Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Gen Z Generation In India Watching Other Language Translated Content On Youtube Tech News Marathi

भारतातील GEN-Z चा युट्यूबवर वेगळाच स्वॅग! दुसऱ्या भाषेतील व्हिडीओंना देतात प्राधान्य, रिपोर्टमध्ये झाला खुलासा

तुम्ही देखील युट्यूबवर वेगवेगळे व्हिडीओ बघत असाल? प्रत्येकजण आपल्या पसंतीनुसार आणि गरजेनुसार युट्यूब व्हिडीओ बघतो. पण भारतातील GEN-Z यूजर्स युट्यूबवर कोणत्या भाषेतील व्हिडीओ बघतात तुम्हाला माहिती आहे का?

Updated On: Dec 24, 2025 | 01:08 PM
भारतातील GEN-Z चा युट्यूबवर वेगळाच स्वॅग! दुसऱ्या भाषेतील व्हिडीओंना देतात प्राधान्य, रिपोर्टमध्ये झाला खुलासा

भारतातील GEN-Z चा युट्यूबवर वेगळाच स्वॅग! दुसऱ्या भाषेतील व्हिडीओंना देतात प्राधान्य, रिपोर्टमध्ये झाला खुलासा

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतातील GEN-Z यूजर्सचं युट्यूबवर दुसऱ्या भाषेतील ट्रांसलेटेड कंटेटला प्राधान्य
  • यूट्यूबचा एंड-ऑफ-ईयर रिपोर्ट समोर
  • MrBeast च्या कंटेटला जास्त पसंती
युट्यूब एक असं व्हिडीओ स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्म आहे, जिथे तुम्ही वेगवेगळ्या भाषांमध्ये व्हिडीओ पाहू शकता. एवढंच नाही तर युट्यूबवर तुम्ही तुमच्या पसंतीनुसार व्हिडीओ पाहू शकता. जसे अभ्यासाचे व्हिडीओ, रेसिपी, चित्रपट, स्टँडअप कॉमेडी, ब्लॉग्स, इत्यादी. वयोमानानुसार प्रत्येकाची व्हिडीओची पसंती बदलत असते. जसे लहान मुलं कार्टून बघतात तर स्त्रिया रेसिपी बघतात. आता असा एक रिपोर्ट समोर आला आहे, ज्यामुळे GEN-Z यूजर्स युट्यूबवर कोणते व्हिडीओ बघतात याचा खुलासा झाला आहे.

Year Ender 2025: या वर्षात लाँच झाले बेस्ट गेमिंग लॅपटॉप्स! दमदार परफॉर्मंस आणि किंमत तुम्हाला परवडणारी, वाचा फीचर्स

नुकत्याच समोर आलेल्या रिपोर्टनुसार, भारतातील GEN-Z यूजर्स युट्यूबवर दुसऱ्या भाषेतील ट्रांसलेटेड कंटेट बघतात. यूट्यूबच्या एंड-ऑफ-ईयर रिपोर्टमध्ये माहिती देण्यात आली आहे की, भारतातील 4 पैकी 3 GEN-Z यूजर्स युट्यूबवर दुसऱ्या भाषेतील कंटेट बघतात. यमध्ये असं सांगितलं आहे की, 77 टक्के यूजर्सनी दुसऱ्या भाषेतील ट्रांसलेटेड किंवा डब्ड कंटेट बघितला आहे, तर 68 टक्के यूजर्सनी यूट्यूब वीडियोद्वारे शिकलेल्या भाषा आणि फ्रेजेज त्यांच्या रोजच्या जीवनात वापरण्यास सुरुवात केली. 76 टक्के GEN-Z यूजर्सनी इंटरनेशनल इवेंट्सद्वारे माहिती मिळवण्यासाठी युट्यूबची मदत घेतली.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

MrBeast ला मिळाली अधिक पसंती

रिपोर्टनुसार, जेन-जी यूजर्सनी पॉपुलर कंटेट क्रिएटर MrBeast च्या कंटेटला जास्त पसंती दिली. MrBeast चे व्हिडीओ 7 वेगवेगळ्या भाषांमध्ये उपलब्ध आहेत. या चॅनलवर भारतातील सबस्काईबर्सची संख्या सुमारे 4.7 करोड आहे. यामुळे असं स्पष्ट होतं की युट्यूबवरील व्हिडीओंना भाषेचे कोणतेही बंधन नसतं. क्रिएटर्स आणि स्टूडीओ त्यांचा कंटेट वेगवेगळ्या भाषेच्या हिशोबाने तयार करतात. अनेक भारतीय कंटेट इतरत देशात लोकप्रिय होत आहेत तर इतर देशातील कंटेट देखील भारतात लोकप्रिय होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. रिपोर्टमध्ये राज शमानी आणि सेजल गाबा सारख्या क्रिएटर्सचा उल्लेख करण्यात आला आहे, जे यूट्यूबरनंतर एंटरप्रेन्योर्स झाले आहेत.

Vince Zampella Death: लाल फरारी बनली आगीचा गोळा! ‘कॉल ऑफ ड्यूटी’ च्या सह संस्थापकाचा मृत्यू, सोशल मीडियावर Video Viral

AI चा क्रिएटर्सना होतोय फायदा

AI मुळे क्रिएटर्सना त्यांच्या व्हिडीओमध्ये फायदा होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. या तंत्रज्ञानामुळे व्हिडीओ प्रोडक्शन आणखी सोपं झालं आहे. यूट्यूबचे इंस्पिरेशन टॅब, एडिट विद AI आणि ऑटो-डबिंगसारख्ये फीचरच्या मदतीने आता व्हिडीओ तयार करणं आणखी सोपं झालं आहे. ऑटो-डबिंग फीचर यूजर्सना जास्तीच्या इनवेस्टमेंटशिवाय संपूर्ण जगात ओळख तयार करण्यासाठी मदत करत आहे. यूट्यूब डेटा दर्शवितो की पुढील वर्षी भारतातील डिजिटल कंटेट क्षेत्रातील भाषा आणि भौगोलिक अंतर आणखी कमी होईल. यामुळे क्रिएटरना त्यांची सांस्कृतिक ओळखीचे बलिदान न देता सर्व भाषांमध्ये त्यांचा कंटेट विस्तारित करावा लागेल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: YouTube वर पैसे कसे कमावतात?

    Ans: Ads, memberships, Super Chat आणि brand deals मधून YouTube वर पैसे कमावतात

  • Que: YouTube Shorts वर पैसे मिळतात का?

    Ans: हो, Ads revenue sharing आणि बोनसद्वारे YouTube Shorts वर पैसे मिळतात.

  • Que: YouTube अल्गोरिदम कसा काम करतो?

    Ans: Watch time, engagement आणि consistency वर आधारित.

Web Title: Gen z generation in india watching other language translated content on youtube tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 01:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Airtel Recharge Plan: हे आहेत 1.5GB डेली डेटा ऑफर करणारे बेस्ट रिचार्ज प्लॅन! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे, वाचा किंमत
1

Airtel Recharge Plan: हे आहेत 1.5GB डेली डेटा ऑफर करणारे बेस्ट रिचार्ज प्लॅन! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे, वाचा किंमत

Amazon Sale 2026: इतकी स्वस्त कधीच नव्हती! सॅमसंग गॅलेक्सी रिंगवर जबरदस्त डिस्काऊंट, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स
2

Amazon Sale 2026: इतकी स्वस्त कधीच नव्हती! सॅमसंग गॅलेक्सी रिंगवर जबरदस्त डिस्काऊंट, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स

Oppo A6c: 6,500mAh बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन चिपसेट… नव्या बजेट स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स
3

Oppo A6c: 6,500mAh बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन चिपसेट… नव्या बजेट स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स

Free Fire Max: प्लेअर्सना मिळालं नवं अपडेट, ‘या’ कॅरेक्टरसह गेंमिंगची मजा होणार दुपट्ट! असं करा डाऊनलोड
4

Free Fire Max: प्लेअर्सना मिळालं नवं अपडेट, ‘या’ कॅरेक्टरसह गेंमिंगची मजा होणार दुपट्ट! असं करा डाऊनलोड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ambajogai Court News: अंबाजोगाई न्यायालयाचा मोठा निर्णय! जमीन खरेदी प्रकरणात मुंडेंना कोर्टाचा झटका 

Ambajogai Court News: अंबाजोगाई न्यायालयाचा मोठा निर्णय! जमीन खरेदी प्रकरणात मुंडेंना कोर्टाचा झटका 

Jan 18, 2026 | 12:48 PM
Ratnagiri ZP Election: रत्नागिरीचे जागा वाटप सुटणार? सामंत जिल्ह्यात ठाण मांडून, शिवसेना 45…

Ratnagiri ZP Election: रत्नागिरीचे जागा वाटप सुटणार? सामंत जिल्ह्यात ठाण मांडून, शिवसेना 45…

Jan 18, 2026 | 12:31 PM
Mayor of Mumbai : मूळ शिवसैनिकाला भाजपचा महापौर नकोय..! शिंदेंचे नगरसेवक हॉटेलमध्ये ठेवल्यावर खासदार राऊतांचे सूचक वक्तव्य

Mayor of Mumbai : मूळ शिवसैनिकाला भाजपचा महापौर नकोय..! शिंदेंचे नगरसेवक हॉटेलमध्ये ठेवल्यावर खासदार राऊतांचे सूचक वक्तव्य

Jan 18, 2026 | 12:29 PM
Crime News : तू माझ्यावर प्रेम कर, नाहीतर मी…; पुणे जिल्ह्यातील संतापजनक प्रकार

Crime News : तू माझ्यावर प्रेम कर, नाहीतर मी…; पुणे जिल्ह्यातील संतापजनक प्रकार

Jan 18, 2026 | 12:26 PM
Greenland Protest : ‘आम्ही बिकाऊ नाही’ ; ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेच्या नियंत्रणाविरोधात जनआंदोलन अधिक तीव्र, VIDEO

Greenland Protest : ‘आम्ही बिकाऊ नाही’ ; ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेच्या नियंत्रणाविरोधात जनआंदोलन अधिक तीव्र, VIDEO

Jan 18, 2026 | 12:19 PM
IND vs NZ : RO-KO आज खेळणार शेवटचा सामना! पुढील 6 महिने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खेळणार नाहीत, या मालिकेत करणार पुनरागमन

IND vs NZ : RO-KO आज खेळणार शेवटचा सामना! पुढील 6 महिने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खेळणार नाहीत, या मालिकेत करणार पुनरागमन

Jan 18, 2026 | 12:17 PM
India Tech Growth 2026: भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी सुवर्णवर्ष; १.२५ लाख नव्या नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध

India Tech Growth 2026: भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी सुवर्णवर्ष; १.२५ लाख नव्या नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध

Jan 18, 2026 | 12:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM