भारतीय वंशाचे ब्रिटिश राजकारणी ऋषी सुनक यांचा वाढदिवस; जाणून घ्या १२ मे चा इतिहास

Rishi Sunak Birthday : आज भारतीय वंशाचे प्रभावशाली नेते आणि ब्रिटनचे पहिले हिंदू आणि पहिले आशियाई वंशाचे माजी पंतप्रधान यांचा वाढदिवस आहे. त्यांचा जन्म १२ मे १९८० मध्ये साउथेम्प्टन येथे झाला. त्यांनी २५ ऑक्टोबर २०२२ ते जुलै २०२४ पर्यंक ब्रिटनचे पंतप्रधान पद भूषणवले आहे. ते कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते आहेत. त्यांना एक यशस्वी राजकारणा आणि अर्थतज्ज्ञ म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी शिस्तबद्ध कार्यपद्धतीमुळे जागतिक राजकारणात आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. इन्फोसिसचे नारायण मूर्ती यांचे ते जावई असून भारतीय संस्कृतीशी त्यांचे अत्यंत जवळचे नाते आहे.
12 मे रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना