Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Google Event 2026 Is Organized At 19 May 2026 Company Will Focus On Ai And May Launch New Ai Model Tech News Marathi

Google I/O 2026: तारखी ठरली! या दिवशी सुरु होणार मोठा टेक ईव्हेंट, AI पासून Android पर्यंत काय असणार खास? वाचून व्हाल हैराण

गेल्या अनेक महिन्यांपासून ज्या क्षणाची प्रतिक्षा होती, तो क्षण आता लवकरच येणार आहे. येत्या काही दिवसांतच गुगलचा नवा ईव्हेंट सुरु होणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये कंपनी अनेक मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 10:04 AM
Google I/O 2026: तारखी ठरली! या दिवशी सुरु होणार मोठा टेक ईव्हेंट, AI पासून Android पर्यंत काय असणार खास? वाचून व्हाल हैराण

Google I/O 2026: तारखी ठरली! या दिवशी सुरु होणार मोठा टेक ईव्हेंट, AI पासून Android पर्यंत काय असणार खास? वाचून व्हाल हैराण

Follow Us:
Follow Us:
  • Google I/O 2026 मध्ये एआयवर विशेष भर असून जेमिनीचे नवीन वर्जन आणि ‘Omni’ मॉडेल सादर होऊ शकते.
  • अँड्रॉईड 17, Chrome OS आणि ‘Aluminium OS’ प्रोजेक्टबाबत मोठ्या घोषणा अपेक्षित आहेत.
  • XR प्लॅटफॉर्मअंतर्गत नवीन स्मार्ट ग्लासेस सादर होण्याची शक्यता आहे.
टेक जायंट कंपनी गूगलने त्यांच्या वार्षिक डेवलपर इव्हेंटची तारीख जाहीर केली आहे. यंदा 19 मे रोजी Google I/O 2026 आयोजित केला जाणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदा देखील कंपनी त्यांच्या ईव्हेंटमध्ये अनेक मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. यावेळी ईव्हेंटमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस म्हणजेच एआयवर सर्वाधिक फोकस असण्याची शक्यता आहे. भारतीय वेळेनुसार Google I/O 2026 ईव्हेंट रात्री 10:30 वाजता सुरु केला जाणार आहे. आयोजित ईव्हेंटमध्ये कंपनी त्यांचे आगामी प्रोडक्ट्स आणि टेक्नोलॉजी रोडमॅपबाबत घोषणा करण्याची शक्यता आहे. सर्वजण कंपनीच्या आगामी ईव्हेंटसाठी प्रचंड उत्सुक आहेत. यंदाच्या ईव्हेंटमध्ये कोणत्या नवीन घोषणा केल्या जाणार आणि कंपनी कोणते नवीन प्रोडक्ट्स लाँच करणार याबाबत आता यूजर्समध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

BGMI 4.4 Update: लवकरच येणार नवं अपडेट; ‘सुपरफास्ट गाडी’ आणि नवीन मॅप्ससह गेमिंग अनुभव बदलणार

एआयवर असणार सर्वाधिक फोकस

गेल्या काही वर्षांपासून कंपनी Google I/O ईव्हेंटमध्ये एआयवर जास्त लक्ष केंद्रीत करत आहे. यावेळी देखील कंपनी हाच ट्रेंड फॉलो करण्याची शक्यता आहे. रिपोर्ट्समधून अशी माहिती मिळत आहे की, कंपनी त्यांच्या अ‍ॅडव्हांस एआय मॉडेल जेमिनीचे एक नवीन वर्जन लाँच करण्याची शक्यता आहे. या अपडेटमुळे जेमिनी शॉपिंग, वर्कस्पेस आणि सर्च यांसारख्या प्लॅटफॉर्ममध्ये अधिक सखोलपणे इंटीग्रेट होऊ शकते. एवढंच नाही तर अशी चर्चा देखील आहे की, कंपनी आयोजित ईव्हेंटमध्ये एक नवीन एआय मॉडेल लाँच करण्याची देखील शक्यता आहे. या नव्या एआय मॉडेलचे नाव ‘Omni’ असं असू शकतं. व्हिडीओ जनरेशन सारख्या अ‍ॅडव्हांस फीचर्ससह कंपनी त्यांचे नवीन मॉडेल लाँच करण्याची शक्यता आहे. या मॉडेलची सध्या जेमिनी चॅटबॉटमध्ये चाचणी केली जात आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

अँड्रॉईड आणि क्रोम ओएस

असं सांगितलं जात आहे की, कंपनी त्यांच्या ईव्हेंटमध्ये नव्या ऑपरेटिंग सिस्टिम स्ट्रेटेजीबाबत देखील घोषणा करण्याची शक्यता आहे. ‘Aluminium OS’ नावाच्या एका प्रोजेक्टबाबत देखील आता चर्चा सुरु झाली आहे. याच्या मदतीने अँड्रॉईड लॅपटॉप आणि पीसीवर देखील चालवले जाऊ शकते. यासोबतच क्रोम ओएस देखील सुरु राहणार आहे, तो बंद केला जाणार नाही. याशिवाय अँड्रॉईड 17 चे स्टेबल वर्जन 2026 च्या मध्यापर्यंत लाँच केले जाऊ शकते. असं सांगितलं जात आहे की, कंपनी I/O च्या आधी किंवा या ईव्हेंटदरम्यान नव्या फीचर्सचा एक छोटा प्रीव्यू देऊ शकते.

Vi Recharge Plan: 100 रुपयांहून कमी किंमत आणि भरपूर फायदे… डेटा ऑफर्समुळे ग्राहक खुश; Jio-Airtel ला देणार टक्कर

XR ग्लास पुन्हा येणार

काही रिपोर्ट्समध्ये असं देखील सांगितलं आहे की, गुगल त्यांच्या अँड्रॉईड एक्सआर प्लॅटफॉर्मअंतर्गत स्मार्ट ग्लासेसची एक नवीन रेंज देखील सादर करू शकते. मिळालेल्या माहितीनुसार, कंपनी सध्या दोन प्रकारच्या ग्लासेसवर काम करत आहे. एक डिस्प्ले शिवाय, जो वॉइस बेस्ड AI इंटरॅक्शनवर फोकस करणार आहे. तर दुसरा एडवांस मॉडल, ज्यामध्ये इन-लेंस डिस्प्ले असेल, जो नेविगेशन आणि ट्रांसलेशन सारखी माहिती दाखवेल.

Web Title: Google event 2026 is organized at 19 may 2026 company will focus on ai and may launch new ai model tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 05, 2026 | 10:04 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम
1

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री
2

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज
3

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

OpenAI वर गंभीर आरोप! Google आणि Meta सोबत शेअर केला जातोय यूजर्सचा वैयक्तिक डेटा? कंपनीवर खटला दाखल; नेमकं प्रकरण काय?
4

OpenAI वर गंभीर आरोप! Google आणि Meta सोबत शेअर केला जातोय यूजर्सचा वैयक्तिक डेटा? कंपनीवर खटला दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो ‘जागतिक दूरसंचार दिन’?

World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो ‘जागतिक दूरसंचार दिन’?

May 17, 2026 | 07:30 AM
Adhik Maas 2026: आजपासून सुरू होत आहे अधिक महिना, पूजा-पाठ आणि दान का मानले जाते पुण्यदायी

Adhik Maas 2026: आजपासून सुरू होत आहे अधिक महिना, पूजा-पाठ आणि दान का मानले जाते पुण्यदायी

May 17, 2026 | 07:05 AM
बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

May 17, 2026 | 04:15 AM
बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

May 17, 2026 | 12:30 AM
KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

May 16, 2026 | 11:36 PM
Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

May 16, 2026 | 09:24 PM
KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

May 16, 2026 | 09:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM