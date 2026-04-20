Free Fire Max: AWM ते Groza पर्यंत... या आहेत गेममधील सर्वात लोकप्रिय बंदूकी! असा करा योग्य वापर आणि जिंका मॅच

सर्वात आधी AWM बद्दल जाणून घेऊया. ही स्पिनर गन गेममधील सर्वात पॉवरफुल बंदूकपैकी एक मानली जाते. जर तुम्ही योग्य हेडशॉट मारत असाल तर या बंदुकीने शत्रूला लगेच नॉक करू शकता. या बंदुकीची रेंज खूप जास्त असते. त्यामुळे दुरून शत्रूला मारण्यासाठी ही बेस्ट आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
या यादीमधील दुसरं नाव आहे M1887 शॉटगन. ही बंदूक शत्रूवर कमी अंतरावरून निशाणा साधण्यासाठी डिझाईन करण्यात आली आहे. जर शत्रू तुमच्या आजूबाजूला असेल तर केवळ एक – दोन गोळ्यांचा वापर करूनच तुम्ही त्याला हरवू शकता. क्लॅश स्क्वॅड मोडमध्ये ही बंदूक अतिशय लोकप्रिय आहे.
फ्री फायर प्लेअर्समध्ये लोकप्रिय असलेली MP40 ही एक SMG (सबमशीन गन) आहे. या बंदूकीचा फायरिंग वेग खूप जास्त आहे. शत्रूवर जवळून निशाणा साधण्यासाठी या बंदूकीचा वापर खूप प्रभावी ठरतो. या बंदूकीची रेंज कमी असली तरी योग्य प्रकारे वापर केल्यास बंदूक खूप शक्तिशाली ठरते.
क्लासिक आणि शक्तीशाली बंदूकींपैकी एक म्हणजेच AK47 आहे. या बंदूकीचा वापर करून तुम्ही शत्रूला जास्तीत जास्त डॅमेज देऊ शकता. या बंदूकीचा वापर करण्यासाठी सर्वात आधी तुम्हाला रिकॉइलवर नियंत्रण मिळवणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही रिकॉइलवर नियंत्रण मिळवायला शिकलात, तर ही बंदूक लांब आणि मध्यम अशा दोन्ही अंतरावर खूप उपयुक्त ठरते. तुम्ही शत्रूवर विजय मिळवू शकता.
याव्यतिरिक्त, Groza देखील प्लेअर्समध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहे. ही बंदूक प्लेअर्सना एअरड्रॉपमध्ये मिळते. याचे डॅमेज आणि रेंज दोन्ही जबरदस्त आहे. ही बंदूक अतिशय दुर्मिळ आणि शक्तिशाली आहे. प्रत्येक बंदूकीचे एक वेगळे वैशिष्ट्य आहे. तुम्ही सराव करून बंदूकींवर नियंत्रण मिळवू शकता आणि तुमच्या शत्रूंना हरवू शकता.