्टफोन सॉफ्टवेअरबाबत मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. कंपनीने ऑक्सिजनओएस बंद करून भविष्यातील डिव्हाइससाठी कलरओएस स्वीकारण्याची घोषणा केली असून, यासोबतच अमेरिका आणि युरोपमधील व्यवसायाबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

अखेर घोषणा झालीच! OnePlus ने बंद केले OxygenOS; अमेरिका आणि युरोपमधून गुंडाळला कारभार, यूजर्सवर काय होणार परिणाम?

अखेर घोषणा झालीच! OnePlus ने बंद केले OxygenOS; अमेरिका आणि युरोपमधून गुंडाळला कारभार, यूजर्सवर काय होणार परिणाम?

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विस्तार
  • वनप्लसने ऑक्सिजनओएस बंद करून अँड्रॉईड 17 आधारित कलरओएस 17 स्वीकारण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे.
  • पात्र OnePlus स्मार्टफोन यूजर्सना भविष्यात ऐच्छिकरित्या कलरओएस 17 वर अपडेट करण्याचा पर्याय मिळणार आहे.
  • कंपनीने अमेरिका आणि युरोपमध्ये नवीन वनप्लसडिव्हाइसचे रोलआउट थांबवण्याची घोषणा केली असून, विद्यमान ग्राहकांना सपोर्ट सुरू राहणार आहे.
टेक कंपनी वनप्लसने आता अधिकृतपणे घोषणा केली आहे की, त्यांची अँड्रॉईड स्किन ऑक्सिजनओएस आता बंद केले आहे. आता टेक कंपनी वनप्लस भविष्यातील त्यांचा सर्व डिव्हाईससाठी पॅरेंट कंपनी ओप्पोचे कलरओएस वापरणार आहे. तसेच सध्याच्या यूजर्सना देखील कलरओएसवर स्विच करण्याचा पर्याय मिळणार आहे. या सर्वांसोबतच आता टेक कंपनीने अमेरिका आणि युरोपमधील आपले कामकाज पूर्णपणे बंद करण्याची घोषणा देखील केली आहे.

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ही घोषणा भारत, अमेरिका आणि युरोपमधील वनप्लसच्या अधिकाऱ्यांनी कम्युनिटी पोस्टद्वारे केली आहे. ओप्पो, वनप्लस आणि रियलमी त्यांच्या स्मार्टफोनच्या व्यवसायाची पुनर्रचना करणार असल्याची चर्चा सुरु असतानाचा आता वनप्लसने हा महत्त्वाचा निर्णय जाहिर केला आहे. कंपनीने केलेल्या या घोषणा वाचवण्यापूर्वी लक्षात ठेवा की, वनप्लसने भारतात त्यांचा व्यवसाय बंद करण्याच्या अफवा फेटाळल्या आहेत.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

ऑक्सिजनओएसहून कलरओएसवर करावे लागणार स्विच

वनप्लस इंडिया कम्युनिटी फोरमवरील एका पोस्टमध्ये कंपनीने सांगितलं आहे की, कंपनी कलरओएस 17 अपडेटसह कलरओएसवर शिफ्ट होत आहेत, जे अँड्रॉईड 17 वर आधारित असणार आहे. म्हणजेच सॉफ्टवेअर रिलीज झाल्यानंतर येणारे सर्व नवीन वनप्लस स्मार्टफोन्स थेट कलरओएस 17 वर काम करणार आहेत. सध्या ओप्पो स्मार्टफोन कलरओएस सह लाँच केले जातात. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, जर तुमच्याकडे असा वनप्लस स्मार्टफोन असेल जो भविष्यातील अँड्रॉईड अपडेट्ससाठी पात्र असेल, तुम्हाला ऐच्छिक कलरओएस 17 वर अपडेट करण्याचा पर्याय दिला जाणार आहे.

वनप्लसचं असं म्हणणं आहे की, या बदलांमुळे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अधिक सोपे होईल आणि अपडेट्स अधिक वेगाने शेअर केले जाऊ शकतात. या बदलांमुळे यूजर्सना एक ‘जास्त स्टेबल, विश्वासार्ह आणि भविष्यासाठी सज्ज सॉफ्टवेयर अनुभव’ मिळणार आहे. वनप्लसचं असं म्हणणं आहे की, ऑक्सिजनओएस 2021 पासून कलरओएससोबत एकसारखा कोडबेस शेअर करत आहे आणि चीनमध्ये वनप्लस डिव्हाईस आधीपासूनच याचा वापर करत आहेत. इतकंच नाही तर, रियलमी, देखील आपल्या अँड्रॉइड स्किन, रियलमी यूआयसाठीच्या भविष्यातील योजना रद्द करण्याच्या तयारीत आहे. वनप्लसप्रमाणेच, भविष्यात सर्व नवीन रियलमी फोन्स कलरओएस 17 वर चालणार आहेत.

अमेरिका आणि युरोपमधील वनप्लसचे कामकाज बंद

समोर आलेल्या काही रिपोर्ट्सनुसार, वेगवेगळ्या कम्युनिटी फोरम्सवर करण्यात आलेल्या पोस्ट्समध्ये वनप्लसने कंफर्म केलं आहे की, कंपनी अमेरिका आणि युरोपमधील त्यांचा व्यवसाय बंद करत आहे. कंपनीने म्हटलं आहे की, प्रोजेक्टिव्ह ग्लोबल स्ट्रॅटेजी ॲडजस्टमेंटचा भाग म्हणून दोन्ही प्रदेशांमधील नवीन प्रोडक्ट्सचे रोलआऊट बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

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म्हणजेच, भविष्यात नॉर्थ अमेरिका आणि यूरोपमध्ये कोणतेही नवीन वनप्लस डिव्हाईस लाँच केले जाणार नाहीत. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, वॉरंटीच्या अटी आणि ग्राहक संरक्षण कायद्यांनुसार विद्यमान वापरकर्त्यांना सपोर्ट सुरू राहील. शिल्लक असलेला स्टॉक उत्तर अमेरिका आणि युरोपमध्ये विकला जात राहील. भारताप्रमाणेच अमेरिका आणि यूरोपमध्ये देखील यूजर्सना पात्र डिव्हाईसवर कलरओएस 17 मध्ये अपडेट करण्याचा पर्याय मिळणार आहे. तर रिअलमी आता निवडक विदेशी मार्केट्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करणार आहे आणि चीनमध्ये त्यांच्या डिव्हाईसची विक्री बंद करणार आहे.

Web Title: Oneplus ends oxygenos switches to coloros 17 stops new device rollout in us and europe

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Published On: Jul 19, 2026 | 12:12 PM

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