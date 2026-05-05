Google I/O 2026: तारखी ठरली! या दिवशी सुरु होणार मोठा टेक ईव्हेंट, AI पासून Android पर्यंत काय असणार खास? वाचून व्हाल हैराण

गेल्या काही वर्षांपासून कंपनी Google I/O ईव्हेंटमध्ये एआयवर जास्त लक्ष केंद्रीत करत आहे. यावेळी देखील कंपनी हाच ट्रेंड फॉलो करण्याची शक्यता आहे. रिपोर्ट्समधून अशी माहिती मिळत आहे की, कंपनी त्यांच्या अॅडव्हांस एआय मॉडेल जेमिनीचे एक नवीन वर्जन लाँच करण्याची शक्यता आहे. या अपडेटमुळे जेमिनी शॉपिंग, वर्कस्पेस आणि सर्च यांसारख्या प्लॅटफॉर्ममध्ये अधिक सखोलपणे इंटीग्रेट होऊ शकते. एवढंच नाही तर अशी चर्चा देखील आहे की, कंपनी आयोजित ईव्हेंटमध्ये एक नवीन एआय मॉडेल लाँच करण्याची देखील शक्यता आहे. या नव्या एआय मॉडेलचे नाव ‘Omni’ असं असू शकतं. व्हिडीओ जनरेशन सारख्या अॅडव्हांस फीचर्ससह कंपनी त्यांचे नवीन मॉडेल लाँच करण्याची शक्यता आहे. या मॉडेलची सध्या जेमिनी चॅटबॉटमध्ये चाचणी केली जात आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
असं सांगितलं जात आहे की, कंपनी त्यांच्या ईव्हेंटमध्ये नव्या ऑपरेटिंग सिस्टिम स्ट्रेटेजीबाबत देखील घोषणा करण्याची शक्यता आहे. ‘Aluminium OS’ नावाच्या एका प्रोजेक्टबाबत देखील आता चर्चा सुरु झाली आहे. याच्या मदतीने अँड्रॉईड लॅपटॉप आणि पीसीवर देखील चालवले जाऊ शकते. यासोबतच क्रोम ओएस देखील सुरु राहणार आहे, तो बंद केला जाणार नाही. याशिवाय अँड्रॉईड 17 चे स्टेबल वर्जन 2026 च्या मध्यापर्यंत लाँच केले जाऊ शकते. असं सांगितलं जात आहे की, कंपनी I/O च्या आधी किंवा या ईव्हेंटदरम्यान नव्या फीचर्सचा एक छोटा प्रीव्यू देऊ शकते.
काही रिपोर्ट्समध्ये असं देखील सांगितलं आहे की, गुगल त्यांच्या अँड्रॉईड एक्सआर प्लॅटफॉर्मअंतर्गत स्मार्ट ग्लासेसची एक नवीन रेंज देखील सादर करू शकते. मिळालेल्या माहितीनुसार, कंपनी सध्या दोन प्रकारच्या ग्लासेसवर काम करत आहे. एक डिस्प्ले शिवाय, जो वॉइस बेस्ड AI इंटरॅक्शनवर फोकस करणार आहे. तर दुसरा एडवांस मॉडल, ज्यामध्ये इन-लेंस डिस्प्ले असेल, जो नेविगेशन आणि ट्रांसलेशन सारखी माहिती दाखवेल.