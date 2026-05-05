BGMI 4.4 Update: लवकरच येणार नवं अपडेट; ‘सुपरफास्ट गाडी’ आणि नवीन मॅप्ससह गेमिंग अनुभव बदलणार

बीजीएमआयमध्ये लवकरच 4.4 अपडेट येणार असून प्लेअर्ससाठी नवीन फीचर्स घेऊन येत आहे. या अपडेटमध्ये ‘हाय स्पीड रोडस्टर’ सारखी वेगवान गाडी आणि नवीन गेमप्ले अनुभव मिळणार असल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 09:33 AM
  • बीजीएमआय 4.4 अपडेटमध्ये ‘हाय स्पीड रोडस्टर’ नावाची वेगवान टू-सीटर स्पोर्ट्स कार जोडली जाणार आहे.
  • या गाडीत ऑटोमॅटिक टर्बोचार्जर फीचर असल्यामुळे काही सेकंदातच जास्त वेग मिळतो.
  • ही रोडस्टर एरेंजेल आणि लिविक सारख्या मॅप्समध्ये सहज उपलब्ध होणार आहे.
बीजीएमआय चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. गेममध्ये लवकरच नवीन 4.4 अपडेट येणार आहे. या अपडेटसह गेम डेव्हलपर क्राफ्टन गेममध्ये एक जबरदस्त नवं फीचर जोडण्याची तयारी करत आहे. हे फीचर म्हणजेच ‘हाय स्पीड रोडस्टर’. गेममधील प्रत्येक अपडेटप्रमाणेच यावेळी देखील नवीन शस्त्रे आणि अनोखी थीम पाहायला मिळणार आहे. नव्या अपडेटची घोषणा करण्यात आल्यानंतर सर्वाधिक चर्चा नवीन वेगवान गाडीची होत आहे. ही रोडस्टर अतिशय वेगवान असणार आणि प्लेअर्स या गाडीच्या मदतीने अधिक वेगाने गेममध्ये इकडे – तिकडे जाऊ शकणार आहेत. ज्या प्लेअर्सना अतिशय वेगवान खेळ आणि शत्रूंवर अटॅक करायला आवडतं, अशा प्लेअर्ससाठी ही नवीन गाडी फायदेशीर ठरणार आहे.

‘हाय स्पीड रोडस्टर’ मध्ये का आहे चर्चेत?

गेममध्ये येणाऱ्या नव्या अपडेटअंतर्गत लाँच केली जाणारी रोडस्टर एक प्रीमियम टू सीटर स्पोर्ट्स कार आहे. यामध्ये स्टाइलिश कन्वर्टिबल डिझाईन देण्यात आले आहे. ही गाडी विशेषत: वेगाने प्रवास करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. यापूर्वी प्लेअर्स UAZ किंवा Dacia सारख्या जड गाड्यांचा वापर करत होते. मात्र या गाड्यांच्या तुलनेत रोडस्टर अतिशय हलकी आणि वेगवान आहे. ही गाडी पक्के रस्ते आणि मोकळ्या मैदानात चालवताना प्लेअर्सना एक वेगळाच अनुभव मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

‘हाय स्पीड रोडस्टर’ चे वैशिष्ट्य काय आहेत?

ऑटोमॅटिक टर्बोचार्जर फीचर हेच ‘हाय स्पीड रोडस्टर’ चे सर्वात खास वैशिष्ट्य आहे. इतर गाड्यांमध्ये बूस्ट मॅन्युअली एक्टिव करावे लागते. मात्र या नव्या गाडीमध्ये टर्बोचार्जर इंजिन एका विशिष्ट वेगाला पोहोचल्यावर आपोआप सुरू होतो. एकदा हे फीचर सक्रीय झाले की, गाडीची शक्ती अचानक वाढते आणि गाडी अगदी काही सेकंदातच खूप जास्त वेग गाठते. यामुळे प्लेअर्स अतिशय वेगाने त्यांचे लोकेशन बदलू शकतात आणि शत्रूंवर हल्ला करू शकता आणि स्वत:चा बचाव देखील करू शकतात.

बीजीएमआयमध्ये हाय स्पीड रोडस्टर चा वापर कसा कराल?

जर तुम्हाला ही नवीन गाडी वापरण्याची इच्छा असेल तर जास्त मेहनत करण्याची गरज नाही. कारण बीजीएमआय अपडेट नंतर ही रोडस्टर तीन मॅप्स क्लासिक एरेंजेल, थीम्ड एरेंजेल आणि क्लासिक लिविक अगदी सहजपणे उपलब्ध असणार आहे. एवढंच नाही, या नकाशामध्ये दिलेले कस्टम गॅरेज फीचरच्या मदतीने ही गाडी स्पॉन करू शकतात, म्हणजेच गरजेच्या वेळी तुमच्याकडे नेहमी एक वेगवान वाहन तयार असेल. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, बीजीएमआय 4.4 अपडेट गेममधील वेग आणि मजा दोन्ही वाढवणार आहे, ज्यामुळे गेम खेळणे आणखी रोमांचक होईल.

