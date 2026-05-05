BGMI 4.4 Update: लवकरच येणार नवं अपडेट; ‘सुपरफास्ट गाडी’ आणि नवीन मॅप्ससह गेमिंग अनुभव बदलणार

गेममध्ये येणाऱ्या नव्या अपडेटअंतर्गत लाँच केली जाणारी रोडस्टर एक प्रीमियम टू सीटर स्पोर्ट्स कार आहे. यामध्ये स्टाइलिश कन्वर्टिबल डिझाईन देण्यात आले आहे. ही गाडी विशेषत: वेगाने प्रवास करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. यापूर्वी प्लेअर्स UAZ किंवा Dacia सारख्या जड गाड्यांचा वापर करत होते. मात्र या गाड्यांच्या तुलनेत रोडस्टर अतिशय हलकी आणि वेगवान आहे. ही गाडी पक्के रस्ते आणि मोकळ्या मैदानात चालवताना प्लेअर्सना एक वेगळाच अनुभव मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
ऑटोमॅटिक टर्बोचार्जर फीचर हेच ‘हाय स्पीड रोडस्टर’ चे सर्वात खास वैशिष्ट्य आहे. इतर गाड्यांमध्ये बूस्ट मॅन्युअली एक्टिव करावे लागते. मात्र या नव्या गाडीमध्ये टर्बोचार्जर इंजिन एका विशिष्ट वेगाला पोहोचल्यावर आपोआप सुरू होतो. एकदा हे फीचर सक्रीय झाले की, गाडीची शक्ती अचानक वाढते आणि गाडी अगदी काही सेकंदातच खूप जास्त वेग गाठते. यामुळे प्लेअर्स अतिशय वेगाने त्यांचे लोकेशन बदलू शकतात आणि शत्रूंवर हल्ला करू शकता आणि स्वत:चा बचाव देखील करू शकतात.
जर तुम्हाला ही नवीन गाडी वापरण्याची इच्छा असेल तर जास्त मेहनत करण्याची गरज नाही. कारण बीजीएमआय अपडेट नंतर ही रोडस्टर तीन मॅप्स क्लासिक एरेंजेल, थीम्ड एरेंजेल आणि क्लासिक लिविक अगदी सहजपणे उपलब्ध असणार आहे. एवढंच नाही, या नकाशामध्ये दिलेले कस्टम गॅरेज फीचरच्या मदतीने ही गाडी स्पॉन करू शकतात, म्हणजेच गरजेच्या वेळी तुमच्याकडे नेहमी एक वेगवान वाहन तयार असेल. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, बीजीएमआय 4.4 अपडेट गेममधील वेग आणि मजा दोन्ही वाढवणार आहे, ज्यामुळे गेम खेळणे आणखी रोमांचक होईल.