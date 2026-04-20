Free Fire Max: AWM ते Groza पर्यंत… या आहेत गेममधील सर्वात लोकप्रिय बंदूकी! असा करा योग्य वापर आणि जिंका मॅच

फ्री फायर मॅक्समध्ये योग्य बंदूकीची निवड करणं हा विजयाचा सर्वात मोठा भाग असतो. AWM, Groza सारख्या पॉवरफुल गन्सचा योग्य वापर केल्यास तुम्ही गेममध्ये जास्त किल्स मिळवू शकता आणि सहज बूयाह जिंकू शकता.

Updated On: Apr 20, 2026 | 09:36 AM
  • एडब्ल्यूएम, एम1887, एमपी40, एके47 आणि ग्रोझा या गन्स वेगवेगळ्या सिच्युएशनमध्ये वापरण्यासाठी सर्वोत्तम आहेत.
  • योग्य रेंज आणि कंट्रोल (रिकॉइल/फायरिंग) समजून घेतल्यास गेममध्ये किल्स वाढवणे सोपे होते.
  • आजचे रिडीम कोड्स वापरून प्लेअर्सना फ्री रिवॉर्ड्स मिळवण्याची संधी उपलब्ध आहे.
फ्री फायर मॅक्स हा एक लोकप्रिय बॅटल रॉयल गेम आहे. या गेममध्ये योग्य बंदुकीची निवडच जिंकण आणि हरणे यांच्यामधील मोठा फरक ठरवतो. त्यामुळे जर तुम्हाला गेममध्ये विजय मिळवायचं असेल आणि जास्तीत जास्त शत्रूंना मारायचे असेल तर योग्य बंदूक निवडणे आवश्यक आहे. मात्र यासाठी तुम्हाला गेममधील पावरफुल बंदुकींबाबत माहिती असणे आवश्यक आहे. आता आम्ही तुम्हाला या गेममधील अशाच काही पॉवरफुल बंदुकीबद्दल सांगणार आहोत.

AWM

सर्वात आधी AWM बद्दल जाणून घेऊया. ही स्पिनर गन गेममधील सर्वात पॉवरफुल बंदूकपैकी एक मानली जाते. जर तुम्ही योग्य हेडशॉट मारत असाल तर या बंदुकीने शत्रूला लगेच नॉक करू शकता. या बंदुकीची रेंज खूप जास्त असते. त्यामुळे दुरून शत्रूला मारण्यासाठी ही बेस्ट आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

M1887 शॉटगन

या यादीमधील दुसरं नाव आहे M1887 शॉटगन. ही बंदूक शत्रूवर कमी अंतरावरून निशाणा साधण्यासाठी डिझाईन करण्यात आली आहे. जर शत्रू तुमच्या आजूबाजूला असेल तर केवळ एक – दोन गोळ्यांचा वापर करूनच तुम्ही त्याला हरवू शकता. क्लॅश स्क्वॅड मोडमध्ये ही बंदूक अतिशय लोकप्रिय आहे.

MP40

फ्री फायर प्लेअर्समध्ये लोकप्रिय असलेली MP40 ही एक SMG (सबमशीन गन) आहे. या बंदूकीचा फायरिंग वेग खूप जास्त आहे. शत्रूवर जवळून निशाणा साधण्यासाठी या बंदूकीचा वापर खूप प्रभावी ठरतो. या बंदूकीची रेंज कमी असली तरी योग्य प्रकारे वापर केल्यास बंदूक खूप शक्तिशाली ठरते.

AK47

क्लासिक आणि शक्तीशाली बंदूकींपैकी एक म्हणजेच AK47 आहे. या बंदूकीचा वापर करून तुम्ही शत्रूला जास्तीत जास्त डॅमेज देऊ शकता. या बंदूकीचा वापर करण्यासाठी सर्वात आधी तुम्हाला रिकॉइलवर नियंत्रण मिळवणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही रिकॉइलवर नियंत्रण मिळवायला शिकलात, तर ही बंदूक लांब आणि मध्यम अशा दोन्ही अंतरावर खूप उपयुक्त ठरते. तुम्ही शत्रूवर विजय मिळवू शकता.

Groza

याव्यतिरिक्त, Groza देखील प्लेअर्समध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहे. ही बंदूक प्लेअर्सना एअरड्रॉपमध्ये मिळते. याचे डॅमेज आणि रेंज दोन्ही जबरदस्त आहे. ही बंदूक अतिशय दुर्मिळ आणि शक्तिशाली आहे. प्रत्येक बंदूकीचे एक वेगळे वैशिष्ट्य आहे. तुम्ही सराव करून बंदूकींवर नियंत्रण मिळवू शकता आणि तुमच्या शत्रूंना हरवू शकता.

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • FFSGT7KNFQ2X
  • ​FPSTQ7MXNPY5
  • 4N8M2XL9R1G3
  • ​H8YC4TN6VKQ9
  • ​FF6YH3BFD7VT
  • ​B1RK7C5ZL8YT
  • ​4ST1ZTBZBRP9
  • ​BR43FMAPYEZZ
  • ​UPQ7X5NMJ64V
  • ​S9QK2L6VP3MR
  • ​FFR4G3HM5YJN
  • ​6KWMFJVMQQYG
  • ​FZ5X1C7V9B2N
  • ​FT4E9Y5U1I3O
  • ​FP9O1I5U3Y2T
  • ​FM6N1B8V3C4X
  • ​FA3S7D5F1G9H
  • ​FK3J9H5G1F7D
  • ​FU1I5O3P7A9S
  • ​F7F9A3B2K6G8
  • ​FE2R8T6Y4U1I

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

